El prestamista que había sido indultado por Donald Trump fue arrestado por asalto y hurto

El arresto de un controversial prestamista ha levantado interrogantes sobre sus privilegios (The New York Times)

Un narcotraficante y prestamista de Nueva York (Estados Unidos), quien había sido liberado de una sentencia federal de diez años después de una conmutación en 2021 por el entonces presidente Donald Trump, ha sido arrestado por cargos de asalto, según los registros judiciales. Jonathan Braun enfrenta múltiples acusaciones, incluyendo atacar a su suegro de 75 años y a su esposa.

De acuerdo con The New York Times, Braun ha sido acusado en documentos judiciales de golpear a su suegro en la cabeza dos veces, quien intentaba proteger a su hija, la esposa del acusado, de un ataque de Braun en su hogar de Long Island. Además, la mujer declaró a las autoridades que él la había agredido dos veces en las últimas cinco semanas.

El hombre fue puesto en libertad sin fianza después de declararse “no culpable” durante su comparecencia ante el tribunal el miércoles, según los registros judiciales. Esta decisión generó controversia, ya que los fiscales habían solicitado que se estableciera una fianza. Las autoridades también acusaron al sospechoso de hurto menor, alegando que no pagó 160 dólares en peajes mientras conducía un Lamborghini y un Ferrari sin placas.

En febrero, el juez federal de Manhattan, Jed Rakoff, impuso una multa de 20 millones de dólares a Braun por prácticas de préstamos usureros. El juez describió al sujeto como un hombre “descarado, que participó personalmente en esta conducta ilegal, y lo hizo con entusiasmo, con poco remordimiento”, citando correos electrónicos donde se jactaba de sus acciones.

Según NBC News, Braun aún se encuentra bajo libertad supervisada por sus condenas anteriores, lo que significa que podría ser regresado a prisión federal si un juez determina que violó sus condiciones de libertad.

El medio también señaló que la conmutación de Braun por Trump interrumpió una investigación en curso en la que los fiscales estaban negociando un acuerdo de cooperación, que habría permitido al acusado salir de prisión a cambio de proporcionar información sobre otros prestamistas. The New York Times detalló que la familia del sospechoso utilizó conexiones con la familia de Jared Kushner para influir en la decisión de clemencia del ex mandatario.

Trump defendió la comisión de clemencia que intervino en la liberación de Braun (REUTERS/Jonathan Drake)

La historia ha continuado acumulando polémica desde su liberación. En mayo, Resorts Casino en Las Vegas pagó para que Braun y su primo volaran desde Nueva York a Nevada en un avión privado para participar de juegos de alto riesgo. Un asistente de vuelo encontró evidencia de uso de narcóticos durante el vuelo, lo que llevó a la policía a confiscar una pequeña bolsa con polvo blanco al aterrizar. Sin embargo, ni Braun ni sus acompañantes fueron arrestados, según el reporte policial difundido por The New York Times.

El caso sigue evolucionando y plantea serias preguntas sobre la efectividad del sistema de indultos y conmutaciones presidenciales. Las recientes acusaciones y los eventos que siguen surgiendo reflejan una compleja red de influencias y decisiones con consecuencias de largo alcance que continúan resonando en el sistema judicial y en la opinión pública.