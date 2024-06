Estados Unidos consideró “increíblemente preocupante” la amenaza de Putin de suministrar armas a Corea del Norte

El presidente ruso Vladimir Putin y el dictador norcoreano Kim Jong-un sonríen mientras caminan después de las conversaciones en Pyongyang el miércoles 19 de junio de 2024 (AP)

Estados Unidos expresó este jueves su profunda preocupación por la amenaza del presidente ruso Vladimir Putin de suministrar armas a Corea del Norte, advirtiendo que tal medida “desestabilizaría” la península coreana.

Putin, durante una visita a Pyongyang el miércoles, firmó un pacto de defensa mutua con el dictador norcoreano Kim Jong-un, quien prometió el “pleno apoyo” de su país a la invasión rusa a Ucrania.

En un discurso pronunciado el jueves en Vietnam, Putin dijo que Moscú no descartaría enviar armas a Pyongyang, lo que calificó de respuesta a la ayuda que proporciona Occidente a Ucrania. “Los occidentales proporcionan armas a Ucrania y a partir de entonces dicen que ya no controlan nada, y no importa cómo son usadas”, dijo. ”Pues nosotros también podemos decir que hemos suministrado algo a alguien y después no nos hacemos cargo de nada”, argumentó el mandatario ruso.

La amenaza “es increíblemente preocupante”, dijo a la prensa el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Matthew Miller.

“Desestabilizaría la península coreana, potencialmente, dependiendo del tipo de armas, y podría violar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que la propia Rusia ha apoyado”, dijo Miller.

Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de EEUU

Washington y sus aliados han acusado previamente a Corea del Norte de suministrar a Rusia misiles y artillería que ha utilizado para atacar Ucrania.

Putin también advirtió este jueves a Seúl para que no suministre armas a Ucrania, después de que Corea del Sur dijera que estaba reconsiderando su actual prohibición.

Seúl mantiene desde hace tiempo una política que le prohíbe vender armas en zonas de conflicto activo, a la que se ha atenido a pesar de los llamamientos de Washington y Kiev para que reconsidere su decisión.

Miller dijo que “corresponde a cada país decidir si va a suministrar armas a Ucrania”. Y añadió: “Damos la bienvenida a cualquier apoyo a Ucrania en su lucha contra la agresión rusa”.

“No hay ninguna novedad”

En cuanto al acuerdo de asistencia mutua en caso de agresión suscrito el miércoles con Pyongyang, Vladimir Putin le restó importancia aduciendo que “no es nada nuevo”.

Norcoreanos sostienen retratos de Putin, saludan y aplauden mientras una caravana con el presidente ruso y Kim Jong-un avanza por una calle de Pyongyang el miércoles 19 de junio de 2024 (AP)

“Hemos suscrito este acuerdo debido a que el antiguo ha dejado de existir. Y en el anterior acuerdo de 1961 era todo lo mismo, no hay ninguna novedad”, afirmó. Aunque admitió que “en el contexto actual esto parece algo extraordinario”, añadió que “casi” no se ha cambiado nada y que la situación en el mundo exige reforzar legalmente las relaciones con los socios de Rusia, especialmente en Asia.

Corea del Sur “no tiene por qué preocuparse, ya que nuestra ayuda militar en virtud del acuerdo que firmamos sólo se plantea si en relación con uno de los firmantes del documento se comete una agresión”, señaló el mandatario ruso. Y agregó: “Por lo que yo sé, la República de Corea no planea una agresión contra Corea del Norte”.

Putin subrayó que, en realidad, el acuerdo que firmó con Kim Jong-un será “un factor de disuasión para que la crisis (coreana)” no se traduzca en un conflicto armado. Y, en respuesta a la pregunta de un reportero, descartó el posible despliegue de soldados norcoreanos en el campo de batalla de Ucrania.

(Con información de AFP y EFE)