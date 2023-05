Más de 100 ex mandatarios pidieron acusar a los funcionarios del régimen de Irán crímenes contra la humanidad

Un verdugo prepara una soga para una ejecución en Irán. (EFE)

Al menos 107 ex líderes mundiales firmaron una carta abierta en apoyo a los manifestantes iraníes que luchan a favor de la democracia, y exigieron poner en la lista negra a la Guardia Revolucionaria (IRGC).

Esta petición se hace este martes, por medio de una carta colectiva, pocos días después de que el régimen ejecutara a tres manifestantes. La iniciativa es llevada adelante por los líderes mundiales que representan a 45 naciones.

El régimen de Irán ejecutó el viernes a tres hombres condenados por participar en las protestas por la muerte de Mahsa Amini el año pasado, lo que provocó la condena de los gobiernos occidentales.

Majid Kazemi, Saleh Mirashemi y Saeed Yaghoubi fueron declarados culpables de “moharebeh” -o librar una “guerra contra Dios”- por presuntamente matar a tiros a tres miembros de las fuerzas de seguridad en una manifestación en la ciudad central de Isfahan el 16 de noviembre, informó el poder judicial. dijo en su sitio web de noticias Mizan Online.

Durante las protestas, que Teherán calificó como “disturbios” instigados por extranjeros, miles de iraníes fueron arrestados y cientos asesinados, incluidas decenas de miembros del personal de seguridad.

Los ahorcamientos del viernes elevan a siete el número total de iraníes ejecutados en relación con las manifestaciones.

Manifestantes iraníes gritan consignas durante una protesta . (AP Foto/Vahid Salemi)

La carta colectiva de 107 ex jefes de estado solicitó a los líderes de Canadá, la UE, el Reino Unido y los EEUU que exijan que el “liderazgo de la República Islámica de Irán rinda cuentas por sus crímenes”.

“Lo alentamos a solidarizarse con el pueblo de Irán en su deseo de una república secular y democrática donde ningún individuo, independientemente de su religión o derecho de nacimiento, tenga ningún privilegio sobre los demás. A través de sus consignas, el pueblo iraní ha dejado en claro que rechaza todas las formas de dictadura, ya sea la del depuesto Sha o el régimen teocrático actual, y por lo tanto rechaza cualquier asociación con cualquiera de ellos”, afirma la carta abierta.

“Creemos que corresponde al pueblo iraní decidir su futuro. Sin embargo, reconocemos que durante cuatro décadas, la coalición democrática Consejo Nacional de Resistencia de Irán (NCRI) ha buscado constante e incansablemente el cambio democrático. En este sentido, creemos que el Plan de Diez Puntos articulado por la Presidenta del NCRI, Sra. Maryam Rajavi, merece apoyo. Su compromiso con las elecciones libres, la libertad de reunión y expresión, la abolición de la pena de muerte, la igualdad de género, la separación de religión y estado, la autonomía de las etnias de Irán y un Irán no nuclear está en línea con nuestros propios valores democráticos”, dice la carta.

Los firmantes de la carta incluyen 50 ex presidentes, 47 ex primeros ministros, un ex canciller y otros nueve ex jefes de estado de todo el mundo. Dos ex presidentes de la Comisión Europea y tres premios Nobel de la Paz se encuentran entre los que plasmaron su rúbrica.

Los firmantes europeos incluyen a los ex primeros ministros del Reino Unido, Francia, Italia, Polonia, España y Ucrania. En América del Sur, incluyen a los ex presidentes de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y México y dos ex secretarios generales de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Otros signatarios son dos ex primeros ministros de Canadá.

“Décadas de aparente silencio e inacción por parte de la comunidad internacional han ayudado a alimentar una cultura de impunidad en Irán. Desde la década de 1980, las autoridades de Irán han ejecutado a decenas de miles de manifestantes y presos políticos. Trágicamente, solo en el verano de 1988, más de 30.000 presos políticos, la gran mayoría de los cuales eran miembros de la oposición MEK, fueron brutalmente masacrados”, dece la carta.

