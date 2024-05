Creen que intercambiaron accidentalmente a sus gemelas al nacer: “Ups, me parece que nunca lo sabremos”

Los padres se enfrentaron al miedo de haber confundido a las niñas apenas días después de su llegada (Crédito: @nicolegiamundo)

Nicole Giamundo y Jordon Smith enfrentan un dilema nada común desde hace más de 10 años, cuando nacieron sus gemelas idénticas, Adalynn y Nora, en enero de 2014. Desde entonces, la pareja ha vivido bajo la sombra de la duda sobre si, debido a un error en el hospital durante una noche sin dormir, intercambiaron accidentalmente a sus hijas.

Esta intrigante situación saltó a la luz pública a través de un video en TikTok, y rápidamente se viralizó captando la atención de más de 7,2 millones de espectadores, y generando un amplio debate sobre la identificación de los recién nacidos en situaciones de estrés.

La duda

El día del parto en Colorado, EEUU, nada de lo planificado salió como esperaban: el nacimiento se precipitó y los medicos decidieron practcarle a Nicole con una cesárea de urgencia en una noche excepcionalmente ocupada en el hospital. El procedimiento disparó una cadena de eventos que, hasta el día de hoy, les hace cuestionar si las niñas fueron correctamente identificadas en esas horas.

Adalynn y Nora han crecido con personalidades distintas (Crédito: @nicole_giamundo)

“Me acababan de hacer una cesárea de urgencia y parecía que todo el mundo en la ciudad se había puesto de parto esa noche”, compartió Nicole Giamundo en diálogo con el medio norteamericano Today, en un intento por describir las circunstancias caóticas que rodearon el nacimiento de las gemelas.

En el hospital, contó Nicole, les dieron dos pequeña cunas que tenía una etiqueta con el nombre de cada una de las niñas. “Tomabamos en brazosa una y la devolvíamos a su cuna. Tomábamos en brazos a la otra y la poníamos de nuevo en la cuna”, detalló. Hasta que, agotados y abrumados, los padres acabaron sosteniendo a las bebés sin recordar cuál de ellas habían tomado originalmente.

“¿A quién tienes?”, preguntó ella.

“No lo sé. ¿A quién tienes tú?’”, dijo él.

El desesperante diálogo, según lo recuerda Giamundo, llegó en medio de un hasta entonces desconocido agotamiento.

Hasta el día de hoy, según ellos mismo declararon, Nicole Giamundo y Jordon Smith no están completamente seguros de si las confundieron en algún momento durante sus primeras horas de vida. “Creo que nunca lo sabremos, son idénticas... Ups”, dice Nicole en el video.

Con el paso de los años, los Smith han aprendido maneras de diferenciar a sus hijas, aunque reconocen que a veces es complicado (Crédito: Captura de Video @nicole_giamundo)

Los padres de las niñas no avisaron en el hospital del posible error por lo que la duda persiste. Si hubieran pedido ayuda en ese mismo momento, con una simple verificación de las huellas dactilares hubieran resuelto la situación.

Años después, al enfrentarse a la posibilidad de haber mezclado a sus hijas, decidieron ser honestos con Adalynn y Nora, ahora de 10 años, y tuvieron una larga conversación.

La reacción de las niñas, lejos de ser de preocupación o rechazo, fue sorprendentemente positiva y llena de humor. “Gracias a Dios”, dijo Nora cuando le explicaron la situación, y expresó alivio por no haber tenido que llevar el nombre de su hermana.

Adalynn, también recurrió al humor: “Eso no me gusta, no quiero llamarme Nora”.

A pesar de su apariencia idéntica, Adalynn y Nora han crecido con personalidades muy distintas. Mientras Adalynn ha desarrollado un talento para el arte, Nora se ha inclinado por el mundo del automovilismo, ya que conduce su coche Bandolero para el equipo de carreras de la familia.

Esta diferenciación también se ha visto reflejada en sus elecciones de vestuario, donde Adalynn prefiere el morado y Nora el rosa, una elección que sus padres usaron inicialmente para ayudar a distinguirlas.

La historia de Nicole Giamundo y Jordon Smith, junto a sus gemelas, abre un fascinante diálogo sobre la identidad, la crianza y la conexión familiar más allá de la genética. La reacción de Adalynn y Nora al conocer la posibilidad de haber sido intercambiadas al nacer refleja una seguridad en su individualidad y en el amor incondicional de sus padres. “Aman lo que son y no desean ser nadie más”, afirmó Giamundo, lo que marcó la importancia de la aceptación de uno mismo y la adaptabilidad de las familias ante situaciones inesperadas.