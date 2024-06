Funcionarios, empresarios y otros líderes influyentes participaron de la gala “Champion of Liberty” en Miami

Ron DeSantis (Gobernador de Florida) recibe su premio por parte de Carlos Díaz Rosillo. Lo acompaña la vicegobernadora local, Jeanette Nuñez

El evento “Champion of Liberty Dinner & Celebration” —“Campeones de la libertad, cena y celebración”, en español—, organizado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de FIU —Universidad Internacional de Florida—, se llevó a cabo el viernes 31 de mayo de 2024 en el Phillip & Patricia Frost Museum of Science en Miami.

Carlos Díaz Rosillo fue el anfitrión de la gala, que contó con la presencia de destacadas personalidades como el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el productor musical y empresario Emilio Estefan; el líder opositor venezolano, Juan Guaidó; el empresario Javier Cárdenas; el conductor de Telemundo, Carlos Adyan; Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony; Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae; así como el gobernador de Florida, Ron DeSantis; entre muchos otros.

Daniel Hadad, CEO de Infobae; Ron DeSantis, Gobernador de Florida y Carlos Diaz Rosillo de FIU (Crédito: Opy Morales)

Durante el evento, Carlos Díaz Rosillo —director fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom en la Florida International University— pronunció un discurso en el que destacó la importancia de esta primera edición del “Champion of Freedom Dinner & Celebration”. Díaz Rosillo expresó su gratitud por la presencia de los asistentes y subrayó el significado de establecer nuevas tradiciones que fortalezcan los principios de libertad económica e individual tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo.

Emilio Estefan recibe el premio "Beacon of Freedom" por parte de Carlos Díaz-Rosillo, director del Adam Smith Center for Economic Freedom

El director mencionó su humildad al estar rodeado de un distinguido grupo de individuos dedicados incansablemente a la causa de la libertad. Resaltó la inspiración que brindan sus compromisos inquebrantables, su pensamiento innovador y su búsqueda constante de la libertad. Además, enfatizó la importancia de celebrar el legado de Adam Smith y honrar a aquellos que han demostrado un liderazgo y una dedicación excepcionales en la promoción de la libertad económica e individual. Concluyó su mensaje agradeciendo a todos los presentes por su apoyo y animándolos a continuar luchando por estos valores fundamentales.

Nadia Ferreira fue la responsable de presentar al presidente Santiago Peña

“Me gustaría tomar un minuto para reconocer a otros grandes servidores públicos de Florida entre los muchos que están aquí esta noche. Hay muchos porque han sido increíblemente solidarios con nuestro centro desde sus oficinas en el servicio público. Nuestro gran gobernador y también los legisladores que han podido estar aquí esta noche con nosotros”, apuntó Díaz Rosillo en su primer discurso a la hora de destacar a las autoridades presentes y, a su vez, destacó la presencia del presidente de la Universidad Internacional de la Florida, Kenneth Jessell.

“Celebramos a personas que trabajan incansablemente para avanzar en las causas de la libertad y la libertad económica e individual, causas que hacen de nuestro país el mejor país del mundo”, comentó a continuación Jessell.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el productor musical Emilio Estefan, conversaron animadamente durante la noche, intercambiando impresiones y experiencias en la gala "Champion of Liberty"

El presidente de la Universidad Internacional de la Florida, luego, le habló a Díaz Rosillo. “Como escucharon de Carlos, el Centro Adam Smith para la Libertad Económica fue creado precisamente por estas razones, para avanzar y promover el conocimiento de que la educación y la libre empresa son esenciales para el avance de la libertad económica e individual y la prosperidad humana en todo el mundo. Y Carlos, quiero agradecerte a ti y a todo tu equipo por el espléndido trabajo que están haciendo. Es realmente increíble”.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, besa a la Primera Dama, Leticia Ocampos, tras agradecerle su compañía y entregarle un ramo de flores durante la gala

La Vicegobernadora de Florida, Jeanette Núñez, pronunció un discurso en el evento y agradeció a los anfitriones, el presidente Jessel y Carlos Díaz Rosillo, y destacó su orgullo como doble graduada de FIU y madre de un estudiante de la institución. Subrayó el compromiso de FIU con la promoción de la verdad, la libertad económica y la excelencia, y elogió al gobernador Ron DeSantis por su liderazgo en educación y protección de los derechos religiosos al señalar que Florida ha mantenido el sistema de educación superior número uno en el país durante ocho años consecutivos.

