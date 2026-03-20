El Servicio Postal de Estados Unidos solicita que el sello de primera clase suba a USD 0,95

USPS advierte que podría quedarse sin liquidez en los próximos 12 meses si no se modifican tarifas y estructura de costos actuales (REUTERS/Benoit Tessier/Foto de archivo)

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) advirtió al Congreso sobre una crisis financiera inminente y solicitó autorización para incrementar el precio de los sellos de primera clase hasta USD 0,95, según expuso David Steiner, director general de correos, en una audiencia celebrada el martes.

Actualmente, la tarifa es de USD 0,78, una cifra que Steiner describió como “la más baja del mundo industrializado”.

Steiner compareció ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para detallar la magnitud de la situación. Según el directivo, el USPS podría agotar su liquidez en un plazo de 12 meses si mantiene la estructura de costos y tarifas vigente.

“Sin cambios, en menos de un año, el Servicio Postal no podrá entregar el correo si mantenemos el statu quo”, declaró Steiner ante los legisladores. La advertencia llega tras un ejercicio fiscal en el que la entidad reportó una pérdida de USD 9.000 millones en 2025, motivada por el aumento de los costos operativos y un descenso sostenido en el volumen de correspondencia enviada en el país, según el informe presentado al Congreso.

La situación financiera del USPS refleja un fenómeno global: la digitalización de las comunicaciones está reduciendo de forma sostenida el uso del correo tradicional.

Según datos de la Unión Postal Universal, el volumen de cartas enviadas a nivel mundial cayó un 22% entre 2015 y 2023, mientras que en Estados Unidos la baja fue aún más pronunciada, con una reducción del 26 % en la última década en respuesta directa a la migración de bancos, gobiernos y empresas al uso de plataformas digitales para notificaciones y facturas, lo que disminuyó la dependencia de la correspondencia física.

Este cambio estructural, sumado al aumento de los costos laborales y de transporte —agravados por la inflación que en 2025 alcanzó el 3,3 % anual, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos—, ha puesto en jaque la viabilidad del modelo actual.

Impacto global de la digitalización en los servicios postales

El informe ante el Congreso revela una pérdida de USD 9.000 millones en 2025 para el Servicio Postal de Estados Unidos, atribuida a mayores costos e inflación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pedido de autorización para ajustar los precios busca llevar el valor del sello de primera clase a entre USD 0,90 y USD 0,95, una medida que, de acuerdo con Steiner, permitiría cubrir la mayor parte del déficit operativo controlable.

El directivo planteó que el USPS enfrenta un dilema: incrementar tarifas, impulsar las ventas o reducir gastos de manera significativa para restablecer el equilibrio financiero. En su exposición, subrayó que el precio actual es inferior al de otros países desarrollados: en Francia, el servicio equivalente asciende a USD 3, mientras que en el Reino Unido ronda los USD 2.50. Esta diferencia se explica, en parte, por las características del mercado estadounidense.

Steiner también enfatizó las diferencias en la cobertura territorial y los desafíos logísticos que afronta el USPS. Detalló: “La distancia máxima que deben recorrer las cartas en Francia o el Reino Unido es de unos 970 kilómetros, menos que la extensión del estado de Texas. En Estados Unidos, entregamos desde el extremo de Puerto Rico hasta Alaska por USD 0,78”.

Según el directivo, esta amplitud geográfica representa un desafío logístico y financiero que no enfrentan otros servicios postales en Europa.

El USPS sostiene que su modelo actual de ingresos y costos se ha vuelto insostenible ante la acelerada digitalización de las comunicaciones y la caída en el uso de servicios postales tradicionales.

Los datos más recientes del portal de estadísticas alemán Statista —especializado en análisis de mercado y tendencias de consumo a nivel internacional— muestran que el volumen de cartas enviadas en Estados Unidos cayó un 20 % entre 2019 y 2025, una tendencia que afecta directamente los ingresos del sector.