“Instamos a sus naciones a apoyar al pueblo iraní en su búsqueda del cambio y a tomar medidas decisivas contra el régimen actual. Esto incluye sumar a la lista negra a la Guardia Revolucionaria (IRGC) y responsabilizar a los funcionarios del régimen por sus crímenes contra la humanidad”, agregan.

La Unión Europea condenó las ejecuciones “en los términos más enérgicos posibles”, dijo el jefe de política exterior, Josep Borrell, en un comunicado.

Pidió a Teherán que “se abstenga de aplicar la pena de muerte y de llevar a cabo futuras ejecuciones”, y agregó que las autoridades deben cumplir con “sus obligaciones en virtud del derecho internacional” y respetar “los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica”.

La lista de firmantes:

Jean Claude Juncker – Ex Primer Ministro, Luxemburgo; ex presidente de la Comisión Europea

Romano Prodi – Ex Primer Ministro, Italia; ex presidente de la Comisión Europea

Lech Wałęsa – Expresidente de Polonia; Premio Nobel de la paz

Juan Manuel Santos – Expresidente, Colombia; Premio Nobel de la paz

Ex presidente Juan Manuel Santos (Colprensa - Álvaro Tavera)

Oscar Arias Sánchez – Ex presidente, Costa Rica; Premio Nobel de la paz

Liz Truss – Ex Primera Ministra, Reino Unido

Bernard Cazeneuve - Ex primer ministro, Francia

Yulia Tymoshenko – Ex Primera Ministra, Ucrania

Stephen Harper - Ex primer ministro, Canadá

Miguel Ángel Rodríguez Echeverría – Expresidente, Costa Rica; exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

César Gaviria – Expresidente, Colombia: exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

Matteo Renzi – Ex Primer Ministro, Italia

Mariano Rajoy – Ex presidente del Gobierno, España

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy Isabel Infantes - Europa Press

