Alerta máxima en Hawái por riesgo de colapso de la represa Wahiawa tras lluvias extremas

Las autoridades de Hawái mantienen monitoreo constante sobre la represa Wahiawa, que alcanzó un nivel crítico a menos de dos metros de su límite máximo.

El riesgo inminente de colapso en la represa Wahiawa puso en máxima alerta a la isla de Oahu, Hawái, luego de intensas lluvias que forzaron evacuaciones masivas y el despliegue de equipos de emergencia. El nivel del embalse se acercó peligrosamente a su capacidad máxima, lo que llevó a autoridades locales a ordenar la evacuación inmediata de zonas densamente pobladas y a movilizar personal militar, bomberos y la Guardia Nacional en el norte de la isla.

Las autoridades declararon que la represa se encuentra a menos de dos metros de su límite, advirtieron sobre la posibilidad de un colapso en cualquier momento y mantuvieron el monitoreo constante ante la previsión de nuevas lluvias. El alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi, calificó la situación de gravedad y parte de la población permanece bajo órdenes de desalojo mientras se espera que el peligro disminuya.

El colapso de la represa Wahiawa y su riesgo latente

La preocupación por el colapso de la represa Wahiawa se fundamenta en la rápida subida de los niveles de agua provocada por lluvias torrenciales que, en menos de 24 horas, hicieron que el embalse pasara de 24 a 25,6 metros. Según datos oficiales, la diferencia con el umbral de seguridad era menor a dos metros, un margen extremadamente estrecho para la infraestructura de contención.

Las autoridades locales mantuvieron una vigilancia permanente sobre la represa y otras infraestructuras en la isla, conscientes del antecedente trágico ocurrido en 2006, cuando el colapso de la represa Ka Loko, en la isla de Kauai, causó la muerte de siete personas.

Más de 5.500 personas evacuadas en Haleiwa y Waialua ante la inminente amenaza de inundaciones por el desborde del embalse en Oahu.

El gobernador de Hawái, Josh Green, manifestó: “Es difícil prever cuánta lluvia más puede recibir la isla y cómo responderán las represas”, aunque no se detectaron daños estructurales en Wahiawa.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS), agencia federal e institución meteorológica de Estados Unidos con sede en Honolulu, subrayó que la situación sigue siendo crítica, con “impactos peligrosos por inundaciones” y advertencia de desbordes y deslizamientos en áreas de terreno empinado.

La agencia mantiene activo el aviso de emergencia por inundaciones repentinas para el norte de Oahu y anticipa que las lluvias intensas persistirán hasta el domingo, con acumulaciones estimadas de hasta 18 cm en algunas zonas.

Operativos de rescate y los efectos en la población

El temor a un colapso repentino de la represa obligó a evacuar a más de 5.500 personas en las comunidades de Haleiwa y Waialua, ubicadas aguas abajo del embalse. Equipos de bomberos, la Guardia Nacional y personal militar se desplegaron en la zona para asistir en las evacuaciones y responder a emergencias.

La portavoz de Honolulu, Ian Scheuring, confirmó que más de 230 personas fueron rescatadas de situaciones de riesgo inminente, en medio de calles transformadas en ríos y viviendas anegadas. Los operativos de búsqueda se dificultaron por la falta de acceso a numerosas áreas y la presencia de drones civiles, lo que interfería con los vuelos de helicópteros de rescate.

El alcalde Blangiardi detalló que cientos de viviendas resultaron dañadas, aunque todavía no existe una evaluación total del impacto. El gobernador Green estima que las pérdidas económicas podrían superar los USD 1.000 millones, sumando destrucción en viviendas, hospitales, carreteras y escuelas.

Infraestructura dañada y repercusiones en la vida cotidiana

Las lluvias torrenciales provocaron la peor inundación en 20 años en Oahu y dejaron a comunidades enteras incomunicadas. Según el NWS, “las aguas cortaron el acceso vial dentro y fuera de Haleiwa” y los caminos siguen intransitables en extensas áreas bajas.

La situación forzó el cierre de todas las dependencias estatales en la isla y la suspensión de actividades escolares y laborales, excepto para los equipos de emergencia. Un hospital en Maui trasladó a sus pacientes debido al ingreso de agua en las instalaciones.

El riesgo de colapso en la represa Wahiawa llevó a la evacuación urgente de miles de residentes en Oahu, Hawái, tras lluvias históricas. (Reuters)

En la zona de Waialua, un refugio con más de 180 personas y cerca de cincuenta mascotas fue evacuado por la llegada del agua. Al mediodía, solo quedaban 54 personas en el centro, mientras el resto era trasladado a áreas más seguras.

Amy Perruso, representante estatal por North Shore, manifestó a medios locales: “No hay posibilidad de salida para muchas personas ahora mismo”. Muchos residentes reportaron que sus vehículos quedaron bajo el agua y los servicios de emergencia no lograban llegar a todos los afectados.

Pronóstico y advertencias oficiales

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el pronóstico y mantiene la alerta por inundaciones para todo el archipiélago hasta el domingo. Se prevé que la mayor intensidad de lluvias se concentre entre viernes y sábado en Oahu, mientras que la isla grande recibirá la mayor cantidad de agua el domingo.

Un mapa de radar del Servicio Meteorológico Nacional muestra la actividad de tormentas y precipitaciones sobre las islas de Hawái, con indicaciones de posibles alertas meteorológicas. (NWS)

Además, existe riesgo de tormentas eléctricas y vientos dañinos.

Las autoridades recomiendan buscar resguardo en zonas elevadas y no permanecer en áticos sin acceso al techo, en caso de quedar aislados por el avance de las aguas. La población debe estar preparada para evacuaciones rápidas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Una captura de pantalla muestra una imagen satelital infrarroja de la Oficina de Pronóstico del Tiempo de Honolulu, Hawái, que detalla la cobertura de nubes sobre las islas el 21 de marzo de 2026. (NWS)

El escenario de lluvias persistentes, infraestructura vulnerable y un embalse al límite de su capacidad mantiene a Hawái en vilo. Aunque, hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales ni desaparecidos, la amenaza de un colapso en la represa Wahiawa representa el mayor riesgo inmediato para la isla de Oahu y sus habitantes.