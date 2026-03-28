La Ciudad de San Francisco elimina el requisito de título universitario para varios empleos públicos

San Francisco elimina el requisito de título universitario para acceder a múltiples empleos públicos y ampliar el acceso laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad y el Condado de San Francisco se han sumado a una tendencia que gana terreno en diversas administraciones públicas de Estados Unidos: eliminar el requisito de contar con un título universitario de cuatro años para acceder a múltiples empleos estatales. Esta política responde a la necesidad de ampliar el acceso a los procesos de selección de personal y cubrir miles de vacantes que, en muchos casos, quedaban restringidas a personas con grados universitarios, dejando fuera a candidatos con experiencia o formación técnica intermedia.

Esta nueva orientación en la política de contratación busca derribar una barrera histórica que dificultaba el acceso al empleo público. Tradicionalmente, el contar con un diploma universitario era considerado imprescindible para la mayoría de los puestos en la administración estatal, lo que limitaba las opciones para muchos trabajadores calificados. Diversos gobiernos estatales, y ahora también San Francisco, han decidido priorizar las habilidades y la experiencia acreditada de los postulantes, reconociendo que la formación universitaria no siempre es el único camino válido para desempeñar funciones de responsabilidad en el sector público.

La medida permite que personas con trayectorias laborales robustas, o con títulos técnicos y formación específica, puedan ingresar a procesos de selección que antes les estaban vedados. El cambio se produce en un contexto en el que las administraciones enfrentan la urgencia de renovar sus plantillas, apoyar proyectos puntuales y responder a las necesidades de la comunidad con mayor flexibilidad en la captación de talento.

Proceso de selección y contratación en la Ciudad y el Condado de San Francisco

La ciudad prioriza la experiencia y las habilidades técnicas en los procesos de selección para puestos estatales sin necesidad de diploma (Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

El sistema de selección vigente en San Francisco se caracteriza por su formalidad y la búsqueda de equidad. Según la información oficial, la mayoría de los cargos públicos corresponden al llamado Servicio Civil Permanente (PCS, por sus siglas en inglés), regido por las Normas del Servicio Civil. Esto implica que el proceso de contratación está cuidadosamente estructurado para garantizar que todas las personas accedan en igualdad de condiciones y que las decisiones se tomen bajo criterios de mérito.

Para acceder a estos puestos, los aspirantes deben completar al menos una modalidad de examen, que puede variar según la naturaleza de la vacante. El procedimiento de evaluación por méritos está diseñado para ser exhaustivo y, en ocasiones, puede tomar un tiempo considerable. Una vez superadas las pruebas, quienes sean considerados aptos pasan a integrar una lista de candidatos elegibles, desde donde las distintas dependencias pueden realizar las designaciones definitivas.

No obstante, el proceso también reconoce la necesidad de adaptarse a situaciones puntuales. En determinadas ocasiones, algunos cargos pueden quedar exentos de la normativa habitual de función pública, lo que implica que no es obligatorio realizar el examen de ingreso. Estas exenciones suelen aprobarse para reforzar la plantilla en apoyo de proyectos específicos o iniciativas temporales, y permiten que la designación se realice de manera discrecional por parte del funcionario a cargo.

El sistema contempla otras alternativas de contratación para responder a las demandas cambiantes del servicio público. Cuando no hay suficientes candidatos elegibles para un puesto PCS, se habilita la opción de cubrirlo provisionalmente, permitiendo que una persona desempeñe la función de manera temporal hasta que se conforme una terna de postulantes en regla. También existen contrataciones “según se necesiten”, que permiten incorporar personal por horas o con horarios variables, adaptándose a la carga de trabajo semanal.

Diferentes categorías de puestos sin requisito de título universitario

La administración pública de San Francisco ofrece empleos sin requisito de título universitario, promoviendo oportunidades laborales más accesibles

La diversidad de modalidades de contratación es una de las claves para entender cómo la Ciudad y el Condado de San Francisco gestionan su plantilla de empleados públicos sin exigir el tradicional diploma universitario. Los puestos pueden clasificarse en cuatro grandes categorías, cada una con reglas y mecanismos propios.

La primera y más estable corresponde al Servicio Civil Permanente (PCS), donde el ingreso depende del mérito y la inclusión en la lista de candidatos elegibles tras superar el proceso de evaluación. La segunda categoría abarca los puestos exentos de examen, que suelen estar asociados a proyectos puntuales o necesidades urgentes de la administración. Estos cargos son de designación directa y los empleados se consideran “a voluntad”, es decir, no tienen los mismos derechos laborales que los funcionarios de carrera.

Un tercer grupo lo conforman los empleos provisionales, donde una persona ocupa un puesto PCS de forma temporal ante la falta de candidatos elegibles. Finalmente, los puestos “según se necesiten” implican una relación laboral variable, en la que las horas de trabajo y las tareas pueden cambiar de semana en semana, y suelen denominarse también empleos “por horas”.

Cada una de estas categorías permite a la administración responder con flexibilidad a las necesidades del servicio, al tiempo que se amplía el universo de postulantes al eliminar la exigencia de un título universitario. Así, las habilidades técnicas, la experiencia comprobada y la formación específica ganan peso en la definición de los perfiles más buscados.

Ejemplos de oportunidades laborales sin título universitario y sus salarios en 2026

Entre las oportunidades más destacadas que ya no requieren título universitario se encuentra el puesto de secretaria legal en la Oficina del Fiscal, con un salario anual de USD 116.400. Esta área se encarga de proteger y promover los derechos e intereses de la Ciudad y sus habitantes, y la secretaria debe llevar adelante diversas tareas administrativas en un entorno de litigios civiles con alta carga de trabajo. Para postularse, se exige una experiencia mínima de dos años en un puesto similar y la presentación de un certificado de formación en secretariado jurídico, expedido por una institución reconocida.

Otro ejemplo es el cargo de auxiliar de Servicio Público en el Departamento de Libertad Condicional para Adultos, con una remuneración de USD 26,8 por hora. Quien ocupe este puesto trabajará en áreas vinculadas al apoyo administrativo, reinserción y rehabilitación, y recibirá capacitación durante un periodo de 36 meses. Los requisitos incluyen conocimientos informáticos, experiencia en el uso de aplicaciones diversas, capacidad organizativa, habilidades de comunicación y autonomía en la ejecución de tareas.

Estos ejemplos reflejan una tendencia creciente: la administración pública de San Francisco busca captar talento más allá de la formación universitaria tradicional, valorando la experiencia y la capacitación técnica como elementos clave para el desarrollo de la función pública.