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Zelensky reveló que Rusia coopera con el régimen iraní mediante el espionaje de bases norteamericanas en Medio Oriente

El presidente de Ucrania citó un informe de inteligencia que señala que satélites rusos fotografiaron la isla Diego García, en el Índico, y otras instalaciones de Estados Unidos como una planta de producción de gas en Kuwait

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Isla Diego García
La base naval anglo-estadounidense de Diego García, ubicada en el archipiélago de Chagos en el Océano Índico (U.S. Navy/Reuters)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, informó este sábado, durante una rueda de prensa por videoconferencia desde Qatar, sobre un informe de inteligencia que revela que bases militares de Estados Unidos y otras instalaciones en Medio Oriente han sido identificadas como objetivos de Irán y fotografiadas recientemente por satélites rusos.

Entre estas instalaciones figura la base naval anglo-estadounidense de Diego García, ubicada en el archipiélago de Chagos en el Océano Índico. Según fuentes oficiales estadounidenses, Irán atacó esta base con dos misiles balísticos el 20 de marzo.

La inteligencia ucraniana también señala que se han fotografiado una planta de producción de gas en Kuwait y una ubicación no especificada en la ciudad israelí de Haifa.

Otros países donde, según la inteligencia ucraniana, se han tomado imágenes de infraestructuras estratégicas incluyen Turquía, Qatar y Arabia Saudita. Parte de estas fotografías se obtuvieron en la última semana, de acuerdo con la información presentada por Zelensky.

El presidente afirmó: “Cada día leo sobre instalaciones en Ucrania fotografiadas por satélites (rusos). Ahora leo sobre instalaciones en Oriente Medio fotografiadas por satélites. Cada vez que sabemos que han fotografiado una instalación en Ucrania sabemos que tenemos que protegerla porque están planeando algún tipo de operación para destruirla”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Ludovic Marin/Pool via REUTERS)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Y añadió: “Todo el mundo sabe para qué se toman esas fotos”.

Según Zelensky, Rusia estaría proporcionando información de inteligencia a Irán para facilitar ataques contra objetivos estadounidenses y de sus aliados en la región, algo que también han confirmado fuentes oficiales de Estados Unidos citadas por medios de ese país.

Durante su gira por los países del Golfo, que ha incluido visitas a Arabia Saudita, Emiratos y Qatar, Zelensky señaló que “todos entienden que Rusia ayuda, como mínimo, con inteligencia, a Irán”, refiriéndose a los dirigentes con quienes se reunió.

El mandatario ucraniano leyó este informe de inteligencia tras ser consultado sobre el impacto que podría tener en Ucrania el levantamiento parcial de sanciones petroleras a Rusia por parte de Estados Unidos, una medida adoptada para estabilizar el mercado internacional ante las disrupciones generadas por la guerra entre Irán y sus adversarios.

Ucrania asegura que Putin colabora con el régimen iraní mediante el espionaje de bases de EEUU en Medio Oriente (Europa Press/Contacto/Russian Foreign Ministry's)
Ucrania asegura que Putin colabora con el régimen iraní mediante el espionaje de bases de EEUU en Medio Oriente (Europa Press/Contacto/Russian Foreign Ministry's)

En otro orden, Zelensky declaró que los acuerdos que firmó con los países del Golfo durante su gira por la región contemplan una cooperación de 10 años en materia de defensa, incluyendo el establecimiento de líneas de producción conjuntas.

Estamos hablando de una cooperación de 10 años. Ya hemos firmado un acuerdo relevante con Arabia Saudita, acabamos de firmar otro similar con Qatar, también por 10 años, y firmaremos uno con los Emiratos Árabes Unidos”, dijo el mandatario ucraniano en una rueda de prensa.

“Durante estos 10 años participaremos en la coproducción, construyendo plantas en ambos países: líneas de producción tanto en Ucrania como en estos países”, añadió.

Israel detectó el primer ataque con misiles desde Yemen

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a primera hora de la mañana la detección de un misil lanzado hacia su territorio desde Yemen, en el primer ataque de este tipo en el contexto de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, la cual cumple un mes este sábado.

Los sistemas de defensa aérea están operativos para interceptar la amenaza”, señaló el mensaje publicado en el canal de Telegram de las FDI, que pidió a la población seguir las directrices oficiales. Unos quince minutos después, las autoridades actualizaron que, tras su evaluación, se permitió salir de las zonas protegidas en todo el país.

Israel interceptó un misil lanzado desde Yemen (Europa Press/Archivo)
Israel interceptó un misil lanzado desde Yemen (Europa Press/Archivo)

Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, declararon el viernes por la noche estar listos para involucrarse en el conflicto con una intervención militar directa si nuevos actores se suman a Estados Unidos e Israel en la ofensiva contra Irán, o si el mar Rojo es utilizado para ataques contra Teherán.

En un pronunciamiento televisado, el portavoz militar hutí, Yahya Sarea, afirmó que las fuerzas del grupo tienen “las manos en el gatillo” y están preparadas para intervenir bajo esas condiciones específicas, lo que ampliaría la guerra en la región. Sarea indicó que estas condiciones incluyen “la llegada de cualquier nueva alianza con Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán” y “el uso del mar Rojo para operaciones hostiles” contra el régimen iraní o cualquier país musulmán.

Estas declaraciones se producen a un mes de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán, bastión del llamado “Eje de la resistencia”, que incluye a los hutíes y otros grupos armados de Medio Oriente.

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