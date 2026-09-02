Cinco rutas de senderismo cerca de Madrid perfectas para septiembre: cascadas, ríos y caminos accesibles

Cascada del Hervidero, en Madrid.

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Las lluvias recientes y el deshielo han devuelto caudal a varias rutas de senderismo con cascadas situadas a menos de dos horas entre Madrid y Segovia, una combinación que se convierte en escapada habitual cuando suben las temperaturas.

La búsqueda de planes al aire libre con naturaleza, actividad física y desconexión crece en paralelo al calor. A continuación, te mostramos cinco itinerarios con distintos niveles de exigencia, todos accesibles en un radio reducido desde la capital y con saltos de agua que ganan fuerza tras los episodios de precipitaciones.

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Las rutas combinan tramos junto a ríos, bosques de pinos y robles, y zonas de montaña con distinta afluencia de visitantes. La duración y el desnivel varían de forma notable entre unas y otras, lo que permite la elección según el nivel físico de cada persona.

La Cascada del Hervidero: la opción más accesible

Cascada del Hervidero, en Madrid.

La ruta más cercana a la capital es la Cascada del Hervidero, en San Agustín de Guadalix. El recorrido suma seis kilómetros y apenas 70 metros de desnivel, por lo que se alcanza en unos 20 minutos desde Plaza de Castilla.

El itinerario comienza en el área de Lago de los Patos y discurre junto al río Guadalix, entre fresnos y vegetación de ribera. El sendero enlaza varios pequeños saltos de agua antes de llegar a la cascada principal, que gana fuerza tras la lluvia. Es la más apta para todos los públicos por su bajo nivel de exigencia física.

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La Cascada Chorranca: mayor esfuerzo físico

Situada dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, la Cascada Chorranca, en Valsaín (Segovia), plantea un itinerario más exigente: 10 kilómetros de recorrido y 400 metros de desnivel.

La salida se ubica en el aparcamiento de la entrada del CENEAM, en la Pradera de Navalhorno, dentro del Real Sitio de San Ildefonso, en Segovia. La caída de agua alcanza los 25 metros en un entorno de pinares silvestres y tiene valor ecológico del enclave, que permite observar fauna protegida durante la marcha, en un paisaje de montaña bien conservado.

El Aljibe: combinación de dos saltos de agua

Cascada el Aljibe en Guadalajara (Santiago López-Pasto / Flickr.com).

Por otro lado, en la Sierra de Ayllón, la Cascada del Aljibe presenta un perfil distinto. La ruta arranca en Roblecasas, en Guadalajara, y recorre ocho kilómetros con un desnivel de 230 metros en una zona menos masificada del entorno madrileño.

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El salto de agua está formado por dos caídas consecutivas: una primera de cuatro metros y una segunda de ocho. Tras las lluvias, el aumento del caudal refuerza el atractivo de un rincón que el medio describe como fotogénico y de riqueza geológica.

La Chorrera del Cancho Litero: caminos tradicionales

Ya en el norte de la región, la Chorrera del Cancho Litero, en Villavieja del Lozoya, propone un sendero de 10 kilómetros con 300 metros de desnivel por antiguos caminos tradicionales, entre robledales y con vistas abiertas al valle.

El sonido del agua acompaña el avance hasta la cascada, que gana presencia en épocas de lluvia. Además, hay una baja masificación del entorno como un factor que favorece una experiencia más tranquila en la sierra madrileña.

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La Chorrera de Litueros tiene la caída más alta de la región

La última propuesta es la Chorrera de Litueros, en el puerto de Somosierra, que es la cascada más alta de la Comunidad de Madrid. El acceso suma 6 kilómetros y presenta 300 metros de desnivel a través de praderas y arroyos hasta un salto de agua de 50 metros. Su ubicación en plena Sierra de Guadarrama aporta vistas abiertas y un ambiente fresco incluso en jornadas calurosas.

Este tipo de rutas se asocia a beneficios como la mejora cardiovascular, la reducción del estrés, un mejor descanso y el refuerzo del sistema inmunológico cuando el senderismo se practica de forma regular.

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