Estados Unidos sancionó a Boeing por filtrar información sobre la investigación del incidente de la puerta del 737 Max 9

Boeing está siendo sancionada por investigadores estadounidenses por compartir información sobre una investigación federal sobre la explosión de un tapón de puerta que dejó un gran agujero en un Boeing 737 Max 9.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo el jueves que Boeing “violó descaradamente” las regulaciones de investigación de la agencia, así como un acuerdo firmado, al proporcionar información de investigación no pública a los medios y especular sobre las posibles causas del reventón del tapón de la puerta del 5 de enero a un pasajero de Boeing en Portland, Oregón.

Durante el incidente, un panel que tapó un espacio dejado para una puerta de emergencia adicional voló un Alaska Airlines Max 9. Los pilotos pudieron aterrizar de manera segura y no hubo heridos.

La NTSB dijo que el martes durante una conferencia de prensa, un ejecutivo de Boeing proporcionó información de investigación no pública a los medios sobre el incidente de Alaska Airlines que la agencia no había verificado ni autorizado para su divulgación. La NTSB dijo que Boeing describió la investigación de la NTSB como una búsqueda para encontrar al individuo responsable del trabajo del tapón de la puerta, pero la agencia dijo que se centra en la causa probable del accidente, sin culpar a ningún individuo ni evaluar la responsabilidad.

El área del tapón del fuselaje del vuelo 1282 Boeing 737-9 MAX de Alaska Airlines, que se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia con un hueco en el fuselaje, se ve durante su investigación por parte de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) en Portland, Oregon, EEUU, 7 de enero de 2024. NTSB/Distribuida vía REUTERS

Boeing no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el jueves temprano. Las acciones de The Boeing Co., con sede en Arlington, Virginia, se mantuvieron estables antes de la campana de apertura.

“Debido a las recientes acciones de Boeing, la empresa mantendrá su estatus de parte, pero ya no tendrá acceso a la información de investigación que produce la NTSB mientras desarrolla el expediente de hechos del accidente”, dijo la agencia en una declaración preparada.

La NTSB dijo que puede solicitar cualquier registro relevante que requiera durante el curso de la investigación. También citará a Boeing para que comparezca en una audiencia de investigación en Washington DC los días 6 y 7 de agosto. La agencia dijo que, a diferencia de otras partes, Boeing no podrá hacer preguntas a otros participantes.

La NTSB dijo que coordinará con la División de Fraude del Departamento de Justicia, brindándoles información sobre las recientes divulgaciones no autorizadas de información de investigación de Boeing relacionadas con la investigación del tapón de puerta del 737 Max 9.

Los aviones Boeing 737 MAX se ensamblan en la planta de la compañía en Renton, Washington, EE.UU., el 25 de junio de 2024. Jennifer Buchanan/Pool vía REUTERS

En mayo, el Departamento de Justicia dijo a un juez federal que Boeing había violado un acuerdo que permitió a la compañía evitar un proceso penal después de dos accidentes mortales que involucraron a su avión 737 Max.

Ahora le corresponde al Departamento de Justicia decidir si presenta cargos contra Boeing. Los fiscales le comunicarán al tribunal a más tardar el 7 de julio cómo piensan proceder, dijo el departamento en ese momento.

