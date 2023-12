One Brickell City Centre avanza en su construcción para ser el edificio comercial más alto de Florida

El diseño de Arquitectonica para el nuevo rascacielos en Miami incorpora características avanzadas, reflejando la evolución de la arquitectura moderna y el enfoque en espacios de trabajo innovadores. (One Brickell City Centre)

En el dinámico paisaje urbano de Miami, un proyecto arquitectónico de gran envergadura está tomando forma para transformar no solo el horizonte de la ciudad sino también su concepto de espacio de trabajo. One Brickell City Centre, una ambiciosa colaboración entre Swire Properties Inc. y Related Companies, se está perfilando para ser el edificio comercial más alto de Florida, marcando un hito en la historia arquitectónica y económica de Miami.

Según Florida of Tomorrow, el proyecto fue presentado en un evento especial el 4 de mayo de 2023, destacando la presencia del alcalde de Miami, Francis Suarez, y representantes de Swire Properties y Related Companies. Este acto no solo simbolizó la fortaleza del mercado de oficinas de Miami, sino también el compromiso con el futuro y el desarrollo sostenible de la ciudad.

Diseñado por Arquitectonica, un estudio de arquitectura de renombre mundial, One Brickell City Centre promete alcanzar aproximadamente 304.8 metros (1,000 pies de altura), ofreciendo 130,064 metros cuadrados (1.4 millones de pies cuadrados) de espacio de oficinas. Este desarrollo es una expansión significativa del Brickell City Centre, un complejo mixto de USD 1.05 mil millones y 455,222 metros cuadrados (4.9 millones de pies cuadrados) inaugurado por Swire Properties en 2016, según detalla el sitio web de Related Companies.

El proyecto de One Brickell City Centre en Miami, una colaboración entre Swire Properties Inc. y Related Companies, se perfila como un hito en el desarrollo urbano y económico de la ciudad. (One Brickell City Centre)

El edificio, con sus 68 pisos, destacará por ofrecer algunas de las plantas de oficinas más grandes de Miami, con tamaños que varían entre 2,322.58 y 4,924.66 metros cuadrados (25,000 y 53,000 pies cuadrados). Cada nivel contará con terrazas al aire libre, ventanas de piso a techo y techos elevados, proporcionando vistas panorámicas de la Bahía de Brickell y South Beach. Además, el diseño incluirá un porte-cochère (una entrada cubierta para vehículos, usada para el ascenso y descenso de pasajeros bajo techo) para la bajada de vehículos, suites dedicadas a la salud y el bienestar, espacios de conferencias y eventos multiusos y flexibles, y un helipuerto en la azotea.

El sitio oficial de One Brickell City Centre subraya la visión del proyecto de redefinir el espacio de trabajo en Miami. Con un diseño innovador y una ubicación estratégica en el corazón del distrito más importante de la ciudad, el edificio busca atraer a los sectores de servicios financieros y tecnología, ofreciendo un entorno de trabajo de vanguardia.

One Brickell City Centre no solo es un testimonio de la evolución arquitectónica y urbana de Miami, sino también un reflejo del creciente dinamismo económico y tecnológico de la ciudad. Con su finalización prevista para 2028, este desarrollo promete ser un hito en la historia de Miami y un catalizador para futuras innovaciones y crecimiento en la región.

La construcción del edificio más alto de Florida en el Brickell City Centre representa un avance significativo en el mercado inmobiliario de Miami, atrayendo inversión y talento global. (One Brickell City Centre)

De acuerdo con Florida of Tomorrow, el alcalde Francis X. Suarez ha descrito el proyecto como transformador, capaz de atraer talento global y redefinir el horizonte de Miami. Swire Properties y Related Companies han expresado su orgullo por crear un espacio de trabajo innovador y tecnológicamente avanzado, marcando una nueva era en el mercado de oficinas de Miami.

One Brickell City Centre no solo cambiará el skyline de Miami, sino que también establecerá un nuevo estándar en espacios de trabajo y desarrollo tecnológico. Este proyecto es un claro ejemplo de cómo la arquitectura moderna y la visión empresarial pueden fusionarse para crear espacios que no solo son estéticamente impresionantes, sino también funcionalmente revolucionarios.