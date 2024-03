Victoria legal en el estado de Florida permite a residentes legales registrar votantes

En un fallo que resuena en todo el estado, un tribunal federal en Florida ha invalidado una medida polémica (captura pantalla reportaje Telemundo 51)

La tercera semana de marzo, un juez federal de distrito en Florida dictaminó en favor de los grupos latinos y de derechos civiles, lo que anula una disposición de la ley estatal que buscaba prohibir a los no ciudadanos registrar votantes para las elecciones de 2024, así fue reportado por Telemundo.

La disposición en cuestión, parte de la SB 7050 de Florida, imponía una multa de USD 50 mil a los no ciudadanos que participaran en la recopilación o manejo de solicitudes de registro de votantes. El juez federal principal de distrito, Mark E. Walker, declaró que esta disposición violaba el derecho constitucional de igual protección bajo la ley.

La prohibición afectaba a personas con residencia permanente legal, también conocidos como titulares de green cards. En Florida, aproximadamente 1.3 millones de residentes permanentes legales podrían haber sido impactados por esta medida, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.

Una importante decisión judicial en el estado del sol ha desatado celebraciones entre activistas latinos y defensores de los derechos civiles, luego de que se bloqueara una ley estatal que prohibía a no ciudadanos registrar votantes (EFE /EPA/PETER FOLEY)

La orden judicial de emergencia emitida el año pasado había detenido la implementación de la ley estatal, permitiendo que las organizaciones retuvieran a miembros del personal de campo que no eran ciudadanos. Esta orden fue una medida importante, especialmente considerando que las comunidades latinas y de otras minorías étnicas tienen más probabilidades de registrarse para votar a través de grupos no partidistas que la población blanca.

Según la Federación Hispana, una entidad nacional dedicada a la defensa de los latinos, ha habido una reducción en el número de registros de votantes a través de organizaciones externas desde el año 2021, coincidiendo con la implementación de leyes restrictivas sobre el derecho al voto en Florida.

La presentación de la demanda federal que condujo a esta decisión fue realizada el año pasado por la Federación Hispana, Poder Latinx y tres demandantes no ciudadanos. Fueron representados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y otras organizaciones legales.

La decisión del juez federal en Florida refleja un importante avance en la protección de los derechos de los no ciudadanos (EFE/Cristóbal Herrera-Ulashkevich)

Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de la Federación Hispana, junto con Yadira Sánchez, directora ejecutiva de Poder Latinx, expresaron su satisfacción con la decisión del juez, destacando que esta victoria permite que los residentes legales sigan contribuyendo al proceso de registro de votantes en Florida.

Es importante señalar que, según las leyes actuales, solo los ciudadanos estadounidenses pueden ejercer el derecho al voto. Sin embargo, los residentes permanentes legales pueden desempeñar un papel fundamental en el proceso de registro y movilización de votantes.

Después de esta decisión judicial, la oficina del secretario de estado de Florida no podrá hacer cumplir las disposiciones de la ley estatal que prohíben a los no ciudadanos participar en los esfuerzos de registro de votantes. Hasta el momento, la oficina del secretario de estado no ha respondido a solicitudes de comentarios sobre este fallo.