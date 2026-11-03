España Deportes

El ‘Spanish Aston Villa’ de Unai Emery y la misión de acabar con el FC Barcelona en Champions

El club azulgrana recibe el martes al equipo inglés liderado por un grupo de españoles

El entrenador del Aston Villa, Unai Emery (Reuters/Paul Childs )
El entrenador del Aston Villa, Unai Emery (Reuters/Paul Childs )
Guardar

El FC Barcelona afronta este martes un nuevo partido de Champions con sabor a fútbol español. El Aston Villa de Unai Emery aterriza en la ciudad condal con un equipo a la española a pesar de jugar en Inglaterra. El cuerpo técnico y varios de los jugadores nacidos en España permiten crear en Birmingham un ecosistema atípico, donde la esencia española se respira por los cuatro costados. La cita se presenta como un duelo de tensión, con los azulgranas pujando por los tres puntos tras dos complicadas derrotas (PSG y Real Madrid), mientras el Aston Villa, quieren mantener su pleno de victorias en la competición europea.

A unos 20 kilómetros al este de Birmingham, se encuentra Bodymoor Heath, la ciudad deportiva del Aston Villa. Allí se ha instalado una pequeña representación española que acompaña a Emery en su aventura en la Premier League desde que en octubre de 2022, el técnico fichara por el club inglés. No es una circunstancia casual: el técnico ha apostado por rodearse de profesionales con los que ya ha compartido experiencias y que conocen perfectamente sus exigencias y su metodología. Uno de los nombres fundamentales en esta estructura es Damià Vidagany. Su papel en la dirección del área del primer equipo le convierte en una de las figuras importantes de la organización deportiva y en uno de los colaboradores más cercanos al entrenador. La confianza entre ambos viene de lejos y su presencia en Birmingham refuerza el núcleo de trabajo que Emery ha construido a su alrededor.

PUBLICIDAD

En el banquillo también se mantiene esa conexión española. Chema Sanz ejerce nuevamente como segundo entrenador del técnico vasco, después de haber emprendido diferentes aventuras profesionales al frente de otros clubes. Junto a él trabaja Pablo Villanueva, conocido como Villa, que forma parte del equipo técnico que acompaña al entrenador en su día a día. La influencia española no termina ahí. Javi García tiene la responsabilidad de trabajar con los guardametas del equipo, entre ellos el argentino Dibu Martínez y Olsen. Por su parte, Víctor Mañas se encarga del análisis de vídeo y datos, una parcela cada vez más importante en la preparación de los encuentros. Así, el Aston Villa cuenta con un grupo de profesionales que comparte una misma procedencia y una metodología de trabajo bajo la dirección de Emery.

Los jugadores del Aston Villa (REUTERS/Chris Radburn)
Los jugadores del Aston Villa (REUTERS/Chris Radburn)

La próxima parada de este proyecto español será Barcelona. El Aston Villa se enfrentará al conjunto azulgrana en la Champions en un momento en el que necesita recuperar sensaciones. Los últimos resultados en Inglaterra han dejado un sabor amargo en el vestuario. Primero llegó la eliminación de la Copa de la Liga frente al Bournemouth, que se impuso por un contundente 3-0. Después, el equipo no pudo pasar del empate ante el Fulham (1-1) en la Premier League. Dos tropiezos consecutivos que han llevado a Emery a reclamar una reacción de sus futbolistas.

PUBLICIDAD

En el campeonato doméstico, los números tampoco reflejan un comienzo especialmente regular. Tras nueve jornadas, los de Birmingham ocupan la novena posición de la clasificación con 12 puntos. Su trayectoria se resume en tres victorias, tres empates y tres derrotas, un balance que evidencia las dificultades para mantener una línea constante de resultados.

Unai Emery vs Hansi Flick

Sin embargo, el rendimiento del Aston Villa en Champions invita a no subestimar al conjunto inglés. Sus tres partidos disputados en el torneo se han saldado con victorias: comenzó imponiéndose al Brujas (2-3), después goleó al Fenerbahçe (6-0) y cerró su último compromiso frente al Viking con otro triunfo (3-1). Ese recorrido continental contrasta con sus dificultades en Inglaterra y demuestra que el equipo ha encontrado en Europa un escenario en el que competir con mayor solvencia. Para intentar prolongar esa buena racha tendrá que superar al Barcelona, aunque Emery contará con tres ausencias confirmadas por lesión. Amadou Onana, Aaron Wan-Bissaka y Matteo Ruggeri no podrán estar disponibles para el encuentro. Tres bajas que condicionan los preparativos del técnico español antes de una visita exigente.

