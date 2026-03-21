Rescatan en Los Ángeles entre 200 y 300 animales de refugio insalubre

El Departamento de Control y Cuidado de Animales del Condado de Los Ángeles rescató entre 200 y 300 perros y gatos de condiciones insalubres en Lake Hughes, California (Christine De Anda/Facebook)

Funcionarios del Departamento de Control y Cuidado de Animales del Condado de Los Ángeles llevaron a cabo una de las mayores intervenciones de rescate animal en la historia reciente de Estados Unidos, tras confiscar entre 200 y 300 perros y gatos, así como otros animales, incluyendo una cabra y un cerdo, en una propiedad de Lake Hughes el pasado viernes.

La operación, respaldada por una orden judicial derivada de infracciones a las leyes de bienestar animal, dejó en evidencia condiciones insalubres y de hacinamiento extremo bajo la custodia de Christine De’Anda, directora de la organización Rock N Pawz Animal Rescue.

De acuerdo con información proporcionada por el DACC y reproducida por el diario estadounidense The Washington Post, los animales fueron encontrados en jaulas con signos de abandono.

Las autoridades catalogaron la intervención como una de las incautaciones más voluminosas registradas en el país. La magnitud del operativo obligó a movilizar a más de 70 funcionarios del DACC, quienes trabajaron en conjunto con equipos veterinarios y médicos especializados para evaluar el estado de cada ejemplar en el lugar.

El personal veterinario identificó a varios animales en estado crítico, que fueron trasladados de inmediato a hospitales veterinarios para recibir atención urgente, mientras que el resto fue dirigido a los centros de atención animal del DACC para exámenes exhaustivos y cuidados posteriores.

El DACC destacó que la capacidad de respuesta se logró gracias a la cooperación de entidades como la Sociedad Protectora de Animales de Pasadena, la SPCA de Los Ángeles y el Control de Animales del Condado de Kern, que colaboraron en la logística y el traslado.

Varios animales fueron hallados en estado crítico de salud y trasladados a hospitales veterinarios para recibir atención urgente y cuidados intensivos (Rescate Rock 'N Pawz)

La cifra de entre 200 y 300 perros y gatos incautados superó ampliamente el límite legal para organizaciones de rescate animal en California. Según fuentes oficiales citadas por The Washington Post, la organización liderada por De’Anda no contaba con los permisos ni la infraestructura requerida para albergar tal número de ejemplares.

Aunque una denuncia anónima había indicado la presencia de hasta 700 animales en el predio, la inspección oficial estableció una cantidad menor, que resultó igualmente sobresaliente para la región.

El procedimiento fue iniciado tras semanas de seguimiento por parte de inspectores del DACC, quienes documentaron denuncias ciudadanas y recopilaron pruebas sobre el deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias en la propiedad.

Los informes incluían no solo la acumulación excesiva de animales, sino también la presencia de jaulas oxidadas, falta de agua potable, alimentos en mal estado y la convivencia de especies incompatibles en espacios reducidos.

Las autoridades señalaron que la intervención impuso una presión sin precedentes sobre los recursos logísticos y veterinarios del DACC. Un portavoz reconoció que las instalaciones habituales no estaban preparadas para responder a la llegada de tantos animales en poco tiempo.

Por ese motivo, el DACC comunicó la apertura extraordinaria de varios centros de atención animal durante el fin de semana, a fin de garantizar atención médica y resguardo inmediato para los ejemplares rescatados.

En paralelo, el DACC comenzó a coordinar con organizaciones externas de protección animal la reubicación de los perros y gatos adoptables en refugios de otras jurisdicciones o con familias de acogida temporal.

Las autoridades detallaron que esta iniciativa permitirá liberar espacio y recursos para atender a los animales en estado más grave o con necesidad de atención prolongada.

La inclusión de una cabra y un cerdo entre los animales confiscados incrementó la complejidad de la operación, ya que el DACC adaptó los protocolos de traslado y alojamiento para especies no convencionales dentro de sus instalaciones.

Veterinarios consultados insistieron en la necesidad de evaluaciones diferenciadas, especialmente según la edad, el estado nutricional y la posibilidad de enfermedades transmisibles entre los animales.

Las primeras investigaciones indican que Rock N Pawz Animal Rescue operaba con escaso control administrativo y sin supervisión regular por parte de las autoridades estatales, lo que habría facilitado la acumulación progresiva de animales en condiciones deficientes.

El DACC confirmó que se abrió un proceso administrativo y penal contra Christine De’Anda por presunta violación de las normativas de bienestar animal y por operar más allá de los límites legales.

Especialistas en protección animal citados por el diario estadounidense The Washington Post remarcaron que este tipo de casos, si bien excepcionales en magnitud, reflejan un problema constante en varios estados, donde organizaciones de rescate sin fiscalización suficiente pueden derivar en hacinamiento y maltrato.

Datos del portal de estadísticas alemán Statista revelan que, en 2023, se registraron más de 6 millones de animales domésticos ingresados a refugios en Estados Unidos y 920.000 fueron rescatados de situaciones de abuso o abandono.

El operativo en Lake Hughes se suma a intervenciones recientes en California para fortalecer el control de refugios y organizaciones de rescate animal.

El DACC continuará realizando inspecciones periódicas y manteniendo los canales de denuncia anónima, con el objetivo de prevenir futuros casos y preservar el bienestar de los animales en el condado.

Coordinación institucional y desafíos logísticos tras el rescate

La operación en Lake Hughes refuerza la importancia de establecer controles estrictos y certificados para refugios y organizaciones de rescate animal en EE. UU (Captura de video)

La articulación entre el Departamento de Control y Cuidado de Animales del Condado de Los Ángeles, la SPCA de Los Ángeles, la Sociedad Protectora de Animales de Pasadena y el Control de Animales del Condado de Kern permitió llevar a cabo el operativo en menos de 48 horas desde la emisión de la orden judicial.

De acuerdo con reportes del DACC, la colaboración entre entidades fue fundamental para asegurar el traslado seguro y el tratamiento adecuado de los animales.

La sobrecarga momentánea en los centros de atención hizo necesario solicitar apoyo inmediato a organizaciones nacionales e internacionales, así como a voluntarios expertos en rescate animal.

El DACC informó que los ejemplares rescatados serán puestos en adopción cuando finalicen las etapas de evaluación médica y rehabilitación, conforme a los protocolos para adopciones responsables.

El caso de Lake Hughes pone de nuevo en discusión la necesidad de reforzar los mecanismos de control y certificación de organizaciones de rescate animal en Estados Unidos, así como fijar estándares mínimos obligatorios para impedir el hacinamiento y el maltrato bajo el argumento de protección.

Las pesquisas sobre la responsabilidad penal y administrativa de Christine De’Anda y Rock N Pawz Animal Rescue proseguirán en las próximas semanas, mientras las autoridades aseguran la recuperación física y emocional de los animales incautados.