Un hombre de Hialeah fue arrestado tras hacerse pasar por contador para estafar a empresas por más de 500.000 dólares, según informó la policía de Miami

Un hombre de 79 años fue arrestado en Hialeah por hacerse pasar por contador público certificado y estafar a empresas y particulares por más de 500.000 dólares

Un hombre de Hialeah fue arrestado esta semana tras ser acusado de hacerse pasar por contador público certificado y defraudar a empresas y particulares por más de medio millón de dólares, según informó la policía de Miami. El caso ha generado preocupación en la comunidad empresarial local, y ha sacado a la luz un esquema de fraude que habría operado durante varios años, afectando a compañías y empleados que confiaron en la gestión fiscal y contable de Francisco Marrero.

Las autoridades identificaron a Francisco Marrero, de 79 años, como el principal sospechoso de un entramado de delitos financieros que incluyó cargos por fraude organizado, hurto mayor en primer grado, ejercicio ilegal de la contabilidad y lavado de dinero. Marrero fue arrestado en un edificio situado en el número 344 de la calle West 65, en Hialeah. Tras comparecer ante un juez la mañana del viernes, se le fijó una fianza de 500.000 dólares, acorde con la magnitud del presunto desfalco.

La policía de Miami detalló que Marrero se presentaba ante sus víctimas como un profesional cualificado, ostentando el título de contador público certificado. Sin embargo, no contaba con la acreditación legal para ejercer la profesión, lo que constituye uno de los pilares de la acusación en su contra. Según la investigación, Marrero habría aprovechado ese falso estatus para ganarse la confianza de empresarios y gerentes, quienes le confiaron la gestión de sus obligaciones fiscales y la declaración de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS).

El arresto de Marrero se produjo tras un año de trabajo conjunto entre la policía de Miami y la fiscalía estatal, periodo en el cual se recibieron diversas denuncias por parte de presuntas víctimas. Entre los cargos más graves que enfrenta el detenido se encuentran el hurto mayor en primer grado y el lavado de dinero, delitos que en Florida pueden acarrear penas de prisión considerables, especialmente cuando implican la apropiación de sumas superiores a los 500.000 dólares.

Modus operandi y denuncias de las víctimas

Francisco Marrero fue señalado como responsable de un esquema de fraude financiero que duró varios años e incluyó ejercicio ilegal de la contabilidad y lavado de dinero en Miami

De acuerdo con la policía, Francisco Marrero desarrolló un esquema en el que se hacía pasar por contador público certificado, lo que le permitió captar la gestión contable y fiscal de varias empresas y personas. Las víctimas, confiando en su supuesta experiencia, le facilitaron información confidencial y le delegaron la responsabilidad de presentar sus declaraciones fiscales y de cumplir con los pagos requeridos por el IRS.

El método empleado por Marrero consistía en recibir los fondos destinados al pago de impuestos y no realizar las transferencias correspondientes a las autoridades fiscales en las fechas previstas. Esta omisión generó alertas entre los afectados, quienes comenzaron a notar inconsistencias en sus cuentas y requerimientos del IRS por obligaciones impagas. La situación se complicó aún más al descubrir que los pagos que supuestamente se habían efectuado nunca llegaron a destino, lo que desencadenó una serie de denuncias ante la policía local.

Según el informe de detención, uno de los casos más notorios es el del restaurante El Toro Loco Churrasquería, cuya sucursal en Little Havana figura como afectada en los documentos judiciales. Si bien se desconoce el número total de víctimas, la policía confirmó que varias empresas, gerentes y empleados resultaron perjudicados por el esquema.

En uno de los episodios clave de la investigación, un representante de las víctimas contrató por su cuenta a otro contador para revisar las cuentas y movimientos fiscales. Fue ese profesional quien detectó la ausencia de pagos y confirmó que se había producido un robo, lo que llevó a los afectados a presentar la denuncia formal ante el Departamento de Policía de Miami.

Impacto en empresas afectadas y reacción de El Toro Loco Churrasquería

Empresas perjudicadas por el fraude, como El Toro Loco, enfrentan además consecuencias legales y complicaciones ante el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos

El impacto del fraude presuntamente cometido por Marrero ha sido significativo para las empresas a las que prestaba servicios contables. Al menos una de ellas, El Toro Loco Churrasquería, expresó públicamente su consternación por la traición de confianza sufrida. El propietario del restaurante, en un comunicado difundido tras el arresto, manifestó: “Francisco Marrero, en quien deposité toda mi confianza para que gestionara mi negocio, me traicionó. Se presentó como un contador público certificado y cualificado para trabajar con empresas, pero durante todos estos años, las únicas acciones que realizó fueron fraudulentas”.

Empresas como El Toro Loco, con varias sucursales en el área, se han visto expuestas no solo a pérdidas económicas sino también a complicaciones legales y tributarias. La falta de cumplimiento con el IRS puede acarrear sanciones adicionales y afectar la reputación de los negocios víctimas del fraude. Aunque hasta el momento el reporte policial solo menciona de forma específica la sucursal de Little Havana, no se descarta que existan más establecimientos o personas perjudicadas.

La reacción del propietario evidencia la dimensión personal y profesional del engaño, ya que muchas víctimas consideraban a Marrero como un aliado de confianza en la administración de sus recursos. El caso ha servido de advertencia para otros empresarios sobre la necesidad de verificar las credenciales de quienes manejan información sensible y recursos financieros.

Declaraciones oficiales y desarrollo de la investigación

El portavoz de la ciudad de Miami, Mike Vefa, explicó que la investigación comenzó tras la denuncia presentada por las víctimas, quienes recurrieron al Departamento de Policía de Miami cuando se confirmó el desvío de fondos. Según Vefa, la colaboración entre los afectados y las autoridades permitió desentrañar el esquema de fraude y recopilar las pruebas necesarias para proceder con el arresto.

La policía ha reiterado la gravedad de los delitos imputados a Marrero, subrayando que el monto total del fraude supera los 500.000 dólares. El proceso judicial continúa en curso, y las autoridades no descartan la aparición de nuevas denuncias a medida que otros posibles afectados reconozcan el modus operandi.

La investigación, que se extendió durante un año, involucró la revisión de documentos contables, declaraciones fiscales y entrevistas con testigos y víctimas. Las autoridades instan a cualquier persona o empresa que sospeche haber sido afectada por el mismo esquema a presentarse ante la policía para ampliar el alcance del caso.