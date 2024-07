SIP Connect 2024: los periodistas y expertos que hablaron en Miami sobre medios e Inteligencia Artificial

La Sociedad Interamericana de Prensa realizó su décimo encuentro, SIP Connect 2024, en Miami (Fotos: @NachoMartinFilms)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizó su décimo encuentro de periodistas, líderes y expertos de medios de todo el continente americano en Miami (Estados Unidos), SIP Connect 2024. A lo largo de dos días en más de 20 ponencias se discutió como tema central el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el periodismo, tanto en la búsqueda como en la generación y la distribución de contenidos.

La organización estuvo a cargo de Roberto Rock, presidente de la SIP; Carlos Lauría, director ejecutivo, y Martha Ramos, presidenta del Foro Mundial de Editores de WAN-IFRA y de la Comisión de Equidad de Género y Diversidad de la SIP. A lo largo de dos días, 17 y 18 de julio, participaron, entre otros, Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae; Michael Greenspon, líder de Licencias e Innovación Editorial de The New York Times; Miguel Ángel Oliver, presidente de la agencia de noticias EFE; Alejandra Brambila, gerente de Alianzas de Noticias en Hispanoamérica de Google; Daniel Coronell, presidente de Univisión Noticias en TelevisaUnivisión; Alex Mena, editor ejecutivo de The Miami Herald; Alfredo Carbajal, editor a cargo de las noticias nacionales en NPR, la radio pública estadounidense, y Gina Chua, directora ejecutiva de Semafor.

Coronell, Mena y Greenspon fueron los keynote speakers, con tres propuestas muy diferentes. El presidente de Univisión Noticias habló del desafío que enfrenta el periodismo al tener que “competir con credibilidad frente a actores que sólo tienen que buscar la verosimilitud”, en particular en un contexto discurso público contaminado por la desinformación, en que cada vez más lectores no logran distinguir las noticias falsas de las verdaderas. Mena defendió el valor agregado de la información local en un universo informativo hiperglobal y Greenspon detalló los pasos de la transformación de The New York Times desde una estructura de diario tradicional a un negocio digital.

Entre los participantes también se destacaron Eliezer Budasoff, editor de El Hilo Podcast; Claudia Báez, directora de Cuestión Pública; Mauricio Cabrera, autor de Story Baker; José Zamora, consultor de medios en Estados Unidos; Carlos Eduardo Huertas, director de Connectas; Gastón Serralta, de dosunos, y Ewald Scharfenberg, de Armando Info.

La lista de oradores se completó con Ismael Nafría, autor de Tendenci@s; Álvaro Liuzzi, consultor e investigador en periodismo; Rodrigo Santos, de Dos Al Cubo; Eduardo Ceccotti, de Chequeado; Laura Zommer, de Factchequeado; Yamila Scala, de Storyful; Adrián Pino, de Proyecto Desconfío; Arturo López Valerio, de Tabuga; Alejandro Lladó, de Medcom; David Sancha, de Xalok y Carlos Ardila, de Protecmedia.

Entre las organizaciones que respaldan el encuentro anual de la prensa de las Américas se contaron, en esta edición SIP Connect 2024, Infobae, la Fundación Knight, Google News Initiative, la agencia EFE, TelevisaUnivision, Telemundo, CNN en Español, Bloomberg y Televisa.

