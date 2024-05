La historia de éxito de Hannah Maruyama: de camarera a líder en Inteligencia Artificial sin un título universitario

La fundación de "Degree Free" por Maruyama no solo marca su éxito personal en el mundo de la inteligencia artificial, sino que también ilumina un camino alternativo para la próxima generación de profesionales técnicos. (Hannah Maruyama)

Hannah Maruyama, una joven de 29 años, demostró que los caminos tradicionales hacia el éxito profesional no son los únicos viables. Sin un título universitario, ha logrado superar la barrera de los 100.000 dólares en ingresos anuales, trabajando en el sector de la inteligencia artificial (IA) y orientando a jóvenes de 16 a 20 años en la construcción de carreras sin necesidad de grados académicos.

El inicio del viaje profesional de la joven no presagiaba un futuro tan próspero en tecnología. Alumna desde los 16 años, decidió no seguir el camino universitario tras unas breves estancias en Georgia Southern University, convencida de que el endeudamiento estudiantil no valía la recompensa. Su carrera inicial incluyó trabajos como salvavidas, camarera y observadora de delfines, sin superar los 30.000 dólares anuales de ingresos.

En 2018, Maruyama y su esposo Ryan decidieron mudarse de Savannah a Honolulu para perseguir sus empleos soñados: ella como artista de tatuajes cosméticos y él como bombero. Esta decisión llevaría a la mujer a abrir su propio estudio de tatuajes cosméticos, Yama Studios, aunque sin abandonar su trabajo diurno en un centro de llamadas.

La llegada de la pandemia del Covid-19 trajo consigo desafíos sustanciales, forzándolos a cerrar su local de tatuajes y dejando a Maruyama sin empleo en el centro de llamadas. Fue este el momento decisivo que la llevó a considerar una carrera en el sector tecnológico.

Tras investigar y decidirse por obtener una certificación de administrador certificado de Salesforce, la mujer se embarcó en un camino autocertificado hacia el éxito en el sector tech, consiguiendo un empleo remoto como desarrolladora con un salario inicial de 70.000 dólares.

Su experiencia y éxito sin precedentes la llevaron a compartir su historia en TikTok bajo el usuario @degreefree, atrayendo la atención de miles y ofreciendo esperanza y orientación a jóvenes en situaciones similares. Esto desembocó en la creación de Degree Free, una plataforma en línea dedicada a ofrecer orientación profesional y recursos educativos a quienes buscan forjar carreras sin la necesidad de títulos universitarios.

En su último movimiento profesional, Maruyama se unió a Neo License, una startup de software de IA, como jefa de operaciones, con un salario de 100.000 dólares. Adicionalmente, ha logrado obtener certificaciones en análisis de datos y gestión de proyectos, lo que subraya la importancia del aprendizaje continuo en su avanzada carrera tecnológica.

Con un inicio de carrera como cosmetóloga de tatuajes, Hannah Maruyama redefine el éxito profesional al ingresar al sector tecnológico sin necesidad de estudios universitarios, inspirando con su trayectoria. (Hannah Maruyama )

El éxito de Degree Free, co-dirigido con Ryan, quien abandonó su carrera de bombero, es palpable. En 2023, la plataforma generó aproximadamente 128.000 dólares en ganancias provenientes de servicios de coaching y asociaciones de marca.

Este éxito contradice la creencia prevaleciente en la educación de Maruyama de que el éxito solo era posible a través de la educación universitaria, evidenciando el valor de los caminos alternativos en la era moderna.

El caso de la joven no solo refleja un impresionante logro personal y profesional, sino también sirve como inspiración y modelo para jóvenes que dudan del valor o la factibilidad de la educación universitaria tradicional, demostrando que con determinación, curiosidad y disposición al aprendizaje autodidacta, el éxito es alcanzable en campos tan prometedores como la inteligencia artificial, incluso sin un diploma universitario.