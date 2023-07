Las perlitas del debut de Messi: la reacción de Serena Williams, el gesto con el hijo de Kardashian, los elogios de LeBron y las dos camisetas que regaló

El posteo de LeBron James para Lionel Messi

La fiebre por Lionel Messi es altísima en los Estados Unidos, país que vive una verdadera revolución con el desembarco del siete veces ganador del Balón de Oro al Inter Miami, , una joven franquicia que tiene como a uno de sus principales inversores al ex jugador inglés David Beckham.

Este viernes el flamante refuerzo de las Garzas fue citado por primera vez para un encuentro oficial y múltiples estrellas de distintos ámbitos quisieron estar en este evento histórico.

LeBron James se rindió a los pies de Lionel Messi

En la agónica victoria del conjunto dirigido por Gerardo Martino ante Cruz Azul de México con un gol de tiro libre del argentino estuvieron presentes celebridades de la talla de LeBron James, Kim Kardashian, Marc Anthony, Fisher Stevens y Becky G, entre otras.

Uno de los más efusivos fue la estrella de Los Angeles Lakers. Las cámaras de la transmisión oficial lo captaron en las inmediaciones del terreno de juego y tuvo el privilegio de abrazar a Leo, con quien se encontró minutos antes del comienzo del duelo. Este suceso ocurrió en la salida de los equipos a la cancha, cuando el astro se dirigía a ocupar su lugar reservado en el banco de suplentes.

El gesto de Lionel Messi con los hijos de Kim Kardashian

“¡¡¡Bienvenido hermano!!! Siempre es bueno ver y estar en presencia de la GRANDEZA!!! #ComingToAmerica”, escribió King James en su cuenta de la red social Instagram junto a un posteo en el que se puede observar el profundo abrazo que se dieron antes de empezar el juego y un video del momento exacto en el que la Pulga hizo su estreno oficial en la Leagues Cup ingresando por Benjamin Cremaschi.

En sus historias, en cambio, subió una imagen de su épico tanto de tiro libre con la leyenda “Por supuesto que él lo hizo” y un emoji de la cabra, que simboliza la sigla GOAT (abreviatura de Greatest Of All Time -el mejor de todos los tiempos-).

Lionel Messi le firmó una camiseta al hijo de Kim Kardashian

La noche también fue emocionante para uno de los hijos de Kim Kardashian, un ferviente simpatizante del capitán de la selección argentina. “El mejor día de toda su vida”, afirmó la modelo y empresaria en una story en la que Lionel Messi se retira de la cancha y se saca una selfie con su ídolo en la boca del túnel. La siguiente imagen es al joven Saint saltando de emoción, al no poder creer el tanto que marcó el rosarino sobre el epílogo del cotejo.

Sin embargo, la noche tenía deparada una sorpresa más para uno de los cuatro hijos de la influencer. Kim Kardashian también subió una foto de una camiseta del Inter Miami con el número 10 de Lionel Messi en la espalda que lucía una dedicatoria especial: “Para Saint con cariño, Leo”.

La emoción tras el agónico gol de Lionel Messi

Otra gloria del deporte vibró con el triunfo de las Garzas ante la Máquina Cementera. La leyenda del tenis femenino Serena Williams no pudo ocultar su emoción al ver cómo la pelota infló la red sobre el final del encuentro en el exquisito tiro libre que ejecutó el argentino. Las cámaras de la trasmisión captaron el momento justo en que suelta un “Wow” al ver la obra de arte del 10.

La reacción de Serena Williams en el gol de Messi

La camiseta de Lionel Messi también fue un tesoro muy valioso para sus rivales, ya que varios querían quedarse con un presente de su enfrentamiento con el capitán de la selección argentina. “Estamos los dos, con Augusto Lotti que somos los dos argentinos acá en el equipo, y estamos tratando de ir por algún lado para ya tener apalabrado algo. Si no, vamos a salir perdiendo. Es que yo creo que si alguien me saca la camiseta rompemos el vestuario, ya está. Directamente, no hay vuelta atrás”, advirtió el ex Defensa y Justicia Rodolfo Rotondi en la previa a este compromiso.

“Lo habrán vuelto loco, hablamos con varios conocidos. Dejemos eso para cuando termine el partido, pero ojalá se pueda dar”, añadió el ex Atlético Tucumán Augusto Lotti unos minutos antes de comenzar el juego.

Lotti y Rotondi con la camiseta de Lionel Messi

Tanto insistir tuvo su premio, ya que tras la derrota los dos futbolistas argentinos lograron intercambiar sus camisetas con Lionel Messi. Los dos se tomaron una fotografía en el vestuario con una sonrisa dibujada en sus rostros luciendo la remera rosa del Inter Miami con el 10 en la espalda.

