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Entre los Alpes, un chalet de montaña y el viñedo de su padre: la vida francesa de Emma Watson

La actriz británica, nacida en París y con raíces familiares en Chablis, fue fotografiada en Courchevel con un perfil completamente relajado, lejos del glamour al que la expuso su carrera en Harry Potter

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Emma Watson mantiene una vida reservada y prioriza la discreción en sus estancias fuera de Londres. EFE/ARCHIVO/NEIL HALL
Emma Watson mantiene una vida reservada y prioriza la discreción en sus estancias fuera de Londres. EFE/ARCHIVO/NEIL HALL

La vida privada de Emma Watson en Francia muestra una faceta menos conocida de la actriz británica y pone en relieve su preferencia por la discreción y la cercanía familiar.

Alejada de la exposición pública tras el éxito de su carrera en Harry Potter, Watson considera Francia un refugio, rodeada de naturaleza y en contacto constante con su entorno familiar, según informó Hello! Magazine.

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Emma Watson divide su tiempo entre su residencia principal en Islington, Londres, y dos propiedades en Francia: un chalet de lujo en Méribel y el viñedo familiar en Chablis.

La actriz alterna su residencia en Islington con escapadas regulares a Francia. (Instagram)
La actriz alterna su residencia en Islington con escapadas regulares a Francia. (Instagram)

Allí disfruta de la privacidad, el esquí y proyectos compartidos con su hermano Alex y su padre Chris, manteniéndose alejada de la presión mediática y apostando por una vida equilibrada y reservada.

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El chalet de Méribel representa uno de los mayores tesoros personales de Watson. Adquirió la propiedad en 2008, tras finalizar sus exámenes A-levels, invirtiendo USD 1,2 millones en este exclusivo chalet de montaña a 1.450 metros sobre el nivel del mar.

La casa le permite pasar los inviernos franceses con absoluta privacidad. Méribel pertenece al mayor dominio esquiable del mundo, con 600 kilómetros de pistas conectadas a localidades como Courchevel y Val Thorens. Durante el verano, el entorno es también ideal para actividades al aire libre como senderismo y golf.

Emma Watson
El éxito de Harry Potter marcó un antes y un después en la exposición pública de Emma Watson y empujó su búsqueda de una vida más discreta. (Escena de "Harry Potter")

Este lugar no solo es apreciado por Watson, sino también por otras celebridades que buscan exclusividad. En diciembre de 2024, fue fotografiada en la estación de esquí Courchevel, luciendo un estilo relajado y acompañado de amigos, según relató el medio citado. Mantuvo su habitual perfil bajo con atuendo sencillo y un distintivo accesorio de reno.

Vínculos personales y familiares de Emma Watson con Francia

Emma Watson tiene una relación íntima y prolongada con Francia. Nació en París y vivió allí hasta los cinco años, antes de trasladarse al Reino Unido tras el divorcio de sus padres.

La mudanza tuvo un profundo efecto en su infancia y la llevó a enfrentar el desafío de integrarse en una “estructura familiar no tradicional”, como relató en el pódcast ‘On Purpose with Jay Shetty’, citado por el medio.

Un hombre sonriente arrodillado en un suelo de madera acaricia a un cachorro de pastor alemán claro que yace frente a él, con una chimenea encendida de fondo
El Domaine Watson surge como un eje de reunión y trabajo con su padre Chris y su hermano Alex. (Instagram /alex.s.watson)

“Mi estructura familiar no ha sido tradicional. Esa sensación de saber que vengo de una situación en la que no encajamos en el modelo de familia nuclear...”, compartió Watson en ese espacio.

La actriz conserva recuerdos sentimentales de Francia y ha hecho de aprender el idioma un propósito reiterado de Año Nuevo. Expresó que mantiene el objetivo de hablar francés con fluidez, perpetuando así su vínculo afectivo con el país.

Viñedo familiar y nuevos proyectos de Emma Watson

El viñedo en Chablis, conocido como Domaine Watson, es otro elemento central en la conexión de Watson con Francia. Plantado por su padre, Chris Watson, hace más de 30 años, el viñedo es gestionado actualmente junto a su hermano Alex Watson.

Una mesa de madera redonda con platos, copas, botellas y tetera. Detrás, una gran ventana ofrece vistas a montañas nevadas y un valle
Los Alpes franceses concentran actividades al aire libre durante el invierno y el verano. (Instagram /alex.s.watson)

En 2023, los hermanos lanzaron su propia marca de gin llamada Renais, ampliando su participación en actividades empresariales familiares, según destacó Hello! Magazine. Los vinos del viñedo han recibido premios y Domaine Watson se ha integrado de manera activa en la vida privada de la familia.

Estos espacios, tanto el chalet como el viñedo, se han consolidado como escenarios donde Watson puede compartir momentos con su entorno más cercano, proteger su intimidad y afianzar la relación con su historia familiar.

Actividad reciente y vida actual de Emma Watson

Más allá de sus refugios en Francia, la residencia principal de Emma Watson se encuentra en un inmueble de cuatro dormitorios en Canonbury Place, Islington, en el Reino Unido. Allí combina su vida pública con el estudio de un doctorado en Literatura en la Universidad de Oxford.

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La historia familiar y el divorcio de sus padres marcaron su infancia y su relación con el país The Grosby Group

En los meses de invierno, Watson aprovecha para esquiar en los Alpes franceses. Y, según registró Hello! Magazine, en diciembre de 2024 fue vista en la estación de esquí de Courchevel, disfrutando de la nieve y la compañía de amigos. Se la observó relajada y distendida, apartada de la atención mediática.

Watson es reconocida por salvaguardar su privacidad, alternando su carrera profesional y sus negocios con estancias en sus propiedades francesas y desarrollos familiares.

Francia sigue siendo, para la actriz, una fuente perdurable de inspiración y nostalgia, con su cultura artística y gastronómica como elementos fundamentales de su refugio personal.

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