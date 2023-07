Messimanía: cómo Lionel Messi está transformando la economía del sur de Florida

El impacto de Messi en Florida: Desde el auge de los negocios locales hasta la expansión de la cultura argentina. Major League Soccer via USA TODAY Sports

El mago del futbol mundial, Lionel Messi, desembarcó en el Inter Miami CF y desde entonces, una efervescente oleada, conocida como la “Messimanía”, está dibujando un nuevo panorama en la economía y el turismo de la soleada Florida. Este fenómeno está sacudiendo los cimientos del comercio local y ha posicionado al estado del Sol en el foco de atención internacional.

Cuando Messi, la zurda de oro, anunció en junio su decisión de poner rumbo a la Major League Soccer (MLS) para el ocaso de su carrera, modificó por completo el rumbo de su nuevo club, el Inter Miami. A pesar de estar en su cuarta temporada y encontrarse en el furgón de cola de la tabla, el aterrizaje del argentino proclamado GOAT (Greatest Of All Time) del fútbol ha desatado una atención inusitada.

El regidor de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, ha elogiado el impacto económico que el Messi-effect ha ocasionado en la ciudad. Según Trantalis, la llegada de Messi ha impulsado el crecimiento económico, las inversiones y las oportunidades que están beneficiando no solo al sur de Florida, sino a todo el estado. Los comercios locales están viviendo un verdadero revuelo en los ingresos mientras los aficionados se dirigen a los bares deportivos y tiendas de la zona para equiparse de cara a la próxima temporada.

“Fort Lauderdale está obteniendo el reconocimiento que merece en un escenario global”, subrayó Trantalis a Fox Business. “La hospitalidad está marcando la pauta, atendiendo a aquellos que viajan desde fuera de la ciudad o que vienen a apoyar a Messi en su debut”. Además, la ciudad ha realizado inversiones para ampliar el estadio, y Brightline ha sumado transportes con horarios de trenes adicionales y transportes tercerizados.

Empresas de gran calibre en la zona como Four Seasons Hotel and Resorts, West Marine, Allied Marine y Ferretti Group, junto con empleadores veteranos como Citrix, Microsoft Latin America y AutoNation, según la Autoridad de Desarrollo del Centro de Fort Lauderdale (DDA). Los datos recabados por la DDA también mostraron que el inventario de hoteles de Fort Lauderdale ha experimentado un crecimiento del 290% en los últimos cinco años, mientras que las tasas de ocupación para todos los hoteles de la ciudad durante el primer trimestre alcanzaron el 86%, superando la media nacional en 23 puntos porcentuales, según señaló Fox Business.

En su esperado estreno el viernes, Messi volvió a demostrar por qué es considerado el mejor jugador de todos los tiempos. Cuando fue derribado cerca del área en el tercer minuto de tiempo añadido, los 20.512 espectadores en el estadio DRV PNK se preguntaban si verían otra obra maestra del crack argentino. Y Messi, con su mágico botín zurdo, disparó un tiro al ángulo superior izquierdo de la portería, decidiendo la victoria por 2-1 sobre el equipo mexicano Cruz Azul.

“Es una gran alegría conseguir nuestra primera victoria después de cómo hemos estado en la liga”, comentó Messi en una entrevista televisiva después del partido. Su compañero de equipo Kamal Miller lo resumió mejor cuando dijo que era “increíble cómo toda la multitud esperaba que el balón fuera justo allí, y él lo puso justo allí”. Añadió más tarde: “Todos teníamos la sensación de que si alguien podía hacer algo de esa magnitud, ese es el hombre adecuado”.

Messi, que llevó a Argentina a la gloria de la Copa del Mundo en diciembre y ha ganado siete Balones de Oro como el mejor jugador de fútbol masculino del mundo, se ha convertido en una auténtica leyenda viviente. Pero, no solo está dejando huella en el terreno de juego. La cultura argentina también está calando en la ciudad gracias al influjo de su figura.

“La magnitud de este anuncio, no importa cuánto me he preparado, imaginado, soñado, es asombrosa”, comentó Jorge Mas, el multimillonario cubanoamericano y nativo del sur de Florida que es propietario del Inter Miami. “Tendrías que vivir en una cueva para no saber que Leo Messi es un jugador del Inter Miami, no importa dónde estés en el mundo”, señaló Mas a The New York Times.

El efecto Messi en Florida está generando un efecto dominó que se extiende a todos los aspectos de la vida en el sur de Florida. Desde un incremento en los ingresos de las empresas locales hasta un auge en el turismo y la expansión de la cultura argentina, la “Messimanía” está transformando la economía de Florida de maneras que nadie podría haber imaginado.

