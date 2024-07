El senador estadounidense Bob Menéndez anunciará su renuncia tras su reciente condena por corrupción

El senador estadounidense Bob Menendez anunció su intención de renunciar tras su condena por corrupción. (AP/Seth Wenig)

El senador demócrata Bob Menéndez de Nueva Jersey comunicó a sus aliados su intención de renunciar a su puesto en el Congreso tras ser condenado por cargos federales de corrupción, según informaron este miércoles 17 de julio dos personas familiarizadas directamente con estas conversaciones a NBC News. Este movimiento se produce tras meses de resistencias frente a las demandas de renuncia por parte de numerosos senadores demócratas.

Menéndez, quien durante tres décadas se mantuvo en el Congreso, había sido instado a dimitir por figuras claves del partido, entre ellas el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer de Nueva York; el líder de la mayoría adjunta del Senado, Dick Durbin de Illinois, y su amigo y también senador de Nueva Jersey, Cory Booker. Schumer, tras el veredicto de culpabilidad, declaró: “A la luz de este veredicto de culpabilidad, el senador Menéndez debe ahora hacer lo correcto para sus electores, el Senado y nuestro país, y renunciar”.

La condena de Menéndez llegó el martes 16 de julio por 16 cargos federales relacionados con el uso de su posición oficial para enriquecer a tres empresarios de Nueva Jersey y beneficiar a los gobiernos de Egipto y Qatar.

El senador Demócrata de Nueva Jersey enfrentó la presión de los líderes demócratas para dejar su cargo. (REUTERS/Amanda Voisard)

Según los fiscales, en intercambio recibió sobornos como dinero en efectivo, lingotes de oro, pagos de hipoteca, sueldo por un trabajo sin funciones claras, un vehículo de lujo y otros elementos de valor. Este veredicto supone el fin de una carrera política que comenzó en los años 80, cuando Menéndez se convirtió en alcalde de Union City.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, quien fue uno de los primeros demócratas en exigir la renuncia del senador, será quien designe al sustituto temporal que terminará su mandato, previsto para finales de enero de 2025. En las elecciones de noviembre, los candidatos Andy Kim, demócrata, y Curtis Bashaw, republicano, competirán por ocupar permanentemente el asiento del Senado vacado por Menéndez.

Menéndez había presentado su candidatura como independiente, manifestando su intención de continuar su campaña en caso de ser exonerado.

La carrera política de Menéndez está marcada por el activismo en la reforma del sistema de inmigración. El hijo de inmigrantes cubanos fue uno de los principales defensores en el Senado de la reforma migratoria y coautor del proyecto de ley “Gang of 8″ en 2013, una reforma bipartidista que pasó en el Senado, pero fracasó en la Cámara de Representantes.

En septiembre de 2023, Menéndez y su esposa Nadine fueron acusados de conspiración para cometer soborno, fraude honesto y extorsión bajo el derecho oficial. (AP/Jeenah Moon)

Además fue el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, un puesto que dejó el año pasado después de su inculpación, aunque continuó siendo miembro votante del panel y del pleno del Senado. En el último año, Menéndez propuso un marco para reformar los programas de inmigración que incluía nuevas vías hacia la ciudadanía.

En septiembre de 2023, Menéndez y su esposa Nadine fueron acusados de conspiración para cometer soborno, fraude honesto y extorsión bajo el pretexto de derecho oficial, según la acusación inicial. Posteriormente, fue acusado de aceptar sobornos de un gobierno extranjero y de conspirar para actuar como agente extranjero. La acusación alegaba que Menéndez “proporcionó información sensible del gobierno de Estados Unidos y tomó otras medidas que secretamente ayudaron al Gobierno de Egipto”.

Menéndez negó las acusaciones, argumentando que enfrentaba “una campaña activa de difamación” y que los fiscales “tergiversaron el trabajo normal de una oficina del Congreso”. Manifestó su intención de apelar su condena. En declaraciones públicas en septiembre, explicó el origen de los 480 mil dólares en efectivo encontrados en su casa, afirmando que era dinero ahorrado durante décadas para “emergencias”.

Menéndez defendió reformas migratorias y fue coautor del proyecto "Banda de los 8" en 2013. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

No es la primera vez que Menéndez enfrenta problemas legales. En 2015, fue acusado de cargos federales de corrupción por aceptar favores de un rico optometrista de Florida, incluyendo viajes, alojamientos y contribuciones políticas. El caso concluyó en un juicio nulo luego que los jurados no alcanzaran un veredicto unánime. En 2018, los fiscales decidieron no volver a juzgar a Menéndez después de que el juez desestimara algunos de los cargos originales.

Con esta última condena, Menéndez se convierte en el primer senador en la historia de Estados Unidos en ser acusado por dos delitos penales no relacionados, según datos de la Oficina Histórica del Senado.