Vida Manso González-Zabraniecki recibe la Orden de Alfonso X el Sabio por difundir la cultura española en Francia

La entrega por parte del Cónsul General de España en Toulouse de la Declaración de Reconocimiento y Reparación personal como víctima de la dictadura franquista marcó uno de los momentos más significativos del acto que distinguió a Vida Manso González-Zabraniecki con la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Esta ceremonia, celebrada en el Instituto Cervantes de Toulouse, rindió homenaje a la trayectoria de la pedagoga barcelonesa, cuyo trabajo ha contribuido durante décadas al desarrollo de la enseñanza del idioma español y al afianzamiento de los lazos culturales entre España y Francia. Según informó el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el galardón destaca el papel de Manso en la difusión de la lengua y las tradiciones españolas en el ámbito educativo francés.

De acuerdo con los detalles difundidos por el Ministerio, la condecoración de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con categoría de Cruz, reconoce la labor excepcional de Vida Manso en el terreno de la docencia, donde se ha desempeñado tanto como profesora como en funciones de inspección pedagógica y general en la Academia de Toulouse. Su actividad ha estado centrada en favorecer el aprendizaje del español en territorio francés, aportando a iniciativas consideradas clave, como la creación de las secciones internacionales de español y su participación directa en el desarrollo del programa BachiBac, sistema que permite la doble titulación de bachillerato español y francés.

Nacida en Barcelona en 1939, la vida de Manso González-Zabraniecki se vio marcada desde el principio por el exilio. Siendo aún bebé, cruzó la frontera hacia Francia junto a su familia tras los acontecimientos que llevaron al exilio a numerosos ciudadanos españoles tras la Guerra Civil. En Toulouse, a lo largo de varias décadas, ha impulsado actividades orientadas a la preservación y transmisión de la cultura y la lengua españolas entre las nuevas generaciones, consolidando el vínculo académico y cultural entre los dos países.

El medio encargado de resaltar la relevancia de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio explicó que se trata de una de las principales distinciones concedidas a personalidades que se han destacado por su labor educativa, científica y cultural tanto dentro como fuera de España. La elección de Vida Manso como receptora de este reconocimiento responde a los méritos acumulados en su carrera en Francia, donde se considera que su contribución ha sido fundamental en los avances en la enseñanza del español.

El acto celebrado en Toulouse contó con la presencia de figuras representativas del entorno académico y cultural. El medio puntualizó que entre los asistentes figuraron académicos como Javier Pérez Bazo, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Toulouse - Jean Jaurès, y Jean-Pierre Amalric, historiador y presidente honorario vitalicio de la asociación Présence de Manuel Azaña en Montauban, ambos firmantes de la petición que motivó la entrega de la distinción. La ceremonia también reunió a integrantes de la asociación CineEspaña, responsables de la promoción del cine español en Francia, así como a familiares y allegados de la homenajeada.

El colectivo educativo español y francés estuvo representado por miembros de los equipos directivos del Lycée Saint Sernin y del Collège Michelet, la coordinadora de la Sección Internacional de Español y el cuerpo docente del Departamento Español del Lycée. Los participantes manifestaron su valoración del papel desempeñado por Vida Manso en la formación y el intercambio académico a ambos lados de los Pirineos, según consignó el Ministerio de Educación.

En el cierre del evento, Vida Manso González-Zabraniecki tomó la palabra, acompañada por estudiantes del Lycée Saint Sernin, quienes también intervinieron en la celebración. Posteriormente, el Instituto Cervantes de Toulouse ofreció un vino de honor a los asistentes, entre los que se contaron representantes de diversas instituciones y organizaciones vinculadas a la educación, la cultura y la promoción de la lengua española en Francia.

El reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, formalizado durante la ceremonia en Toulouse, puso de relieve tanto la trayectoria profesional como la experiencia personal de Manso González-Zabraniecki, en particular su condición de víctima del exilio provocado por la dictadura franquista. Este acto, según reportó el Ministerio, evidenció el esfuerzo por reparar la memoria de aquellos que debieron abandonar España y que, como la galardonada, contribuyeron posteriormente al desarrollo académico e institucional desde el exterior.

La presencia de representantes del ámbito cultural, académico y familiar junto a la comunidad educativa local reflejó el alcance de las iniciativas impulsadas por Vida Manso. Durante su carrera, ha promovido la cooperación entre instituciones españolas y francesas y favorecido el conocimiento de la historia, las costumbres y la lengua de España en Francia, consolidando el papel del español como idioma de referencia en el contexto académico de ese país. A lo largo del tiempo, según detalló el Ministerio de Educación, ha participado en múltiples proyectos e intercambios que han ampliado el acceso de los jóvenes franceses a la cultura española.

Entre las actividades más destacadas se incluyen los proyectos que reforzaron la presencia del español en la educación secundaria y superior. Manso González-Zabraniecki interpuso su experiencia y conocimiento para diseñar propuestas curriculares y facilitar la implantación de programas bilaterales, incrementando el interés por el estudio del idioma y de las tradiciones hispánicas en la región.

El acto de entrega de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio en el Instituto Cervantes reflejó el consenso sobre la importancia del trabajo que ha llevado a cabo Vida Manso González-Zabraniecki en la esfera educativa, recibiendo el reconocimiento formal de las autoridades españolas y el aprecio manifiesto de la comunidad local en Toulouse.