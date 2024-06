La mayoría de los estadounidenses aún no son partidarios de los vehículos eléctricos, según una encuesta

Solo el 40% de los adultos en Estados Unidos están interesados en comprar un vehículo eléctrico. (AP Foto/Matt Rourke, archivo)

Una reciente encuesta llevada a cabo por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y el Energy Policy Institute de la Universidad de Chicago ha revelado que la mayoría de los estadounidenses no están convencidos de la idea de adquirir vehículos eléctricos, a pesar de los esfuerzos de la administración de Joe Biden para fomentar su adopción. Según los resultados, solo el 40% de los adultos en Estados Unidos manifiestan estar al menos algo interesados en comprar un vehículo eléctrico en su próxima adquisición automotriz, mientras que el 46% considera que no es muy probable o nada probable realizar dicha compra.

Los motivos principales que explican esta resistencia son los altos costos de los vehículos eléctricos y la falta de una infraestructura adecuada de estaciones de carga. Además, únicamente un 9% de los estadounidenses posee o alquila un vehículo eléctrico, y un 13% tiene un automóvil híbrido, lo que señala una aceptación todavía limitada de estas tecnologías.

En un contexto en el que se busca reducir la contaminación y combatir el cambio climático, la administración Biden ha establecido normas ambiciosas para fomentar la adopción de vehículos eléctricos. La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) ha emitido una normativa que exige que, para 2032, aproximadamente el 56% de las ventas de vehículos nuevos sean eléctricos, y al menos el 13% sean híbridos enchufables u otros tipos de automóviles parcialmente eléctricos.

Las empresas automotrices han invertido miles de millones en fábricas y tecnología de baterías con el objetivo de acelerar la transición hacia los vehículos eléctricos. Sin embargo, persisten preocupaciones entre los consumidores, especialmente sobre la autonomía de estos vehículos y la disponibilidad de estaciones de carga. Aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses indica que la autonomía limitada es una razón principal para no adquirir un vehículo eléctrico, mientras que cerca de 4 de cada 10 citan la falta de estaciones de carga o el tiempo prolongado necesario para cargar los vehículos como factores importantes.

Solo el 9% de los estadounidenses posee o alquila un vehículo eléctrico, destacando su limitada aceptación. (Getty Images)

Las temperaturas extremas también representan una barrera. Caleb Jud, un residente de Cincinnati, destacó que aunque considera la compra de un vehículo eléctrico, “le preocupa la posibilidad de quedar atrapado en casa si la batería se ve afectada por el frío.” Esto no sería un problema con un híbrido enchufable, que ofrece una alternativa más segura en condiciones climáticas adversas.

El costo también sigue siendo un factor significativo. Aunque los precios de los vehículos eléctricos han disminuido, con un precio medio en febrero de 52,314 dólares, esto sigue siendo más alto que el precio promedio de un vehículo nuevo, que es de 47,244 dólares. La diferencia de costos sigue siendo una barrera para muchos consumidores, con casi el 60% citando el precio como una de las principales razones para no adquirir un vehículo eléctrico.

En términos demográficos, los jóvenes se muestran más abiertos a la idea de comprar un vehículo eléctrico que los adultos mayores. Más de la mitad de los menores de 45 años dicen que es al menos “algo” probable que consideren la compra de un vehículo eléctrico. En comparación, sólo el 32% de los mayores de 45 años comparte esta perspectiva, lo que sugiere una brecha generacional en la adopción de la tecnología.

Los desafíos logísticos también varían según la ubicación geográfica. Aproximadamente la mitad de las personas que viven en áreas rurales citan la falta de infraestructura de carga como un obstáculo significativo, en comparación con 4 de cada 10 en comunidades urbanas. Daphne Boyd, residente de una zona rural en Ocala, Florida, expresó preocupación por la escasez de cargadores públicos en su área y cuestionó la sostenibilidad ecológica de los vehículos eléctricos debido a la extracción de metales preciosos necesarios para las baterías.

Los altos costos y la falta de estaciones de carga son las principales barreras para adquirir vehículos eléctricos. (Getty Images)

Algunas personas, sin embargo, han encontrado beneficios en la adopción de vehículos eléctricos. José Valdez, de San Antonio, posee tres vehículos eléctricos y sostiene que los incentivos fiscales han hecho que el costo sea manejable. Valdez destaca que los vehículos eléctricos requieren menos mantenimiento y no necesitan gasolina, proporcionando un ahorro significativo en costos operativos.

Ruth Mitchell, una novelista de Eureka Springs, Arkansas, prefiere su automóvil híbrido enchufable por su fiabilidad y bajo costo operativo. Aunque no planea comprar un nuevo vehículo en el corto plazo, afirma que cuando llegue el momento, optará por un automóvil totalmente eléctrico.

La encuesta AP-NORC consultó a 6,265 adultos del 26 de marzo al 10 de abril de 2024, utilizando una muestra representativa de la población estadounidense. El margen de error es de ±1,7 puntos porcentuales.