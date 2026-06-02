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Sofia Carson habló sobre su paso de actriz a productora y la importancia de contar historias de mujeres

En una entrevista para el podcast I AM AN ACTOR, la artista repasó cómo asumió nuevas responsabilidades detrás de cámara y explicó por qué hoy prioriza proyectos que ofrezcan personajes femeninos complejos y alejados de los estereotipos

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Sofia Carson se consolida como referente femenino en Hollywood al combinar actuación, producción y activismo social (REUTERS/Jeenah Moon)
Sofia Carson se consolida como referente femenino en Hollywood al combinar actuación, producción y activismo social (REUTERS/Jeenah Moon)

En la industria audiovisual, Sofia Carson convirtió un objetivo infantil en una carrera internacional como actriz protagonista, productora ejecutiva y referente para mujeres. “No recuerdo un momento en el que no supiera que esto era lo mío. No existo sin esto”, contó en I AM AN ACTOR Podcast, al evocar su primera audición a los ocho años y la importancia del apoyo familiar, especialmente el de su madre.

A lo largo de su trayectoria, Carson experimentó sacrificios personales, 225 audiciones y la transición de estudiante en Miami —compaginando escuela y formación en danza, canto y actuación— a universitaria en Los Ángeles, donde estudió comunicaciones, periodismo y relaciones internacionales en UCLA.

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Su salto a la fama internacional, consolidado en televisión y cine, fue el resultado de una búsqueda por profundizar en papeles femeninos y promover una representación en la industria.

Desde pequeña, la disciplina fue parte central de su desarrollo. “Mi madre dice que bailaba y cantaba antes de caminar o hablar. Siempre supe que era mi vocación”, explicó la actriz en I AM AN ACTOR Podcast. En ese sentido, Carson destacó cómo la constancia y el sentido de comunidad del escenario influyeron en su personalidad desde los tres años.

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El apoyo incondicional de su madre y la disciplina familiar fueron claves en la carrera internacional de Sofia Carson (REUTERS/Mike Blake)
El apoyo incondicional de su madre y la disciplina familiar fueron claves en la carrera internacional de Sofia Carson (REUTERS/Mike Blake)

A los 9 años, participó en una formación musical intensiva en la Universidad de Miami. “Todo lo que soy y hago se lo debo a mi madre, que creyó incondicionalmente en esa niña”, afirmó. Al mudarse a California con 18 años, Carson alternó estudios universitarios y una agenda exigente de audiciones y composición musical, afrontando una alta tasa de rechazos. “Nunca me desanimé del todo; la música era donde me sentía más fuerte”, relató a I AM AN ACTOR Podcast.

El salto a la fama con “Descendientes”

El reconocimiento global llegó con la franquicia Descendientes de Disney. “Estaba en exámenes finales cuando mi agente me llamó para decirme que tenía el papel. Pensé que era un papel secundario, pero era Evie, la protagonista”, evocó. Para ella, tener a Kenny Ortega como director y coreógrafo representó un impulso: “Mi primer día en el set fue mágico y entendí el peso de esa oportunidad”.

La actriz subrayó que, para niñas y adolescentes, Evie representaba más que un personaje superficial: “Era importante darle profundidad y una historia; Evie termina siendo brillante, inteligente y rompe con los estereotipos”.

Sobre el legado, añadió: “Entendí el verdadero impacto del personaje cuando, años después, niñas de todo el mundo seguían identificándose con Evie”.

Descendientes. Descendants (Disney)
La franquicia Descendientes de Disney marcó el salto a la fama global de Carson, convirtiendo a Evie en un símbolo de inteligencia y autenticidad (Disney)

El aprendizaje junto a Ortega y el elenco fue decisivo. Carson recordó el último día de rodaje como un momento de emociones intensas, al comprender que el alcance de su trabajo iba más allá del estreno.

De actriz a productora ejecutiva

La llegada a Netflix marcó una etapa distinta en su carrera con Siente el ritmo. “Fui actriz y bailarina, y conecté con jóvenes de todo el mundo”, relató Carson en I AM AN ACTOR Podcast. El éxito de ese filme le permitió comenzar a colaborar con la plataforma y asumir, por primera vez, la responsabilidad de productora ejecutiva en títulos como Purple Hearts.

Sobre Corazones malheridos, Carson señaló: “Fue un desarrollo de cinco o seis años. Los productores confiaron en mí para adaptar el guion y crear la banda sonora. Le puse todo el corazón a Cassie, mi personaje, y el proceso incluyó rodar en medio de la pandemia, lo que sumó dificultades”.

Sofia Carson prioriza proyectos audiovisuales que rompen estereotipos y promueven el papel de la mujer en la industria cinematográfica (REUTERS/Danny Moloshok)
Sofia Carson prioriza proyectos audiovisuales que rompen estereotipos y promueven el papel de la mujer en la industria cinematográfica (REUTERS/Danny Moloshok)

El rol de productora ejecutiva, indicó Carson, “no es solo un crédito; involucra el desarrollo de personajes, intervenir en el casting y en la calidad del guion”. Y agregó: “Aunque durante el rodaje el enfoque vuelve a la actuación, la responsabilidad de dar protagonismo real a mujeres en pantalla es enorme”.

En tanto, priorizó trabajar con equipos dirigidos y escritos por mujeres y elegir historias que rompieran con arquetipos tradicionales. “Esos son mis criterios fundamentales en este momento”.

El compromiso social y su rol como referente

Carson amplió su alcance desde lo artístico hasta el compromiso social. “Todo lo que hago lo pienso en el efecto que pueda tener en niñas que se parecen a mí. Ser auténtica e inspirar es mi propósito”, afirmó. Audrey Hepburn representó para ella el ejemplo a seguir: “Fue la primera embajadora de UNICEF y usó su fama por causas importantes. Eso me marcó”.

En su rol de productora ejecutiva, Carson participa activamente en el desarrollo de personajes y en la calidad de los guiones que elige (REUTERS/Danny Moloshok)
En su rol de productora ejecutiva, Carson participa activamente en el desarrollo de personajes y en la calidad de los guiones que elige (REUTERS/Danny Moloshok)

Desde 2019, Carson es embajadora de UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. “Enfoqué mi activismo en mujeres jóvenes. Es el mayor honor de mi carrera”, aseguró en I AM AN ACTOR Podcast.

También destacó cómo el contacto con admiradoras y las historias de quienes superaron etapas difíciles gracias a su trabajo artístico renovaban su determinación: “Más de 20,7 millones de personas se conectaron con mi trabajo y ese es el impacto que inspira a seguir”.

Habló también de la exigencia y la presión por alcanzar la perfección en el ambiente artístico. “A veces es difícil mantener la confianza; trato de recordar la seguridad que tenía de niña y el poder de mi voz”.

La perseverancia y la confianza en sí misma han permitido a Sofia Carson superar rechazos y desafíos en el competitivo mundo audiovisual (REUTERS/Mario Anzuoni)
La perseverancia y la confianza en sí misma han permitido a Sofia Carson superar rechazos y desafíos en el competitivo mundo audiovisual (REUTERS/Mario Anzuoni)

El mayor poder que tenemos es ser fieles a nosotros mismos. Mi misión es buscar papeles que desafíen y luchar porque las historias de mujeres sean contadas con verdad”, dijo Carson en I AM AN ACTOR Podcast.

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