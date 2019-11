Desde ese momento, Isurus ya había terminado el 2019 y empezó a pensar en los pasos a seguir para el 2020. Incluyó a nbl de nuevo, de esa manera pudo competir en los torneos que faltaba, pero los resultados no fueron los esperados. El equipo argentino no quedó en los primeros lugares del Brasileirao de CS:GO y fue eliminada de la ESL Pro League donde no consiguió victorias, en comparación a su participación en la temporada pasada donde dio pelea frente a equipos internacionales como Renegades (hoy 100 Thieves) y el gigante brasilero MIBR.