Tres restaurantes de Miami recibieron estrellas Michelin mientras uno pierde su reconocimiento

Premios Michelin a chefs emergentes destacan la innovación y el talento en la escena culinaria de Miami. (ShutterStock)

En la reciente ceremonia de la Guía Michelin 2024, celebrada en el hotel The Tampa Edition, tres establecimientos de Miami se han sumado a la lista de restaurantes con reconocimiento estelar, destacando la diversidad y calidad de la propuesta gastronómica en el área. Los galardonados de este año incluyen al restaurante EntreNos en Miami Shores y dos espacios de cocina japonesa, Ogawa en Little River y Shingo en Coral Gables, cada uno merecedor de una estrella Michelin, según informó The Miami Herald.

L’Atelier

Dirección: 151 NE 41st St, Miami, FL 33137, Estados Unidos

L’Atelier de Joël Robuchon, ubicado en el Design District, se mantiene como el único establecimiento en Florida con dos estrellas Michelin, consolidando su posición de prestigio en la región. Además, la ceremonia permitió que diez restaurantes en Miami conservaran sus estrellas, demostrando la estabilidad y excelencia del sector culinario local.

L'Atelier de Joël Robuchon en el Design District sigue siendo el único con dos estrellas Michelin en Florida. (L'Atelier de Joël Robuchon)

EntreNos

Dirección: 9840 NE 2nd Ave, Miami Shores, FL 33138, Estados Unidos

EntreNos, dirigido por los chefs Evan Burgess y Osmel González, ha sido destacado por su compromiso con el abastecimiento local, procurando que al menos el 80% de su menú provenga de Florida. Este enfoque no solo respalda a los productores regionales sino que también contribuye a una experiencia culinaria distintiva, resonando con las tendencias actuales hacia la sostenibilidad y la frescura en el sector gastronómico.

EntreNos apoya a productores locales con un menú sustentable, destacándose en la reciente ceremonia Michelin. (Instagram/@entrenosmiami)

Ogawa

Dirección: 7223 NW 2nd Ave, Miami, FL 33150, Estados Unidos

Ogawa, por su parte, ha ganado elogios por su exclusiva oferta de omakase, bajo la dirección del chef Masayuki Komatsu. Este restaurante refleja una tendencia cada vez más popular dentro de la alta cocina, donde las experiencias personalizadas y la meticulosa selección de ingredientes juegan un papel fundamental.

Ogawa ofrece una experiencia de omakase bajo la experta dirección del chef Masayuki Komatsu. (Instagram/@ogawamiami)

Shingo

Dirección: 112 Alhambra Cir, Coral Gables, FL 33134, Estados Unidos

Shingo, liderado por el chef Shingo Akikuni, se ha ganado su lugar en la lista gracias a la autenticidad y calidad de su sushi, proporcionando a sus comensales una experiencia culinaria que destaca por su fidelidad a las técnicas tradicionales japonesas y la excelencia de su materia prima.

Shingo gana reconocimiento por su auténtico sushi y fidelidad a las técnicas japonesas tradicionales. (Instagram/@shingomiami)

The Den Miami

Dirección: Inside Azabu, 161 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139, Estados Unidos

Un caso notable es el de The Den at Azabu, un restaurante que, a pesar de no retener su estrella Michelin, continuará siendo recomendado en la guía. Esto destaca la competitividad y altos estándares que caracterizan a los restaurantes evaluados por Michelin, como se detalla en el reporte de The Miami Herald.

A pesar de no retener su estrella Michelin, The Den at Azabu sigue recomendado en la guía por su alta calidad. (Instagram/@thedenmiami)

Además, reconoció la labor de dos chefs locales con premios especiales en la ceremonia, subrayando la importancia de la innovación y el talento emergente en la escena culinaria de Miami. Tam Pham de Tam Tam y Gabriela Ospina de Boia De fueron galardonados con el Premio Michelin Young Chef y el Premio Michelin Sommelier, respectivamente, como se reportó en NBC Miami.

Este año, la Guía Michelin también ha otorgado Estrellas Verdes a dos restaurantes en Florida, destacando su compromiso con prácticas sostenibles, una novedad que resalta la creciente conciencia sobre el impacto ambiental de la gastronomía.

La colaboración entre Michelin y entidades turísticas de Florida, que ha facilitado la inclusión de restaurantes en Miami, Orlando y Tampa en las evaluaciones de la guía durante los últimos tres años, es probable que continúe, lo que sugiere un futuro prometedor para la industria restaurantera de la región.