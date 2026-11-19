Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez en 'GH VIP'. (Mediaset)

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Era uno de los momentos más esperados del estreno de Gran Hermano VIP 9 y no ha defraudado. Después de tres años y medio sin verse en persona, Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban han vuelto a encontrarse frente a las cámaras de Telecinco. Dos de los grandes protagonistas de Sálvame, que durante años formaron uno de los tándems más reconocibles de la televisión, tenían muchas cuentas pendientes. Y, aunque ninguno ha escondido las heridas que dejó su distanciamiento, la conversación ha terminado con emoción, lágrimas contenidas y un abrazo que abre la puerta a una nueva etapa.

El presentador había preparado con especial cuidado este cara a cara. De hecho, llegó al encuentro con una libreta en la que había anotado algunas de las declaraciones que Belén había realizado sobre él durante los últimos años. No quería dejarse nada en el tintero y necesitaba explicarle cómo había vivido una ruptura que, según reconoció, le había provocado mucho dolor.

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“Veinte años que nos conocemos y qué dolor que todo haya acabado así. Al menos por mi parte, yo he sentido muchísimo dolor”, comenzó diciendo Jorge Javier. El catalán confesó que llevaba tiempo preparándose para aquella conversación y que algunas de las palabras de su antigua compañera le habían hecho especialmente daño.

Jorge Javier desvela que movió hilos para que Belén Esteban volviera a Mediaset

Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez en 'GH VIP'. (Mediaset)

Uno de los momentos más sorprendentes llegó cuando el presentador quiso desmontar la idea de que había sentido celos profesionales de Belén. Para ello, le recordó un episodio que ella desconocía: fue él quien comenzó a trabajar para facilitar su regreso a Mediaset después de su salida de la cadena.

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“¿Tú crees que si yo no hubiera podido asumir que tú eres más que yo, yo hubiera hecho el primer movimiento para que tú volvieras a esta cadena después de que te echaran?”, le preguntó. Jorge Javier explicó que, apenas seis meses después de su marcha, ya estaba haciendo campaña para que regresara.

La confesión dejó sorprendida a la colaboradora. “Yo no lo sabía”, respondió. El presentador insistió en que nunca había sentido que existiera una rivalidad entre ellos y que siempre había considerado que formaban un gran equipo.

Belén, por su parte, no quiso desmentir las declaraciones que había hecho en el pasado. “Si lo he dicho, es que en ese momento lo sentía”, explicó. También reconoció que habían atravesado etapas complicadas y que algunas discusiones habían terminado haciéndoles daño a los dos.

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La confesión más personal de Jorge Javier: “Me he sentido muy solo”

La conversación fue ganando intensidad hasta llegar a uno de los momentos más emotivos de la noche. Jorge Javier quiso explicar cómo vivió la desaparición de Sálvame y la marcha de quienes habían sido sus compañeros durante tantos años. Una etapa que, según reconoció, también tuvo consecuencias personales para él.

Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez en 'GH VIP'. (Mediaset)

“Yo me he sentido muy solo aquí cuando os echaron porque me quedé sin nadie. Entiendo que para vosotros fue terrible porque os quedasteis sin trabajo, pero yo también me quedé sin vosotros, que erais parte de mi vida. Han sido años muy jodidos”, confesó.

Una reflexión especialmente significativa porque el presentador reconoció que, más allá de la pérdida profesional, también tuvo que asumir la ausencia de personas con las que había compartido buena parte de su vida.

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Jorge Javier también reveló que, cuando supo que Belén sería uno de los fichajes de GH VIP 9, su primera reacción fue negarse a presentar el concurso. “Dije que no quería volver a trabajar contigo, que no la quería en mi vida”, recordó. Sin embargo, terminó cambiando de opinión porque no quería perjudicar a nadie por sus diferencias personales.

Belén tampoco ocultó que la conversación le estaba resultando difícil. Finalmente, ambos decidieron dejar atrás los reproches y centrarse en el nuevo reto televisivo que tienen por delante. “Si tú quieres, podemos volver a ser lo que fuimos”, le propuso la colaboradora antes de fundirse en un abrazo.

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Mila Ximénez y Jorge Javier Vázquez, en una fotografía de archivo. (RRSS)

La emoción del reencuentro no fue el único momento especial de la noche. Horas antes de comenzar esta nueva edición, Jorge Javier también tuvo unas palabras para Mila Ximénez, su gran amiga y una de las colaboradoras más recordadas de Sálvame.

El presentador recordó su paso por GH VIP y no dudó en definirla como la mejor colaboradora que ha tenido la televisión. También rememoró, con humor y cariño, su escasa afición por los disfraces, especialmente cuando la organización del concurso decidió vestirla de abeja.