“Quiero decir que estoy muy orgullosa del trabajo que hacen, la investigación que realizan, las personas que emplean y los futuros líderes que están formando”, enfatizó la Vicegobernadora de la Florida.

La vicegobernadora de Florida, Jeanette Núñez, pronuncia un discurso. Núñez destacó la importancia de la libertad económica y el impacto del centro en la educación y formación de futuros líderes

Ileana Ros-Lehtinen, ex miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, comentó: “Estamos tan orgullosos del increíble trabajo que Carlos ha hecho con este Centro Adam Smith para la Libertad Económica. Fui una de las primeras becarias”. Luego, en diálogo con este medio, expresó sobre la distinción que recibió: “Me siento muy honrada, Carlos Díaz Rosillo ha sido un líder increíble en este centro de los que hablamos y practicamos todos los días libertad, democracia y derechos humanos. Así que lo felicito por tener este centro fenomenal en nuestra comunidad. Un honor grande”.

Ileana Ros-Lehtinen, ex miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, durante su discurso de agradecimiento junto a su esposo

Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, también estuvo entre las personalidades destacadas que recibieron una distinción en la noche de gala. En su discurso, expresó su gratitud a la FIU y al Centro Adam Smith por la Libertad Económica.

Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, recibió el premio "Vox Libertatis" de manos de Carlos Díaz-Rosillo, director del Adam Smith Center for Economic Freedom

Al hablarle a los presentes, Hadad analizó la importancia de la libertad y dijo: “A lo largo de mi vida, esa palabra siempre ha sido un valor fundamental”. A su vez, exploró los orígenes etimológicos de “libertad”, notando que viene de la raíz latina “liber” y que resuena en muchos idiomas. Afirmó que pocas cosas son tan vitales para una sociedad como ese valor, sin importar cuán rica o desarrollada sea.

El fundador y CEO de Infobae resaltó: “Para quienes trabajamos en medios de comunicación y periodismo, la libertad es una condición sine qua non. Sin ella, no puede haber buen periodismo”. Además, señaló que la ausencia de la libertad provoca que las sociedades no puedan mantener los valores democráticos y republicanos.

“Quiero expresar mi profunda gratitud a la FIU y especialmente al Centro Adam Smith para la Libertad Económica", enfatizó Daniel Hadad, CEO de Infobae, durante su discurso

En su discurso de agradecimiento, el músico y productor Emilio Estefan reflexionó: “Este día es un día de celebración de la libertad, que es lo máximo que tenemos. Nosotros tenemos que luchar por ella en nuestros países y en el mundo. Con la unión de los latinos, más que todo. Yo, que tengo un doctorado de FIU, estoy muy contento con eso”.

Estefan expresó su gratitud por vivir en un país libre y recordó la importancia de no dar por sentada esa libertad. Mencionó el orgullo que siente por su carrera y la influencia de figuras como Félix Rodríguez y el padre de Gloria Estefan, quienes lucharon por la libertad en Cuba y Vietnam. Luego de destacar la importancia de dejar un legado para las nuevas generaciones de inmigrantes que llegan a los Estados Unidos con sueños y aspiraciones, concluyó su discurso subrayando la celebración de la libertad y la unión de los latinos.

Emilio Estefan pronuncia su discurso de aceptación tras recibir el premio "Beacon of Freedom" durante la gala "Champion of Liberty"

Luego, Nadia Ferreira —modelo paraguaya y esposa del reconocido artista Marc Anthony— presentó el premio para el Presidente de su país. “Muy merecidamente recibe el reconocimiento ‘Campeón de la Libertad’”, indicó al anunciar e invitar al escenario a Santiago Peña.

En diálogo exclusivo con este medio, Peña comentó: “Para mi país este premio tiene un valor muy importante. Ningún Estado refleja más que Paraguay la idea de libertad y democracia. Es un país que ha vivido enormes adversidades a lo largo de nuestra historia, como la Guerra de la Triple Alianza, y bueno, defendemos este valor como lo están haciendo otros países de la región. Trabajamos para que cada vez más paraguayos y más latinoamericanos puedan ser libres. Es una gran responsabilidad”.

