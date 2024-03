Qué significa realmente “Yankee”: los orígenes multiculturales de la palabra mundialmente famosa

Un viaje a través del tiempo: los orígenes neerlandeses de "Yankee" y su impacto lingüístico en América (Imagen Ilustrativa)

El término “Yankee” se ha integrado profundamente en el tejido cultural y lingüístico de Estados Unidos, cobrando diversas connotaciones a lo largo de los años. Pero, ¿de dónde proviene exactamente esta palabra y qué significados abarca?

Según National Geographic, la palabra “Yankee” originalmente podría haber tenido su origen entre los primeros colonos neerlandeses en América. Bill Bryson, en su libro Made in America: An Informal History of the English Language in the United States, sugirió que es un derivado de “Janke”, un apodo para Jonathon como “Jonny”, o de “Jan Kees”, que significaba “John Cheese” y se utilizaba como un insulto.

Estos asentamientos neerlandeses en lo que originalmente se llamaba Nuevos Países Bajos, eventualmente se convirtieron en lo que ahora conocemos como Nueva Inglaterra, llevando a los residentes de áreas más al sur a adoptar “Janke” para referirse a cualquier habitante del noreste de origen neerlandés, frecuentemente de manera despectiva.

Sin embargo, la historia de “Yankee” no se detiene ahí. La palabra parece desafiar una narrativa de origen único, dado el influjo de diversas culturas y lenguas al Nuevo Mundo. En 1789, Thomas Anburey, un oficial británico que sirvió durante la Revolución, expresó su creencia de que “Yankee” era una corrupción de la palabra cherokee “eankke”, que significa “cobarde” o “esclavo”, adoptada por los virginianos para insultar a los habitantes de Nueva Inglaterra.

J.L. Dillard, en su libro All-American English, amplía aún más el espectro de influencias al sostener que “Yankee” podría tener raíces tanto en las dificultades de los indígenas americanos para pronunciar la palabra “English” (la cual pronunciaban como “Yangleese”) como en la aproximación de los primeros inmigrantes chinos al término “Ink-eli”.

Una paleta de idiomas: ilustración de las influencias indígenas, africanas, neerlandesas y chinas en la formación del inglés americano (Imagen Ilustrativa)

Además, la canción clásica Yankee Doodle Dandy, utilizada por los soldados británicos durante la Revolución para burlarse de los colonos, podría haber tenido su origen en una melodía cantada por esclavos de África Occidental. Esto indicaría que, aunque los neerlandeses podrían ser en gran parte responsables de la creación inicial del término, la influencia de otras culturas jugó un papel importante en su popularización.

No obstante, el verdadero origen de “Yankee” sigue siendo un enigma, con raíces que posiblemente sean un crisol de culturas, idiomas y la historia, reflejando la esencia misma de la identidad estadounidense.

En el contexto del deporte, especialmente en el béisbol, los New York Yankees destacan como uno de los equipos más emblemáticos, parte de la Major League Baseball desde su fundación, una liga que ha visto la evolución de su nombre y marca a lo largo de los años, en un mundo que constantemente reevalúa las connotaciones y significados detrás de los nombres de equipos.

Los Yankees de Nueva York en el terreno de juego, reflejando más de un siglo de tradición y pasión americana (Troy Taormina-USA TODAY Sports)

A pesar de los cambios y la reconsideración de nombres en el mundo del deporte, parece que los Yankees han mantenido su nombre a salvo de críticas, quizás debido a la complejidad y la riqueza que encierra el término dentro de la cultura estadounidense. Ahora, la palabra cobra un valor positivo y con fama de campeones en el beisbol.

Así, “Yankee” es una palabra cuyo significado y origen son tan variados como la historia de Estados Unidos misma, un reflejo de la convergencia de culturas y la evolución constante de su identidad.