Antecedentes de la crisis financiera y reformas previas

La crisis actual se agrava pese a los esfuerzos de modernización emprendidos en los últimos años. Steiner asumió el liderazgo del USPS en julio, en reemplazo de Louis DeJoy quien dejó la dirección a comienzos de 2025. DeJoy fue responsable de implementar en 2021 un plan estratégico a 10 años orientado a restaurar la viabilidad financiera de la agencia antes de 2024.

Entre las medidas adoptadas por la administración anterior figuraban sucesivos aumentos en las tarifas postales y una reestructuración del sistema de transporte regional, que incluyó la eliminación de la garantía de matasellos el mismo día de envío.

Durante la gestión de DeJoy, el número de oficinas postales se redujo en un 7 % y se implementaron recortes en la frecuencia de recolección en zonas rurales, lo que generó críticas de asociaciones de consumidores y representantes de pequeños municipios. A pesar de estas medidas, el déficit no se redujo. Según el balance financiero presentado por el USPS, estas reformas no lograron revertir el déficit estructural.

La agencia cerró 2025 con una pérdida de USD 9.000 millones, una cifra que marca la persistencia de los desafíos económicos a pesar de los ajustes previos. Steiner remarcó ante el Congreso que, sin nuevos incrementos de precios y recortes de gastos adicionales, el USPS no podrá sostener sus operaciones en el mediano plazo.

Comparativas internacionales y desafíos regulatorios

Steiner destaca que el precio actual del sello estadounidense es el más bajo entre países desarrollados, muy por debajo de Francia y Reino Unido (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre el ajuste de tarifas también contempla comparaciones internacionales. Según el análisis presentado en la audiencia, países como Francia y el Reino Unido aplican tarifas muy superiores para servicios equivalentes, a pesar de contar con redes de distribución mucho más acotadas en extensión.

Este contraste, según Steiner, pone en evidencia la presión adicional que enfrenta el USPS para sostener un servicio universal en un país de dimensiones continentales.

De acuerdo con la Asociación Internacional de Servicios Postales, en 2024 los servicios postales europeos recibieron subsidios estatales equivalentes al 0,2 % del PIB de cada país, mientras que el USPS no recibe fondos públicos directos para cubrir sus déficit operativos.

Además, en Estados Unidos el correo debe financiar sus propias obligaciones de jubilación, lo que añade una carga financiera significativa.

El director general defendió la necesidad de adaptar el modelo de negocios postal a la nueva realidad del mercado y a la evolución tecnológica.

Argumentó que el sistema actual, pensado para una época de alto volumen de correspondencia y bajos costos logísticos, ya no es sostenible ante la transición digital y la competencia de plataformas privadas de mensajería y paquetería.

Actualmente, la decisión sobre el aumento del precio de los sellos de primera clase recae en las autoridades regulatorias y el Legislativo estadounidense.

El comité de supervisión de la Cámara de Representantes y la Comisión Reguladora Postal deberán evaluar el impacto potencial en los usuarios y en la viabilidad a largo plazo del servicio.

Perspectivas y próximos pasos

El futuro inmediato del USPS dependerá de la capacidad de la agencia para implementar ajustes que permitan equilibrar sus cuentas sin comprometer la cobertura y accesibilidad del servicio.

Steiner enfatizó ante el Congreso que el objetivo es garantizar la continuidad de la entrega postal para todos los residentes del país, incluso en zonas rurales y apartadas, donde el correo sigue siendo un vínculo esencial.

Según proyecciones de la consultora estadounidense PostalVision 2026, de no aprobarse el aumento de tarifas ni implementarse nuevas fuentes de ingresos, el USPS podría enfrentar un déficit acumulado de más de USD 35.000 millones para 2030.

El debate abierto en el Congreso y entre los reguladores determinará si el USPS podrá concretar el aumento solicitado y qué otras medidas serán necesarias para asegurar su sostenibilidad en el contexto actual.