El presidente Peña comentó: "Para mi país este premio tiene un valor muy importante. Ningún Estado refleja más que Paraguay la idea de libertad y democracia. Es un país que ha vivido enormes adversidades a lo largo de nuestra historia"

El ex Presidente argentino, Mauricio Macri, también envió un saludo desde Sudamérica. “Ha sido una maravillosa experiencia poder enseñar y compartir mis conocimientos de liderazgo junto a otros líderes de la región y decirles que es grato para mí seguir involucrado con ustedes en una institución donde se prioriza el diálogo, la honestidad intelectual y el pensamiento libre y riguroso”. El ex mandatario también agradeció y destacó la figura de Carlos Díaz Rosillo.

Quien también le dedicó una mención especial a Díaz Rosillo fue Guillermo Lasso, ex presidente de la República del Ecuador. “Aprovecho la ocasión para agradecerle a Carlos por haberme invitado en esta temporada que me llevó a dar clases en el mes de marzo y en el mes de abril. Fue una gratísima experiencia y creo que Carlos está haciendo un gran trabajo con los jóvenes allá en la Florida. Un abrazo para ti”.

Iván Duque Márquez, ex presidente de Colombia, también envió un mensaje a los presentes en el evento. “Ha sido un honor para mí ser parte de este centro como becario distinguido y también ser profesor del Centro Adam Smith, pudiendo compartir algunas de mis experiencias previas en el gobierno con los estudiantes. Puedo decir con orgullo que el Centro Adam Smith se ha convertido en una piedra angular en la defensa de la economía de mercado y la democracia en las Américas, pero también a nivel global”, expresó.

Andy Rivas, Estratega Geopolítico; Adrián Cervantes, Fundador Biossman México; Santiago Peña, Presidente del Paraguay; Javier Cárdenas, de la junta directiva Centro Adam Smith; Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae; Rubén Ramírez Lezcano, Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay

Tal como precisa el sitio oficial, el Centro Adam Smith para la Libertad Económica es un grupo de expertos independiente, no partidista y de clase mundial que tiene como objetivo informar e inspirar a los líderes actuales y futuros para desarrollar e implementar soluciones innovadoras. “Políticas innovadoras, significativas y efectivas para promover la libertad económica e individual y la prosperidad humana”, precisan.

A su vez, vale destacar, el Centro Adam Smith para la Libertad Económica —establecido por la Legislatura y el Gobernador de Florida en 2020— “aprovecha el poder de la investigación rigurosa, la excelencia en educación y tutoría, y la divulgación pública efectiva para ofrecer una mejor comprensión del sistema de libre empresa y su impacto en las personas, la libertad y la prosperidad humana en todo el mundo, con especial énfasis en Estados Unidos y América Latina y el Caribe”, según indican en su sitio oficial.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, su esposa Leticia Ocampos, y Carlos Díaz-Rosillo, director del Adam Smith Center for Economic Freedom, posan juntos durante la gala "Champion of Liberty"

La velada, que exigía una estricta etiqueta formal, comenzó con un cóctel en el impresionante marco del museo Frost. El menú de la noche ofreció una sofisticada selección de platos, incluyendo una ensalada BLT Baby Iceberg Wedge con pecorino, tomate heirloom, tocino ahumado, chalotas en escabeche, crotones de pan de maíz y un aderezo de albahaca y suero de leche. Como plato principal, se sirvió un salmón con costra de sésamo, acompañado de miso beurre blanc, yuzu gastrique, puré de papa morada y setas de trompeta. Para el postre, los invitados pudieron elegir entre bocados de lava cake de chocolate dorado y tartaletas de dulce de leche.

La modelo paraguaya lució un elegante vestido largo adornado con lentejuelas plateadas, destacando por su brillo y sofisticación

Las mujeres, en la noche de gala, asistieron con elegantes vestidos largos, muchos de ellos adornados con lentejuelas y brillos en tonos como el plateado, rosado y fucsia. Los diseños variaban desde escotes profundos en V hasta cortes más clásicos con mangas cortas, reflejando una mezcla de sofisticación y estilo festivo.

Los hombres, por su parte, se presentaron con riguroso “black-tie”, luciendo esmóquines y trajes oscuros acompañados de corbatas o pajaritas, destacando por su formalidad y elegancia acorde a la ocasión. En conjunto, la vestimenta de los asistentes subrayó el carácter distinguido y exclusivo del evento celebrado en el Phillip & Patricia Frost Museum of Science.

