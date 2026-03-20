Hawái evacúa a más de 4.000 personas por riesgo de colapso en la represa de Wahiawa

Más de cuatro mil residentes de Hawái recibieron la orden de evacuación obligatoria ante el riesgo de colapso de la represa de Wahiawa (Captura de video)

El temor a la ruptura inminente de la represa de Wahiawa, una estructura construida en 1906 en la costa norte de la isla de Oahu, en Hawái, forzó la evacuación inmediata de más de cuatro mil residentes tras intensas lluvias que provocaron inundaciones y daños en viviendas y vías de acceso, según informó la agencia internacional de noticias The Associated Press.

Las autoridades locales advirtieron que la represa, catalogada con “alto potencial de peligro”, enfrenta riesgo de colapso debido a la saturación del suelo y a la previsión de nuevas precipitaciones, lo que representa una amenaza directa para quienes viven aguas abajo.

La situación se agravó en la madrugada, cuando lluvias extremas depositaron entre veinte y treinta centímetros de agua en distintos sectores de Oahu, dejando barrios incomunicados y viviendas desplazadas de sus cimientos.

El departamento de bomberos de Honolulu, representado por Ian Scheuring, desplegó equipos de rescate y salvavidas en motos acuáticas para localizar a personas atrapadas. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales ni heridos, pero el nivel de alerta se mantiene alto.

Como medida inmediata, las sirenas de emergencia sonaron en la zona costera de Oahu desde las 5:35 de la mañana, y los residentes situados aguas abajo de la represa de Wahiawa recibieron la orden de evacuación obligatoria.

Molly Pierce, portavoz del departamento de Gestión de Emergencias de Honolulu, precisó que: “El agua corre activamente sobre el aliviadero en este momento”, una señal de la presión a la que está sometida la estructura.

Las lluvias torrenciales que afectaron la isla de Oahu durante la noche del jueves al viernes obligaron al gobierno local a evacuar a más de cuatro mil habitantes ante el riesgo de colapso de la represa de Wahiawa, según confirmó el departamento de Gestión de Emergencias de Honolulu.

La represa, clasificada como infraestructura de “alto potencial de peligro”, podría ceder debido a la acumulación de agua y la saturación del terreno, lo que pondría en peligro la vida de miles de personas. Equipos de rescate trabajan para asistir a la población afectada, mientras las autoridades mantienen la alerta por nuevas precipitaciones que podrían agravar la situación.

El desafío de las represas antiguas en Hawái

La represa de Wahiawa, construida en 1906 y reconstruida en 1921, no ha recibido actualizaciones clave desde 2009 (Captura de video)

La seguridad de las represas en el archipiélago hawaiano ha vuelto a estar bajo escrutinio tras conocerse que la represa de Wahiawa fue reconstruida por última vez en 1921, luego de un colapso, y no ha recibido las actualizaciones recomendadas por el gobierno estatal desde 2009, según datos del medio de investigación local Honolulu Civil Beat.

La estructura fue diseñada originalmente para abastecer de agua a los cultivos de la Waialua Agricultural Company, predecesora de Dole Food Company. Aunque Dole Food Company se comprometió en los últimos años a transferir la propiedad de la represa al Estado de Hawái, la operación continúa pendiente, lo que impide la ejecución de inversiones superiores a USD 20 millones consideradas esenciales para garantizar la seguridad del embalse y prevenir inundaciones.

Frente a la emergencia, el gobernador de Hawái, Josh Green, comunicó a través de redes sociales que la Guardia Nacional de Hawái fue desplegada en las zonas más afectadas, principalmente en el norte de Oahu, donde describió el fenómeno con niveles de agua que alcanzaron el pecho de algunos residentes.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente la alerta de inundación en gran parte del estado y advierte sobre el riesgo de crecidas repentinas en áreas como Haleiwa y Waialua, donde el desplazamiento de habitantes es obligatorio para evitar tragedias.

La represa de Wahiawa, según los registros estatales, representa un riesgo elevado de pérdidas humanas en caso de fallo estructural. Las lluvias recientes han saturado el terreno: la cima de Ka’ala, el punto más alto de Oahu, registró cerca de 40 centímetros de precipitaciones en las últimas 24 horas, a los que se suman los 67,6 centímetros acumulados entre el 10 y el 16 de marzo, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Comunidades aisladas y evacuación generalizada

Más de 185 personas y 50 mascotas fueron evacuadas en Waialua por amenazas de inundación, mientras continúa la alerta meteorológica (Captura de video)

El viernes, alrededor de 185 personas y 50 mascotas debieron ser reubicadas desde una escuela en Waialua a otro refugio, tras quedar amenazadas por la crecida. Molly Pierce confirmó que la orden de evacuación afecta a más de cuatro mil habitantes de Oahu.

En declaraciones recogidas por The Associated Press, Kathleen Pahinui, residente de Waialua, expresó su preocupación constante ante el pronóstico de lluvias: “Recen por nosotros. Sabemos que se espera más lluvia”.

En la vecina isla de Maui, algunos barrios de Lahaina recibieron avisos de evacuación preventiva debido al aumento crítico en los depósitos de retención de agua.

Este sector enfrenta una vulnerabilidad especial desde el devastador incendio que arrasó gran parte de la localidad en 2023, según informaron las autoridades del condado de Maui.

El fenómeno meteorológico responsable es el conocido como “Kona low”, un sistema de tormentas caracterizado por vientos húmedos del sur o suroeste, que en las últimas semanas ha provocado lluvias intensas, granizadas y nuevos episodios de inundación en las islas hawaianas.

Antecedentes y advertencias no atendidas

Hawái cuenta con 132 represas bajo regulación estatal, la mayoría construidas durante el auge de la industria azucarera, señala un informe de 2019 elaborado por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, el gremio nacional de ingenieros.

El episodio actual revive la memoria del colapso de la represa Ka Loko en 2006, en la isla de Kauai, que causó la muerte de siete personas tras el paso incontrolado de una masa de agua.

Las autoridades estatales han advertido a Dole Food Company desde hace más de quince años sobre la necesidad urgente de modernizar la infraestructura de Wahiawa.

En un comunicado recogido por The Associated Press, la empresa aseguró estar “trabajando en estrecha colaboración con las autoridades para monitorear la represa”. Además, añadió que: “La represa continúa operando según lo diseñado, sin señales de daños”.

El senador estatal Brenton Awa, representante republicano del norte de Oahu, describió a The Associated Press la situación de la comunidad, conocida mundialmente por el surf y el turismo, como gravemente aislada: “Ahora mismo, es una comunidad en aislamiento. Están cortados”.

El pronóstico meteorológico anticipa que una nueva tormenta, aunque de menor intensidad, podría afectar la región durante el fin de semana. La infraestructura envejecida y una población que ha enfrentado emergencias sucesivas en los últimos años aumentan la vulnerabilidad actual.