El simulador más famoso de la industria no dejó de lado la cultura hip hop con The Urbz: Sims in the City. Esta fue la tercer entrega de la saga de los sims, con un escenario y ambiente urbano lleno de referencias al hip hop, donde se debe ir completando misiones y aumentando la reputación para acceder a nuevas partes de la ciudad. El juego presentó una gran ampliación sobre la personalización de los personajes, como piercings y tatuajes. La banda Black Eyed Peas su aparición en el juego con sus propios urbz, más allá de haber realizado varias canciones para incluir en el soundtrack.