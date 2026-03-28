La Policía francesa frustró un intento de atentado con bomba en París frente a un banco estadounidense: hay un detenido

La policía parisina custodia el edificio del Bank of America en el distrito 8 de París (Foto de Sebastien DUPUY / AFP)

La policía francesa frustró un aparente atentado con bomba frente a un banco estadounidense en París la madrugada del sábado, al detener a un hombre que estaba a punto de detonar un artefacto explosivo casero, según informaron a la AFP fuentes cercanas al caso.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada (01:30 GMT) frente a un edificio del Bank of America en el elegante distrito 8, a pocas calles de los Campos Elíseos.

La policía detuvo al hombre justo después de que colocara un artefacto, compuesto por cinco litros de líquido (nueve pintas imperiales), que se cree que era combustible, y un sistema de ignición, según una de las fuentes.

Las autoridades francesas lograron desarticular el intento de ataque en París al detener al hombre justo antes de encender el explosivo.

Los primeros indicios apuntan a una motivación terrorista, pues la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia se ha encargado de coordinar la investigación.

De acuerdo con ‘Le Parisien’, el artefacto estaba compuesto de una carga de 650 gramos de polvo explosivo.

La intervención evitó un atentado con explosivos dirigido a un objetivo estadounidense, en un contexto en que las autoridades francesas mantienen la vigilancia en su nivel más alto por la amenaza terrorista.

El individuo, que se encontraba acompañado por otra persona que logró huir, confesó haber recibido 600 euros a cambio de la operación. Explicó que fue contactado a través de Snapchat y que una tercera persona le había dejado cerca del lugar en un vehículo.

Fuentes de la policía parisina informaron que el laboratorio central de la prefactura quedó a cargo del análisis del explosivo. La investigación la asumió la fiscalía antiterrorista y la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), según confirmó el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:30 a. m. frente a un edificio del Bank of America en el elegante distrito 8, a pocas calles de los Campos Elíseos (Foto de Sebastien DUPUY / AFP)

“La investigación continúa bajo la autoridad del parquet nacional antiterrorista y la DGSI”, declaró Nuñez al anunciar la activación del protocolo antiterrorista.

Un equipo de la prefectura de policía de París frustró durante la noche un atentado de carácter terrorista. Así lo informó públicamente Nuñez al felicitar a las fuerzas de seguridad por la intervención.

El ministro recordó que desde el inicio de las operaciones militares israelíes y estadounidenses en Irán a finales de febrero, las fuerzas de seguridad francesas se encuentran en estado de alerta máxima por la posibilidad de represalias.

“La vigilancia se mantiene, más que nunca, en su nivel más alto. Felicito a todas las fuerzas de seguridad y de inteligencia por su plena movilización ante la situación internacional”, declaró el ministro del Interior.

Laurent Nuñez precisó que, en este escenario, el gobierno ha reforzado la protección sobre lugares de interés estadounidense y de la comunidad judía, así como sobre algunas personalidades públicas.

Un detenido tras un atentado con bomba frustrado contra un edificio de Bank of America en París

“Nuestros servicios están extremadamente atentos”, había destacado el funcionario en declaraciones a mitad de semana.

Jan Op Gen Oorth, portavoz de Europol, confirmó a Le Parisien que “el nivel de amenaza terrorista y extremista violento en la Unión Europea es considerado elevado”. Entre marzo y el cierre de la semana, varios ataques o intentos de ataques contra instalaciones judías se registraron en Bélgica, Países Bajos y el Reino Unido, donde fueron arrestados dos sospechosos tras el incendio de vehículos de la comunidad judía londinense.

La detención ocurrida en París se inscribe en una ola europea de episodios violentos asociados a la tensión internacional y la radicalización incitada por conflictos en Oriente Medio, según las autoridades y organismos de inteligencia.