Juan José Ebenezer, mecánico: “Para abrir la tapa del combustible si está atascada tienes que irte al maletero” (Montaje Infobae)

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“A mi hermana no se le abre el tapón de la gasolina. Resulta que cuando va a echar a gasoil, va a intentar abrir el tapón y no se le abre”, cuenta Juan José Ebenezer, mecánico y creador de contenido en redes, en una publicación reciente en su perfil de Instagram, @juanjoseebenezer, donde acumula más de 200.000 seguidores.

El fallo, según detalla, se concentra en el pequeño motor eléctrico que acciona la trampilla del depósito, una pieza que funciona de manera independiente al resto de cerraduras del coche. “Tenemos el motor que se acciona con el cierre centralizado. Cuando le das a abrir, le das, pero esto no abre. Te abre la puerta, te abre todo el coche, pero esto no te lo abre”, apunta Ebenezer.

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Un accionamiento manual escondido en el maletero

El mecánico explica que existe una vía para resolver el problema sin necesidad de acudir a un taller, al menos de forma inmediata. “Hay un truco muy curioso. Siempre tienes que irte a la zona del maletero. ¿Para qué? Para a través de un accionamiento manual de seguridad que tiene, poder desbloquear esto para poder echar gasoil”, señala, y aclara que este recurso no soluciona la avería de fondo, aunque sí permite repostar en el momento.

Primero hay que retirar parte del revestimiento interior del maletero. “En la parte de atrás donde tenemos la tapa que queremos abrir, quitamos el guarnecido, lo que viene siendo los corchos, las telas, los cartones que tenemos en los lados. Lo quitamos y lo separamos”, detalla. Debajo de ese forro está la estructura metálica del coche, y en ella, un hueco donde se aloja el motor de la trampilla junto a una palanca o tirador que permite liberarlo a mano. “Esto que tenemos aquí es el motorcito con los dos cables eléctricos y este es el accionamiento manual. Tiramos hacia atrás y como veis, ya lo he desbloqueado”, explica mientras muestra el proceso. “Y ahora si le damos, podemos abrirlo y echar gasoil”, añade.

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Este desbloqueo de emergencia suele estar detrás del revestimiento lateral del maletero (@juanjoseebenezer)

Según precisa, este sistema está presente en la práctica totalidad de los coches con apertura eléctrica, aunque cambia de forma según el fabricante. “Esto lo tienen todos los coches, todos los que tienen un accionamiento eléctrico tienen bien sea un gatillo de color verde, muchos BMW, los Volkswagen tienen otro sistema, pero todos, en este caso un Renault, todos tienen un tirador”, afirma. Diversos portales especializados en mecánica coinciden en señalar que este desbloqueo de emergencia suele situarse detrás del revestimiento lateral del maletero, aunque en algunos modelos también puede encontrarse junto al asiento del conductor.

Un parche que no sustituye la reparación

El mecánico recuerda que este truco no es una solución permanente: si el motor averiado no se cambia, habrá que repetir el proceso cada vez que haya que repostar. “Por mucho que yo cierre el cierre centralizado, si yo esto no lo reparo, cada vez que vaya a volver a abrir el coche, voy a tener otra vez que desmontar el guarnecido, meter las manos y si tenemos el maletero lleno va a ser un rollo”, señala.

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Antes de dar con esta solución, Ebenezer se encontró con que alguien ya había intentado forzar la trampilla del coche de su hermana con destornilladores e incluso con el tapón de un bolígrafo, después de que un empleado de una gasolinera probara a abrirla por la fuerza. “No os carguéis esto, que es muy sencillo. Busca el accionamiento y el tirador que tiene dentro y si no sabéis cómo, llamad a un técnico o mirad en internet, que seguro que a alguien le ha pasado y ha subido fotos”, concluye el mecánico.