Janez Janša – Ex Primer Ministro, Eslovenia

Aníbal Cavaco Silva – Expresidente y exprimer ministro, Portugal

Guy Verhofstadt - Ex primer ministro, Bélgica

Mary McAleese – Expresidenta, Irlanda

Micheline Calmy-Rey – Expresidenta, Suiza

Heinz Fischer – Expresidente, Austria

Marie-Louise Coleiro Preca – Expresidenta, Malta

Ricardo Lagos Escobar – Ex presidente, Chile

Mauricio Macri – Expresidente, Argentina

Danilo Türk – Ex presidente, Eslovenia

Sebastián Piñera E. – Expresidente, Chile

Vicente Fox – Expresidente, México

Vicente Fox Foto: CUARTOSCURO

Haidar Abu Bakr al-Attas – Ex primer ministro, Yemen

Carlos Alvarado Quesada – Ex presidente, Costa Rica

Giuliano Amato – Ex Primer Ministro, Italia

Pedro Angulo Arana – Ex Primer Ministro, Perú

Andrus Ansip - Ex primer ministro, Estonia

Mercedes Aráoz – Ex Primera Ministra, Perú

Rosalía Arteaga Serrano – Expresidenta, Ecuador

Alexandru Athanasiu - Ex Primer Ministro, Rumania

José María Aznar – Ex presidente del Gobierno, España

Gordon Bajnai - Ex primer ministro, Hungría

Nicolás Ardito Barletta – Expresidente, Panamá

Jaume Bartumeu-Cassany – Ex presidente del Gobierno, Andorra

Gian Nicola Berti – Ex Capitán Regente, San Marino

Georgi Bliznashki – Ex Primer Ministro, Bulgaria

Emil Boc - Ex primer ministro, Rumania

Luca Boschi - Ex Capitán Regente, San Marino

Felipe Calderón – Ex presidente, México

Rafael Ángel Calderón Fournier – Expresidente, Costa Rica

Kim Campbell - Ex Primera Ministra, Canadá

Miro Cerar – Ex Primer Ministro, Eslovenia

Laura Chinchilla Miranda – Expresidenta, Costa Rica

Matteo Ciacci – Ex Capitán Regente, San Marino

Emil Constantinescu - Ex presidente, Rumania

Carlo Cottarelli – Ex Primer Ministro, Italia

Édith Cresson - Ex primera ministra, Francia

Iván Duque – Expresidente, Colombia

José María Figueres – Expresidente, Costa Rica

Ántero Flores-Aráoz E. – Ex Primer Ministro, Perú

Federico Franco – Expresidente, Paraguay

Mario Frick - Ex primer ministro, Liechtenstein

Carlos D. Mesa Gisbert – Expresidente, Bolivia

Lawrence Gonzi – Ex Primer Ministro, Malta

El ex presidente de Bolivia, Carlos Mesa, . REUTERS/Manuel Claure

Dalia Grybauskaitė – Expresidenta, Lituania

Alfred Gusenbauer – Excanciller, Austria

Geir H. Haarde – Ex Primer Ministro, Islandia

Avdullah Hoti - Ex Primer Ministro, Kosovo

Osvaldo Hurtado – Expresidente, Ecuador

Toomas Hendrik Ilves – Ex presidente, Estonia

Enda Kenny - Exprimer ministro, Irlanda

Andrej Kiska – Expresidente, Eslovaquia

Bronisław Komorowski – Expresidente de Polonia

Andrius Kubilius - Ex primer ministro, Lituania

Milan Kučan – Expresidente, Eslovenia

Aleksander Kwaśniewski – Ex presidente, Polonia

Zlatko Lagumdžija – Ex Primer Ministro, Bosnia y Herzegovina

Vytautas Landsbergis – Ex Jefe de Estado, Lituania

Yves Leterme – Ex Primer Ministro, Bélgica

Moritz Leuenberger – Expresidente, Suiza

Igor Lukšić - Ex primer ministro, Montenegro

Jamil Mahuad – Expresidente, Ecuador

Pandeli Majko - Ex Primer Ministro, Albania

Kazimierz Marcinkiewicz – Ex Primer Ministro, Polonia

Moncef Marzouki – Expresidente, Túnez

Giuseppe Maria Morganti – Ex Capitán Regente, San Marino

Mireya Moscoso – Expresidenta, Panamá

Michele Muratori – Ex Capitán Regente, San Marino

Joseph Muscat – Ex Primer Ministro, Malta

Jiří Paroubek – Ex Primer Ministro, República Checa

Pedro Passos Coelho – Ex Primer Ministro, Portugal

Andrés Pastrana – Ex presidente, Colombia

Ernesto Pérez Balladares – Expresidente, Panamá

Jorge Fernando Quiroga Ramírez – Expresidente, Bolivia

Iveta Radicova – Ex Primera Ministra, Eslovaquia

Eduardo Rodríguez Veltzé – Expresidente, Bolivia

Taavi Rõivas – Ex Primer Ministro, Estonia

Petre Roman – Ex Primer Ministro, Rumania

Eduardo Frei Ruiz-Tagle – Expresidente, Chile

Francisco Sagasti – Ex presidente, Perú

Francisco Sagasti fue presidente del Perú entre noviembre del 2020 a julio del 2021

Luis Guillermo Solís Rivera – Expresidente, Costa Rica

Vladimír Špidla – Ex Primer Ministro, República Checa

Hanna Suchocka - Ex Primera Ministra, Polonia

Aníbal Torres Vásquez – Ex Primer Ministro, Perú

Aminata Touré – Ex Primera Ministra, Senegal

Elbegdorj Tsakhia – Expresidente y exprimer ministro, Mongolia

Guntis Ulmanis – Expresidente, Letonia

Raimonds Vējonis – Expresidente, Letonia

Vaira Vīķe-Freiberga – Expresidenta, Letonia

Juan Carlos Wasmosy – Expresidente, Paraguay

Andrea Zafferani – Ex Capitán Regente, San Marino

Rosa Zafferani – Ex capitana regente, San Marino

Guerrino Zanotti – Ex Capitán Regente, San Marino

Valdis Zatlers – Expresidente, Letonia

