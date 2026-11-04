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Madrid se prepara para encender las luces de Navidad: comienzan los trabajos para instalar el árbol en la Puerta del Sol tras el desalojo de la acampada

El Ayuntamiento inicia las labores previas para levantar el abeto gigante con una semana de retraso tras más de un mes de protestas por la vivienda

El nuevo diseño del árbol de Navidad de la Puerta del Sol. (X/José Luis Martínez-Almeida)
El nuevo diseño del árbol de Navidad de la Puerta del Sol. (X/José Luis Martínez-Almeida)
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La cuenta atrás para la Navidad ha comenzado y con ella la colocación de las luces que vestirán las principales ciudades. En Madrid ya se pueden apreciar los arcos luminosos suspendidos en sus calles, pero había una estampa tradicional que no había sido posible poner en marcha: el gran árbol que corona cada año el kilómetro cero. En el corazón de la Puerta del Sol, donde durante más de un mes permaneció instalada la acampada por el derecho a una vivienda digna, este miércoles han arrancado las labores previas para levantar la icónica estructura.

Así lo ha anunciado el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, a través de su perfil en X (antes Twitter), asegurando que “la Puerta del Sol ya está lista y de vuelta para los madrileños”. El aviso se produce justo después del desalojo policial efectuado en la madrugada del martes, una intervención que desmanteló la acampada tras 38 días de protestas surgidas a raíz del desahucio de Maricarmen. Pese a que los colectivos convocantes habían acordado disolver las comisiones para preparar la huelga general, más de 300 personas continuaban ocupando la plaza en el momento del operativo.

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“Os anunciamos que hemos comenzado los trabajos de preparación de la zona para instalar nuestro árbol de Navidad”, ha añadido el regidor, avanzando además que el abeto “estará listo para el encendido de las luces el próximo 21 de noviembre” y que estrenará un diseño renovado. La Puerta del Sol, que hasta el martes permanecía cubierta por lonas y tiendas de campaña, fue sometida de inmediato a un intenso dispositivo de limpieza por parte de los servicios municipales. Ahora, los operarios ya han instalado las vallas en el perímetro donde comenzará a montarse la gigantesca estructura.

Los operarios ya han instalado las vallas en la Puerta del Sol para perimetrar la zona donde se ubicará el árbol de Navidad. (X/José Luis Martínez-Almeida)
Los operarios ya han instalado las vallas en la Puerta del Sol para perimetrar la zona donde se ubicará el árbol de Navidad. (X/José Luis Martínez-Almeida)

El montaje oficial de la estructura comenzará este lunes y estará listo a tiempo para el encendido del 21 de noviembre, según ha confirmado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, tras supervisar las labores de limpieza de la plaza tras el desalojo. Los técnicos municipales se ven obligados ahora a ajustar los plazos para recuperar el tiempo perdido: “Tenemos que ajustar y con mucha velocidad, porque teníamos que haber empezado mucho antes y no hemos podido empezar por la acampada”, ha señalado la delegada, asegurando que “árbol en Sol va a haber”.

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La céntrica plaza cuenta ya con un perímetro vallado y a partir de este jueves comenzará a llegar la maquinaria necesaria para colocar las piedras de soporte y recepcionar el material de la estructura. Se tratará de un “árbol espectacular” de unos 35 metros de altura, a los que habrá que sumar los casi dos metros de la estrella que corona la cúspide, convirtiéndose en el más alto de la capital por delante del abeto de Cibeles, que ronda los 22 metros. Con una base de 14 metros de diámetro, el diseño integrará 245.000 puntos de luz LED de alta eficiencia, adornos en blanco y amarillo, 350 lazos rojos de 50 centímetros y más de 3.100 bolas plateadas.

Más de 14 millones de luces en 250 puntos de la capital

Pero los preparativos no se limitan a la Puerta del Sol. El alumbrado navideño de este año llegará a más de 250 emplazamientos repartidos por los 21 distritos de Madrid a partir del sábado 21 de noviembre, fecha en la que tendrá lugar el acto inaugural de encendido en la plaza de Cibeles. En total, la ciudad sumará más de 14 millones de bombillas led, 131 cerezos iluminados, 14 grandes abetos luminosos y 7.458 cadenetas que abarcan 164 kilómetros de tendido.

Madrid en Navidad
La Puerta del Sol en Navidad, imagen de archivo.

Según la página oficial de turismo de la ciudad, a falta de confirmación definitiva, estos serían los horarios habituales del alumbrado de Navidad: de domingo a jueves las luces permanecerán encendidas de 18:00 a 00:00 horas, mientras que los viernes, sábados y la víspera festiva del 7 de diciembre el encendido se ampliará una hora más, hasta la 01:00 de la madrugada.

Por su parte, durante las fechas más señaladas de las fiestas, la iluminación se mantendrá activa durante más tiempo. De este modo, tanto en Nochebuena (24 de diciembre) como en la Noche de Reyes (5 de enero) funcionará hasta las 03:00 de la madrugada, mientras que en Nochevieja (31 de diciembre) la noche madrileña se prolongará iluminada hasta las 06:00 de la mañana.

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