El delantero español Ferran Torres abandona el FC Barcelona tras cuatro temporadas y media y jugará hasta 2031 en el Paris Saint-Germain, donde se reencontrará con Luis Enrique, después de que ambas entidades hayan llegado a un acuerdo para su traspaso. (Fuente: Europa Press/PSG/FC Barcelona/RFEF)

Los de Hansi Flick tampoco llegan en su mejor momento, a pesar de su reciente victoria en LaLiga ante el Alavés. Los azulgranas registraron dos doloras derrotas. Una ante el PSG en la competición europea, donde los franceses reafirmaron su hegemonía en el continente. La segunda ante el Real Madrid en la competición doméstico. Ahora busca una nueva victoria en Champions para resarcirse de los últimos resultados y volver a encontrar la sintonía.

Temas Relacionados

FC BarcelonaHansi FlickChampions LeagueFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El verdugo de 1974 ante su territorio ‘maldito’: el Bayern de Múnich nunca ha ganado al Atlético de Madrid en su casa

Perdió sus dos visitas al Calderón, ambas en 2016, y empató en el Metropolitano en 2020

El verdugo de 1974 ante su territorio ‘maldito’: el Bayern de Múnich nunca ha ganado al Atlético de Madrid en su casa

Último parte de salud del Tenerife sobre Jesús de Miguel: el futbolista “ha empeorado neurológicamente”

El jugador permanece ingresado en la UCI tras sufrir una parada cardiorrespiratoria por un grave encuentro con el portero del Andorra

Último parte de salud del Tenerife sobre Jesús de Miguel: el futbolista “ha empeorado neurológicamente”

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

El club ha emitido un comunicado en el que ha informado que el jugador se encuentra “estable, dentro de la gravedad”

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

Ariana Geerlings, la tenista que tuvo que bajar a los infiernos para empezar a alcanzar la gloria: “Solo quiero encontrarme bien compitiendo y sentirme sana”

La tenista española atiende a ‘Infobae’ para hablar de su carrera, de las dos lesiones del ligamento cruzado y de su primer título WTA

Ariana Geerlings, la tenista que tuvo que bajar a los infiernos para empezar a alcanzar la gloria: “Solo quiero encontrarme bien compitiendo y sentirme sana”

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

Cinco mujeres recorren Senegal en bicicleta y kayak durante 17 días tras haber superado la enfermedad como parte de un desafío deportivo y personal

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

La policía desaloja la acampada de Sol tras la retirada de las asociaciones y blinda la plaza en un operativo con dos detenidos

Qué dice el artículo 128 de la Constitución con el que Irene Montero quiere renacionalizar el ferrocarril tras la tragedia de Urda: Reino Unido ya lo hizo en 2024

Nuevo examen a Óscar Puente en el Congreso sobre la segunda tragedia ferroviaria en 10 meses: el hemiciclo pedirá su dimisión y en el PSOE anticipan la actitud “dura” de los socios

Un socio gana la primera batalla al poderoso presidente Florentino Pérez: un juez obliga al Real Madrid a devolverle el abono que le había quitado por prestarlo a un amigo

ECONOMÍA

Se vende piso con okupas: descuentos de hasta el 74% para “convertir la emergencia habitacional en una oportunidad de negocio”

Se vende piso con okupas: descuentos de hasta el 74% para “convertir la emergencia habitacional en una oportunidad de negocio”

Comprar una vivienda exige hasta 10 años de renta a los inquilinos de Madrid, Málaga y Barcelona

Un experto en ciberseguridad advierte de que España tiene cientos de frigoríficos y congeladores expuestos tras los ataques a supermercados europeos: “Por supuesto que puede ocurrir aquí”

El mapa del alquiler en España: dónde se disparan los precios y dónde quedan pisos en renta por menos de 700 euros al mes

Amancio Ortega recibe otros 1.617 millones de Inditex: ya suma 3.234 millones de euros en dividendos este año

DEPORTES

El verdugo de 1974 ante su territorio ‘maldito’: el Bayern de Múnich nunca ha ganado al Atlético de Madrid en su casa

El verdugo de 1974 ante su territorio ‘maldito’: el Bayern de Múnich nunca ha ganado al Atlético de Madrid en su casa

Último parte de salud del Tenerife sobre Jesús de Miguel: el futbolista “ha empeorado neurológicamente”

El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

Ariana Geerlings, la tenista que tuvo que bajar a los infiernos para empezar a alcanzar la gloria: “Solo quiero encontrarme bien compitiendo y sentirme sana”

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”