Los ganadores de los premios otorgados por el Adam Smith Center for Economic Freedom en Miami, Florida, fueron:

Guardian of Freedom: Ron DeSantis, Gobernador de Florida.

Champion of Freedom: Santiago Peña, Presidente de la República de Paraguay.

Beacon of Freedom: Emilio Estefan, en reconocimiento a su trayectoria como productor, músico, director y empresario.

Vox Libertatis: Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae.

Light of Congress: Ileana Ros-Lehtinen, ex miembro del Congreso de los Estados Unidos (1989-2019).

International Business Leader: Javier Cárdenas, ejecutivo empresarial.

La noche en fotos

Carlos Díaz-Rosillo, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony, posan juntos después de que Peña recibiera el premio "Champion of Freedom"

Daniel Hadad junto a su esposa, Viviana Zocco, y Emilio Estefan, músico y productor

Nadia Ferreira, modelo paraguaya, y Carlos Adyan, conductor de Telemundo, deslumbran con su elegancia ante el lente de Infobae durante la gala "Champion of Liberty" en Miami

Ileana Ros-Lehtinen (der) fue la primera latina elegida para la Cámara de Representantes de Florida, y continuó su "racha innovadora" al convertirse en la primera latina en el Senado del Estado de Florida y en la primera latina y la primera cubanoamericana en el Congreso

Juan Guaidó, Emilio Estefan y Fabiana Rosales asistieron a la gala "Champion of Liberty" celebrada el 31 de mayo de 2024 en Miami, donde se reconoció a diversas personalidades por su contribución a la libertad económica e individual

La modelo paraguaya Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony asistió al evento. Lució un elegante look con un peinado que resaltaba sus facciones. Su vestido largo, adornado con lentejuelas plateadas, destacaba por su brillo y sofisticación, presentando un escote profundo en V y mangas largas. En sus manos, Nadia llevaba un clutch plateado que combinaba perfectamente con su atuendo, completando su apariencia con un toque de elegancia y glamour

Emilio Estefan, productor, director, empresario, autor y compositor fue uno de los premiados en la noche

Carlos Díaz Rosillo y Nadia Ferreira posan elegantemente en la alfombra roja de la gala "Champion of Liberty"

Líderes políticos y empresariales asistieron a la gala del Adam Smith Center, destacando el papel de la libertad económica e individual en un evento exclusivo en el museo Frost de Miami

Gary Nader, coleccionista de arte nacido en Líbano y criado en República Dominicana, dijo presente en la gala y fue el encargado de presentar con emotivas palabras el premio a Emilio Estefan. Nader, fundador del Gary Nader Art Center y el LAAM Latin American Art Museum, se ha consolidado como un experto en arte latinoamericano

En su interior, el evento mostró a numerosos invitados elegantemente vestidos, sentados en mesas decoradas con manteles blancos, arreglos florales y copas de vino. Entre los asistentes se distinguieron figuras prominentes del ámbito político, empresarial y mediático. La iluminación tenue en tonos azules y el sofisticado entorno del Phillip & Patricia Frost Museum of Science en Miami aportaron un ambiente distinguido a la gala.

El salón del Phillip & Patricia Frost Museum of Science en Miami, elegantemente decorado para la gala, mostró mesas redondas adornadas con manteles blancos y arreglos florales. La iluminación tenue en tonos verdes y la moderna arquitectura del espacio crearon un ambiente sofisticado y exclusivo

El empresario Javier Cárdenas pronuncia su discurso de agradecimiento tras recibir el premio "International Business Leader"

El presidente de la Universidad Internacional de la Florida, Kenneth Jessell, al momento de tomar la palabra

Dexter Lehtinen, ex miembro del Senado del Estado de Florida y esposo de Ileana Ros, ex representante de Estados Unidos

Félix Rodríguez huyó de la Cuba comunista, abrazó EEUU como su hogar, luchó por la libertad en Bahía de Cochinos y siguió luchando contra el comunismo en la CIA y el ejército

Carlos Díaz Rosillo fue el anfitrión del evento que reunió a líderes políticos, empresariales y mediáticos

El cantautor colombiano Gusi, producido por Emilio Estefan, cerró con broche de oro la noche durante la gala "Champion of Liberty"