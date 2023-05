Estados Unidos consideró una “seria amenaza” el misil balístico de 2.000 kilómetros de alcance presentado por Irán

El régimen de Irán presentó este jueves lo que llama la versión más reciente de su misil balístico Khorramshahr a combustible líquido (WANA/Reuters)

Estados Unidos consideró este jueves que el nuevo misil iraní, que tiene un alcance de 2.000 kilómetros y una cabeza explosiva de 1.500 kilos, presenta una “seria amenaza” para la seguridad regional e internacional.

“El desarrollo y la proliferación de misiles balísticos de Irán presenta una seria amenaza a las seguridad regional e internacional y se mantiene como un reto significativo” para el Tratado de No Proliferación de armas nucleares (TNP), dijo en su conferencia de prensa diaria el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller.

El nuevo armamento iraní se presentó este jueves para conmemorar la victoria en Khorramshahr, ciudad fronteriza iraní conquistada por Irak al inicio de la guerra que ambos países libraron entre 1980 y 1988, y que las tropas persas reconquistaron en 1982, hace ahora 41 años.

Miller criticó que a pesar de las restricciones que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha impuesto a las actividades relacionadas con los misiles iraníes, Irán sigue buscando una gama de tecnología de misiles por parte de suministradores extranjeros y efectuando pruebas.

Recalcó, sin embargo, que Estados Unidos sigue pensando “que la diplomacia es la mejor manera” de garantizar y comprobar que Irán no adquiere armamento nuclear, no sin antes dejar claro que no prevén dar detalles al respecto.

El régimen aseguró que tiene un alcance de 2.000 km y cabeza explosiva de 1.500 kg

Las autoridades del régimen iraní mostraron el nuevo modelo de su misil balístico Khorramshahr-4 a la prensa en un acto en Teherán, en el que se exhibió el proyectil en un lanzador colocado en un camión. El ministro de Defensa, el general Mohammad Reza Ashtiani, dijo que requería poco tiempo de preparación antes de lanzarse.

La televisión estatal mostró una prueba del nuevo armamento en un video sin fecha, en la que se observa al misil despegar y sobrevolar un paraje desértico.

“Una de las características destacadas de este misil es su capacidad para eludir la detección por radar y penetrar en los sistemas de defensa antiaérea enemigos, gracias a su baja firma de radar”, declaró el general a los periodistas. “Este misil tiene la capacidad de utilizar varias ojivas para diferentes misiones”.

El Khorramshahr-4 tiene la carga más pesada de la flota de misiles balísticos de Irán, que según los analistas puede estar diseñada para mantener el arma por debajo del límite de alcance de 2.000 kilómetros impuesto por el líder supremo del país. Esto permite alcanzar la mayor parte de Oriente Medio, pero no Europa Occidental.

La imagen difundida por el Ministerio de Defensa de Irán el jueves 25 de mayo de 2023 muestra el lanzamiento de un misil Khorramshahr-4 desde un lugar no revelado del país (Ministerio de Defensa iraní via AP)

Era probable que las tensiones regionales jugaran un papel en la presentación iraní del jueves. Junto al sistema móvil de lanzamiento se veía una miniatura de la Cúpula de la Roca en el complejo de la Mezquita de Al Aqsa en Jerusalén, un disputado lugar de culto sagrado para judíos y musulmanes, y al que los judíos llaman Monte del Templo.

Irán considera a Israel como su archienemigo y arma a grupos milicianos contrarios a Israel en territorios palestinos y los países circundantes. Las tensiones entre los dos países son considerables, especialmente conforme Irán enriquece uranio más cerca de niveles armamentísticos. El Khorramshahr tendría alcance para llegar a Israel.

Sin embargo, no estaba claro por qué el proyectil había recibido el número de Khorramshahr-4, ya que sólo se conocen de forma pública otras dos variantes del misil. Está basado en el misil balístico norcoreano Musudan.

Los misiles balísticos iraníes son una fuente de preocupación para Estados Unidos, Europa y algunos países de Oriente Medio, aunque las autoridades de Teherán aseguran que solo tienen una función defensiva y disuasoria.

(Con información de AFP y EFE)

