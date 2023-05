El ex vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence planea lanzar su campaña presidencial la próxima semana

Mike Pence (REUTERS/Rebecca Noble)

El ex vicepresidente republicano Mike Pence, quien provocó la ira de Donald Trump al negarse a apoyar su esfuerzo por anular los resultados de las elecciones de 2020, está listo para ingresar a la carrera presidencial de 2024 contra su ex jefe el 7 de junio, dijeron a la agencia de noticias Reuters dos fuentes familiarizadas con la situación.

Pence lanzará su campaña con un video y un discurso en Iowa, el estado de nominación inicial, dijeron las fuentes.

Un conservador social acérrimo que apoyó a Trump durante todo su tiempo en la oficina, Pence se ha distanciado cada vez más del ex presidente republicano desde su derrota electoral, diciendo que el aliento de Trump a los manifestantes que atacaron el Capitolio de EEUU el 6 de enero de 2021 lo puso a él y a su familia en peligro.

Trump tiene una enorme ventaja en las encuestas en un campo republicano que ahora tiene más de seis candidatos declarados, una dinámica que podría dividir la oposición primaria contra el ex presidente. El 1 de junio, el promedio de las encuestas de Pence en el campo republicano fue inferior al 4%, en comparación con el 53% de Trump, según un promedio de encuestas de RealClearPolitics.

Pence lanzará su campaña con un video y un discurso en Iowa, el estado de nominación inicial, dijeron las fuentes (AP Foto/Charlie Neibergall, File)

Pence ha seguido adoptando muchas de las políticas de Trump, mientras se presenta a sí mismo como una alternativa ecuánime y orientada al consenso. También ha hecho un llamado más directo a la comunidad cristiana evangélica, habiendo pasado un tiempo significativo en los últimos meses recorriendo mega-iglesias en todo el país.

El éxito de su campaña dependerá de si puede atraer a suficientes partidarios de las políticas de Trump que no estén de acuerdo con la retórica y el comportamiento del ex presidente para construir una coalición viable. Pence, ex gobernador de Indiana y alguna vez líder del partido en la Cámara de Representantes de EEUU, también pondrá a prueba el apetito de los votantes por un republicano establecido en un partido en el que los votantes recurren cada vez más a los forasteros.

Otro que piensa lanzar su campaña la semana que viene es el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, en New Hampshire.

Christie, quien también se postuló en 2016, planea hacer el anuncio en un ayuntamiento el martes por la noche en el Instituto de Política de New Hampshire de Saint Anselm College, según una persona familiarizada con su pensamiento que habló bajo condición de anonimato para confirmar los planes de Christie.

Chris Christie (REUTERS/Gretchen Ertl/File Photo)

El lanzamiento se produce después de que varios asesores de Christie desde hace mucho tiempo iniciaran un súper comité de acción política para apoyar su candidatura esperada .

Christie se ha presentado a sí mismo como el único candidato potencial dispuesto a enfrentarse agresivamente a Donald Trump, el actual favorito para la nominación. Christie, ex fiscal federal, fue amigo y asesor de Trump durante mucho tiempo, pero rompió con Trump por su negativa a aceptar los resultados de las elecciones de 2020. Desde entonces, Christie se ha convertido en uno de las principales críticos del expresidente.

(Con información de Reuters y AP)

Seguir leyendo: