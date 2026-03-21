Michael B. Jordan agradeció a sus maestros: “Sin la disciplina y los valores que me enseñaron en la escuela, no estaría donde estoy”

Michael B. Jordan destaca la disciplina y los valores transmitidos por sus maestros como clave de su éxito profesional (REUTERS/Caroline Brehman)

El actor Michael B. Jordan reconoció públicamente la influencia determinante de sus maestros y entrenadores durante su formación en el Instituto de Artes de Newark. En una entrevista con la revista People, destacó que la disciplina y los valores inculcados por sus docentes resultaron esenciales para su desarrollo personal y profesional, y alentó a los jóvenes a reconocer el papel de quienes los inspiran y orientan en sus trayectorias.

El impacto de la educación artística en la vida de Jordan

Durante su paso por el Instituto de Artes de Newark recibió el impulso necesario para descubrir y potenciar su talento actoral. Según relató, el acompañamiento de sus profesores no solo fortaleció su confianza, sino que también le permitió encontrar una vocación que definiría su futuro. El actor remarcó que la educación artística le brindó un espacio donde pudo canalizar su creatividad y desarrollar habilidades fundamentales para su carrera.

El Instituto de Artes de Newark impulsó la confianza y vocación artística de Michael B. Jordan durante su formación adolescente (REUTERS/Arafat Barbakh)

A lo largo de su adolescencia, Jordan combinó la práctica deportiva con la formación escénica. El equilibrio entre arte y deporte fue clave para moldear su carácter, inculcándole valores como la constancia, la responsabilidad y la capacidad de trabajar en equipo. Esta experiencia educativa le permitió afrontar retos y superar obstáculos tanto dentro como fuera del ámbito escolar.

Maestros y entrenadores: guías en el camino al éxito

Michael B. Jordan señaló que su profesor de teatro en el Instituto de Artes de Newark fue fundamental para que pudiera explorar nuevas facetas de sí mismo y asumir desafíos en el escenario. El docente lo alentó a salir de su zona de confort y le transmitió la importancia de la disciplina y la perseverancia. “Mis maestros vieron potencial en mí cuando yo aún no lo veía”, expresó el actor en la entrevista con People, atribuyendo a sus mentores el haber descubierto su vocación por la actuación.

La profesora Andrea Spano fue fundamental para que Michael B. Jordan descubriera su potencial como actor y se animara a elegir la actuación (REUTERS/Mario Anzuoni)

Asimismo, su entrenador de básquet desempeñó un papel relevante al inculcarle hábitos de esfuerzo y superación. La exigencia deportiva complementó su formación artística, enseñándole a gestionar la presión y a mantener la motivación en los momentos difíciles. Jordan destacó que ambos referentes educativos lo guiaron en la construcción de una ética de trabajo sólida.

Disciplina y valores: aprendizajes duraderos

Jordan afirmó que la disciplina y los valores adquiridos en la escuela fueron determinantes en su camino profesional. “Sin la disciplina y los valores que me enseñaron en la escuela, no estaría donde estoy ahora”, sostuvo a la revista People. Este aprendizaje fue central para enfrentar desafíos, mantener la responsabilidad y forjar una mentalidad orientada al crecimiento.

La experiencia escolar de Michael B. Jordan muestra el valor de mentores que orientan y motivan a estudiantes en su trayectoria (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

El entorno del Instituto de Artes de Newark ofreció a Jordan un espacio donde la resiliencia y la autoconfianza se convirtieron en herramientas para la vida. Tanto en el escenario como en la cancha, el actor aprendió a perseverar ante la adversidad y a superarse día a día, competencias que siguen acompañándolo en su carrera.

Un mensaje de gratitud hacia los educadores

Michael B. Jordan alentó a las nuevas generaciones a valorar el trabajo de los docentes y entrenadores que contribuyen a la formación de los jóvenes. Subrayó que el impacto de estos referentes trasciende el ámbito escolar, influyendo en las decisiones y el desarrollo de cada individuo mucho después de haber terminado la escuela. El actor agradeció especialmente a quienes apoyan la educación artística y promueven el crecimiento personal de los estudiantes.

El Instituto de Artes de Newark representa, en palabras de Jordan, un espacio donde el arte y la disciplina se entrelazan para potenciar talentos y fomentar la responsabilidad. Su experiencia personal ilustra cómo la intervención de mentores puede orientar el destino de un estudiante y abrirle camino hacia el éxito profesional.

El equilibrio entre arte y deporte permitió a Michael B. Jordan gestionar la presión y mantener su determinación en el éxito profesional (REUTERS/Mario Anzuoni)

La determinación, la perseverancia y el deseo de superación distinguen a Michael B. Jordan, quien continúa reconociendo la influencia de quienes supieron guiarlo y motivarlo desde sus primeros pasos en el ámbito académico y deportivo.