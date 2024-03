Donald Trump intentó vender su red social Truth a Elon Musk pero el multimillonario lo rechazó

Elon Musk y Donald Trump tuvieron reuniones anteriores, aunque Musk reitera no apoyar financieramente a candidatos presidenciales (REUTERS)

En una serie de conversaciones mantenidas el verano pasado, el ex presidente Donald Trump intentó vender su red social, Truth Social, a Elon Musk, el magnate detrás de Tesla y SpaceX. Esta propuesta surgió durante un periodo crítico para el mencionado sitio web, en plena investigación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y presión regulatoria sobre la compañía que planeaba hacerla pública, según reportó The Washington Post. Los esfuerzos para concretar la venta no culminaron en un acuerdo.

El interés de Trump en deshacerse de Truth Social se reveló en medio de una situación financiera tensa para Trump Media & Technology Group (TMTG), empresa mayormente propiedad de Trump y dueña de la red.

Desde su operación inicial en 2021 hasta 2023, TMTG reportó pérdidas superiores a los 31 millones de dólares, logrando rentabilidad únicamente en 2022, conforme a los archivos de la SEC.

Musk previamente criticó Truth Social, calificándola de tener un “nombre terrible” y existir solo porque Twitter censuró la libertad de expresión de Trump, reflejando las complejidades en las relaciones entre ambas figuras públicas.

Aunque Musk reinstauró la cuenta de Twitter de Trump en noviembre de 2022, después de adquirir la red social por 44 mil millones de dólares, el ex presidente solo ha publicado una vez desde entonces, posiblemente para mantener el valor de Truth Social.

El dueño de X, quien se considera un moderado político, tuvo varios encuentros con Trump, incluyendo uno informado por The New York Times. Sin embargo, Musk enfatizó que “no donará dinero a ninguno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos”, aclarando su postura política.

El proceso de fusión entre TMTG y Digital World Acquisition Corp, una compañía de cheques en blanco, fue inicialmente anunciado en 2021. No obstante, la operación enfrentó retrasos mientras buscaba la aprobación regulatoria de la SEC.

Musk, tras adquirir Twitter, sólo ha permitido el regreso de Trump a la plataforma por una publicación

Musk y Trump han mantenido una relación fluctuante a lo largo de los años. Musk se unió al consejo asesor de negocios de Trump, buscando promover la energía sostenible y oponerse a la política de inmigración de Trump, pero renunció después de que Estados Unidos se retirara del Acuerdo de París.

Las discrepancias entre ambos se acentúan especialmente en temas como los vehículos eléctricos, un sector crucial para el CEO de Tesla y objeto de críticas por parte del ex mandatario en su campaña para 2024. Aunque recientemente, Musk ha mostrado apoyo a causas conservadoras, particularmente en temas de inmigración y teorías conspirativas sobre elecciones, subrayando la complejidad de su postura política.

El intento de venta de Truth Social a Musk, presenta un intrigante capítulo en la intersección de la tecnología, la política y la libertad de expresión en Estados Unidos. Mientras tanto, el equipo de campaña de Trump y su compañía de medios no han comentado sobre estos reportes. Elon Musk, al ser consultado, limitó sus comentarios a negar haber estado en Mar-a-Lago, donde reside el ex presidente en Florida.

(Con información de Washington Post y Daily Mail)