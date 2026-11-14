El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 15 de noviembre

El precio del servicio eléctrico se actualiza todos los días (Europa Press)

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Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado,checa cuál es el mejor momento del día para usar la energía eléctrica.

Aquí están las tarifas de la energía eléctrica, así como las horas del día más caras y más bajas del servicio para este domingo 15 de noviembre.

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Precio del servicio de electricidad

El servicio eléctrico tendrá una tarifa promedio en territorio español de 95.02 euros por megavatio hora parahoy, de acuerdo con los datos del OMIE.

El órgano europeo publicó que el precio máximo del servicio eléctrico será de 172.15 euros por megavatio hora.

Por su parte, la tarifa más barato de la energía eléctrica en el país llegará a los 20.0 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 132.34 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 120.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 116.74 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 100.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 90.01 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 80.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 87.28 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 90.01 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 101.07 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 68.77 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 49.27 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 30.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 25.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 20.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 22.1 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 21.56 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 46.74 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 112.74 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 163.78 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 172.15 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 161.7 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 163.63 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 163.01 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 142.47 euros por megavatio hora.