Estados Unidos insistió en su pedido a Israel para que realice operaciones más “quirúrgicas” en Gaza

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunió el jueves con el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan en Tel Aviv (Europa Press/Amos Ben Gershom)

(Washington, Estados Unidos) Luego de una visita del asesor principal de Seguridad Nacional de Joe Biden por Medio Oriente, Jake Sullivan, el gobierno de Estados Unidos insistió este viernes en recalcar los pedidos a Israel de realizar operaciones de menor intensidad y “más quirúrgicas” en Gaza con el objetivo de prevenir más muertes de civiles.

Te puede interesar: Estados Unidos cree que Israel no debe ocupar la Franja de Gaza cuando termine la guerra con Hamas

El pedido se da luego de que una ataque israelí accidentalmente terminara con la vida de tres rehenes que el grupo terrorista Hamas mantenía cautivos allí, algo calificado como “desgarrador” por el portavoz de la Casa Blanca para asuntos de Seguridad Nacional, John Kirby.

“No estamos dictando condiciones a los israelíes. Hablamos con ellos sobre lo que están pensando en términos de la transición de operaciones militares de alta intensidad y pasar a lo que consideraríamos de menor intensidad”, dijo Kirby este viernes en una llamada con periodistas.

Te puede interesar: Estados Unidos dijo que la operación de Israel en Gaza pasará a una fase de “eliminación selectiva” de los líderes de Hamas

Dijo que sobre el tiempo del conflicto comparten que puede ser algo que lleve más tiempo, pero que se de una transición “a una fase diferente” en la que se realicen “operaciones más específicas, más precisas y más quirúrgicas en alcance y escala”, dijo Kirby.

“Cómo se verá eso en el calendario y cómo se realizará esa transición, realmente dependerá de nuestras contrapartes decidirlo”, dijo el vocero.

La muerte de tres rehenes en ataque israelí

Yotam Haim, Alon Shamriz y Samer Talalka

Este viernes Israel informó que durante los combates en Shejaiya, al norte de Gaza, “las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron por error a tres rehenes israelíes como una amenaza” y por ello les dispararon. Los tres rehenes israelís, que estaban en manos de Hamas, eran Yotam Haim, Alon Shamriz y Samer Talalka, todos secuestrados el 7 de octubre en dos kibutz del sur de Israel.

Te puede interesar: El ministro de Defensa de Israel advirtió que la guerra contra Hamas en Gaza durará meses: “Pero venceremos y los destruiremos”

El FDI lamentó el error y dijo sentir un “profundo remordimiento por el trágico incidente”.

Estados Unidos también lamentó el episodio. “Es desgarrador. Es trágico. Esta noticia que sale de Gaza hoy sobre estos rehenes asesinados durante una redada. Quiero ser cuidadoso para no hablar de muchos detalles porque no tenemos visibilidad perfecta de cómo se desarrolló exactamente esta operación y cómo se cometió este trágico error, pero obviamente este no es el resultado que nadie quería ver”, afirmó Kirby,

Al hablar sobre este episodio, el vocero de la Casa Blanca insistió en la posibilida de hacer operaciónes “más quirúrgicas y más precisas”.

El vocero de la Casa Blanca para temas de Seguridad Nacional, John Kirby (Europa Press/Chris Kleponis)

“Cuando entraron en Gaza dejaron una huella mucho más pequeña y pudieron realizar operaciones en unidades más pequeñas y a escala de las que habían planeado hacer originalmente”, agregó.

La muerte de un periodista

Un periodista de Al Jazeera murió también este viernes en un ataque israelí. Un colega de ese mismo medio le preguntó al vocero de la Casa Blanca si luego de este episodio sigue manteniendo que no hay ninguna evidencia de que los periodistas están siendo atacados en Gaza.

Luego de manifestar el “más sentido pésame y condolencias” por la muerte de su colega, Kirby respondió que es importante que los periodistas sigan cubriendo la guerra y señaló que “necesitan poder tener la libertad de cubrir los conflictos” y que “nunca es aceptable atacarlos deliberadamente”.

De cualquier manera aclaró que EEUU aún no conoce todos los detalles de su asesinato y que las autoridades norteamericanas se mantendrán en contacto con los homólogos israelíes para tener detalles de esto.

“Seguiremos hablando como lo ha hecho Jake (Sullivan) en la región en los últimos días y estoy seguro de que el Secretario Austin, cuando llegue a la región, seguirá hablando con nuestros homólogos israelíes, en particular con los de las fuerzas de Defensa, sobre ser precisos, cuidadosos, específicos y cautelosos”, agregó.

Apertura del paso humanitario

Kirby también destacó la decisión de Israel, tras gestiones de Sullivan, de abrir el cruce de Kerem Shalom para la entrega directa de asistencia humanitaria a Gaza.

“El primer ministro Netanyahu tomó la decisión de abrir Kerem Shalom para entrega directa de asistencia humanitaria al pueblo palestino en Gaza. Este es un paso significativo, estamos muy agradecidos por esta decisión. Creo que va a marcar una gran diferencia en las vidas y los medios de vida de las personas que todavía están sufriendo y necesitan alimentos, agua, medicamentos y combustible”, subrayó.

Qué hacer con Gaza luego que termine la guerra

Otro de los temas en debate es qué va a pasar con Gaza una vez que termine la guerra si Israel, como pretende, logra terminar con Hamas.

El presidente palestino, Mahmud Abbas, se reúne con el asesor de Seguridad Nacional de EEUU, Jake Sullivan, en la ciudad cisjordana de Ramala (Europa Press/Thaer Ganaim)

Sullivan se reunió este viernes con el presidente palestino Mahmoud Abbas en Ramallah y el vocero de Seguridad Nacional fue consultado sobre si es una posibilidad que la Autoridad Palestina se haga cargo de la gobernanza en Gaza.

Kirby dijo que “en términos de analizar la gobernanza posterior al conflicto en Gaza”, EEUU aún no tiene respuesta a todas las preguntas. “Lo que estamos tratando de hacer es trabajar con la gama de nuestros socios en la región, que incluyen los trabajos en Israel, pero ciertamente con la Autoridad Palestina”, dijo Kirby.