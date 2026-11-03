La policía desaloja la acampada de Sol tras la retirada de las asociaciones y blinda la plaza en un operativo con dos detenidos

Policía Nacional custodia el acceso a la Puerta del Sol durante el operativo de desalojo de la acampada

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Este martes, Madrid ha despertado con la Puerta del Sol blindada por la Policía Nacional para desalojar la acampada. Tras la decisión de las asociaciones organizadores que quedaban de retirarse, los efectivos policiales han comenzado a retirar las tiendas, con un saldo de dos detenidos por resistencia, según adelanta EFE, y sin apenas disturbios, según señalan desde las fuerzas de seguridad. Con la salida de los principales grupos ya no quedaban manifestantes y eran las personas sin hogar al que ir las que la habían ocupado, como reconocían este lunes las asociaciones en la lectura de un manifiesto explicando su salida. A las 7 de la mañana de este 3 de noviembre, la plaza permanece rodeada de furgones y las puertas de la estación de metro están habilitadas para entrar y salir, pero con un cordón que impide el paso a la acampada.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha emitido un comunicado tras producirse el desalojo. Ha afirmado que se ha desarrollado de forma gradual y sin violencia durante los últimos días. Según han indicado, la actuación buscaba “garantizar el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales, proteger a las personas y los bienes y recuperar el uso ordinario de la Puerta del Sol”. Los servicios de limpieza del Ayuntamiento se encargan de que la plaza vuelva a su estado habitual. El movimiento comenzó hace más de un mes por el desahucio de Maricarmen, a sus 87 años, que acabó falleciendo días después. Desde entonces, la vivienda ha marcado el curso social y político de España, con una huelga general el próximo 11 de noviembre y las elecciones anticipadas del 29-N.

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La Puerta del Sol comienza a vaciarse de tiendas de campaña, después de que la mayoría de las comisiones que han organizado la acampada anunciaran este sábado la salida de la céntrica plaza y la "mudanza" a los barrios de Madrid

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