Las 10 frases más importantes del discurso de Joe Biden en Polonia

Joe Biden: “Putin pensó que los autócratas como él eran duros. Y se encontró con Estados Unidos”

El presidente Joe Biden, de regreso el martes al castillo polaco donde habló brevemente luego de que empezó la invasión rusa de Ucrania el año pasado, dijo que la guerra había endurecido la determinación de Occidente para defender la democracia en todo el mundo.

La presentación del mandatario de EEUU se produjo un día después de su audaz viaje sin previo aviso a Kiev, donde se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

El discurso de Biden pronunció en los jardines del antiguo castillo real de Varsovia no estaba dirigido solo a los cientos de personas que le escuchaban entusiasmadas a pesar del frío, sino también al pueblo estadounidense, al ruso y al de los países del flanco este de la OTAN.

A continuación, las 10 frases más destacadas del discurso del presidente de Estados Unidos:

El presidente Joe Biden pronuncia un discurso en el Castillo Real de Varsovia, Polonia, el martes 21 de febrero de 2023. (AP Foto/ Evan Vucci)

“Hace un año, el mundo se preparaba para la caída de Kiev. Acabo de volver de Kiev y puedo reportar que Kiev se mantiene firme. Y sobre todo, se mantiene libre”

“Las democracias de todo el mundo velarán por la libertad hoy, mañana y siempre”

“Tenemos que tener seguridad en Europa, es así de básico, así de simple, así de consecuente”

“Ucrania nunca será una victoria para Rusia. ¡Nunca!”

“Esta noche me dirijo una vez más al pueblo de Rusia: Estados Unidos y las naciones de Europa no buscan controlar o destruir Rusia. Occidente no planea atacar a Rusia como ha dicho Putin hoy”

“Este ha sido un año extraordinario en todos los sentidos. Ha sido extraordinaria la brutalidad de las fuerzas rusas y de los mercenarios que han cometido depravados crímenes de lesa humanidad. Han atacado sin escrúpulos a civiles, y han provocado muerte y destrucción”

“A pesar de todo el desacuerdo que tenemos en nuestro Congreso sobre algunos temas, existe un acuerdo significativo sobre el apoyo a Ucrania”

“La verdad del asunto es que Estados Unidos necesita a Polonia y la OTAN tanto como la OTAN necesita a Estados Unidos”

“Que no haya dudas, el compromiso de Estados Unidos con nuestra alianza de la OTAN y el Artículo 5 es sólido como una roca”

“Y Rusia también lo sabe: un ataque contra uno es un ataque contra todos”

