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Cómo se recupera la biodiversidad de los bosques después de los incendios de verano: un proceso más lento que el cambio climático

España registró 8.767 incendios en 2026, un 8,5% más que la media del decenio

Incendio junto al embalse del Corumbel Bajo en La Palma del Condado, Huelva, a 12 de agosto de 2026. (EFE/Alberto Díaz)
Incendio junto al embalse del Corumbel Bajo en La Palma del Condado, Huelva, a 12 de agosto de 2026. (EFE/Alberto Díaz)
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La cantidad de incendios que se han registrado durante el verano de 2026 han perjudicado de una forma notable a la biodiversidad, ya que el fuego arrasó con toda ella. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), España ha registrado este año 8.767 incendios forestales, un 8,5% más que la media de la última década, lo que arrasó 279.413 hectáreas.

Los cinco incendios forestales de mayor tamaño fueron: Niebla (Huelva), Burgohondo (Ávila), La Mierla (Guadalajara),San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Las Peñas de Riglos (Huesca).

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En el caso de otros países como Francia, se han registrado 21.000 incendios durante el verano de 2026, arrasando 98.000 hectáreas. Todos estos sucesos afectan a la biodiversidad y, aunque recuperan su espacio tras el fuego, su reconstrucción avanza más despacio que el cambio climático.

Qué es la biodiversidad y qué niveles incluye

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la biodiversidad es una variedad de todos los organismos que se encuentran vivos. Esta organización incluyó en esa formulación la diversidad genética dentro de especies y poblaciones, las especies y sus formas de vida, sus complejos asociados, sus interacciones y los procesos ecológicos en los que participan o sobre los que influyen.

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Por su parte, la Convención sobre la Diversidad Biológica precisó en su artículo 2 que se trata de “la variabilidad de organismos vivos de cualquier origen, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte”.

Esta última formulación se ha convertido en una referencia habitual que contempla tres escalas: la diversidad infraespecífica, la específica y la supraespecífica. También incorpora los medios donde viven los organismos y las relaciones que mantienen entre sí.

Las plantas necesitan el fuego para regenerarse

Algunas plantas pirófitas necesitan el fuego o el humo de los incendios para romper la dormancia de sus semillas y reproducirse o regenerarse. Por ejemplo, los cistos del género, el alcornoque, las proteas y el pino carrasco.

La naturaleza muestra esa capacidad de recuperación paso a paso, a pesar de que el riesgo de incendios convierte en recurrente la quema del bosque mediterráneo. La recuperación depende del tiempo que transcurra sin un nuevo episodio de fuego.

Ursula von der Leyen afirma que el futuro del bloque de 27 países depende de cómo gestione el cambio climático.

El proceso culminaría en el clímax, el equilibrio entre el suelo y los medios vegetales y animales que permitiría reconstruir un bosque mediterráneo de encinas y alcornoques. La elevada probabilidad de otro incendio puede obligar a empezar de nuevo desde cero.

8.767 incendios forestales en 2026

España lleva hasta la fecha 8.767 incendios forestales, lo que supone un 8,5% por encima de la media de la última década. La superficie forestal afecta a 279.413 hectáreas, un 137,2% superior a ese promedio, según MITECO. El país concentró el 43% de toda la superficie quemada en la Unión Europea este verano.

Los denominados 47 Grandes Incendios Forestales del año (aquellos que superan las 500 hectáreas) supusieron el 80% de toda la superficie forestal afectada (221.742 hectáreas), pese a representar apenas el 0,54% del total de siniestros. Los cinco más graves fueron Niebla, en Huelva, con 39.821 hectáreas; Burgohondo, en Ávila, con 33.943; La Mierla, en Guadalajara, con 33.078; San Martín de Valdeiglesias, en Madrid, con 18.177; y Las Peñas de Riglos, en Huesca, con 16.522.

Estos incendios, además, dejaron 21 personas fallecidas, 71 heridas y 117.943 afectadas por evacuaciones o confinamientos, según Greenpeace. El aumento de los fuegos produjo el verano más cálido desde 1869, según recogió la Agencia Estatal de Metereología.

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