DJ Khaled abre una tienda de calzado deportivo en Miami Beach

Inauguración de la tienda We The Best x SNIPES en Collins Avenue, Miami, resultado de la colaboración entre el comerciante internacional de calzado deportivo y moda urbana SNIPES y DJ Khaled. (Instagram: DJ Khaled)

La apertura de la tienda We The Best x SNIPES, una colaboración entre SNIPES, el comerciante internacional de calzado deportivo y moda urbana y el productor musical DJ Khaled, ha traído un nuevo establecimiento comercial a la escena de Miami.

SNIPES, con locales en Europa y Estados Unidos, y DJ Khaled inauguraron este destino de compras, con el objetivo de ofrecer un espacio adicional para la cultura de las zapatillas deportivas y la moda callejera en la ciudad.

La apertura fue precedida por una recepción con la presencia de DJ Khaled. El lugar busca ofrecer productos de la marca SNIPES, además de productos de marca compartida.

Sven Voth, director ejecutivo de SNIPES, y DJ Khaled, también involucrado con la marca, lideran la colaboración, en un esfuerzo conjunto en la ciudad de Miami Beach.

El interior de la nueva tienda We The Best x SNIPES tiene una superficie de 566 metros cuadrados. (Instagram: DJ Khaled)

La tienda, con una superficie de 566 metros cuadrados, se encuentra en Collins Avenue y la calle 7, en pleno corazón de South Beach. La estructura del lugar refleja una versión de diseño contemporáneo. La oficina de DJ Khaled, integrada en la tienda, y un estudio de grabación, forma parte del proyecto.

Miami ha sido elegida como el espacio para la tienda We The Best x SNIPES, puesto que el comercio ha declarado su misión de impactar en la comunidad local, no solo ofreciendo marcas de ropa de calle.

La presencia del establecimiento representa una incorporación a la oferta comercial de la ciudad, y We The Best x SNIPES se suma a la lista de sitios que ofrecen productos relacionados con la moda urbana y la cultura de las zapatillas en Miami.

SEGUIR LEYENDO: