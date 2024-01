Ante el auge de la nueva variante de Covid, ¿sirven los test rápidos?

Aumentan los casos de Covid-19 en Estados Unidos por la nueva variante JN.1

Estados Unidos enfrenta una ola de Covid-19 impulsada por la variante JN.1, que ha incrementado las hospitalizaciones en el país, aunque para la mayoría de las personas esta nueva variante no parece causar síntomas más graves. Frente a este panorama, los expertos sanitarios recalcan la importancia de hacerse pruebas de detección de Covid-19 para establecer tratamientos adecuados y proteger a los más vulnerables.

El doctor Abraar Karan, médico especialista en enfermedades infecciosas de Stanford Medicine, aseguró para NBC News que “es importante saber si tienes Covid en comparación con la gripe o con algo que no es viral en absoluto, como la faringitis estreptocócica, porque tienen tratamientos diferentes”. Además, agrega que “los tratamientos son diferentes y cuanto antes recibas tratamiento, mejor será el resultado”.

Aunque puede que no sea tan necesario para los jóvenes sanos someterse a una prueba en casa, Joseph Petrosino, presidente de biología molecular y microbiología en Baylor College of Medicine, reconoce que es útil saber si se está ante un caso de Covid, especialmente si se desarrollan síntomas persistentes. “Hay gente sana, corredores o personas que hacen ejercicio, que también pueden desarrollar Covid prolongado”, menciona Petrosino.

Las pruebas rápidas en casa buscan una parte del virus que es menos propensa a mutar, por lo que deberían seguir siendo efectivas contra nuevas variantes como la JN.1. Susan Butler-Wu, patóloga clínica de Keck School of Medicine de la University of Southern California, señala que aunque aún no ha visto datos para esta variante específica, si es similar a otras, la detección no debería ser un problema. “Siempre existe este temor de que vamos a tener alguna mutación que ahora hará que las pruebas no funcionen, pero hasta ahora eso realmente no ha sido el caso”, afirma Butler-Wu.

Un estudio publicado en la revista Clinical Infectious Diseases por investigadores de Harvard Medical School indica que, en aquellos con inmunidad preexistente, la carga viral puede alcanzar su pico alrededor del cuarto día de síntomas, lo que sugiere que si se realiza la prueba demasiado temprano en la enfermedad, podría mostrar un resultado negativo. “Sus síntomas podrían ser causados por su respuesta inmunitaria”, agrega el doctor Karan.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomienda hacerse la prueba inmediatamente si se cree haber estado expuesto al Covid y se muestran síntomas como congestión, tos o dolores corporales. Si se ha estado expuesto pero no se presentan síntomas, la indicación es esperar cinco días. Además, si el resultado inicial es negativo, el CDC aconseja repetir la prueba 48 horas después.

En cuanto a la capacidad de contagio, las pruebas rápidas requieren un nivel más alto de virus para mostrar un resultado positivo, y niveles más altos del virus generalmente significan que alguien es más contagioso. Sin embargo, estas pruebas presentan algunas limitaciones, especialmente hacia el final de la enfermedad. Según datos, es posible que las pruebas rápidas sean positivas pero el virus no pueda ser cultivado, lo que indicaría que esas personas probablemente no sean contagiosas.

Un estudio de Harvard Medical School sugiere que solo la mitad de las personas que dan positivo después de cinco días son realmente contagiosas. “Después de ese período de tiempo, si tu prueba rápida es positiva no es una garantía de que todavía seas contagioso”, explica el doctor Akshay Syal, becario médico con la unidad de salud y medicina de NBC News.

En conclusión, aunque la variante JN.1 no ha demostrado causar una disminución en la eficacia de las pruebas rápidas, la comprensión de la dinámica del virus, las prácticas de pruebas y el momento adecuado para su realización se vuelven esenciales para un tratamiento y aislamiento efectivos, así como para proteger a las personas en situación de riesgo en el hogar y la comunidad.