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El verdugo de 1974 ante su territorio ‘maldito’: el Bayern de Múnich nunca ha ganado al Atlético de Madrid en su casa

Perdió sus dos visitas al Calderón, ambas en 2016, y empató en el Metropolitano en 2020

El gol de Saúl Ñíguez contra el Bayern de Múnich en el Vicente Calderón. (Sergio Pérez/Reuters)
El gol de Saúl Ñíguez contra el Bayern de Múnich en el Vicente Calderón. (Sergio Pérez/Reuters)
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Luis Aragonés celebró la falta antes de que el balón entrara en la portería. Era el minuto 114 de la final de la Copa de Europa, el 15 de mayo de 1974, en el estadio Heysel de Bruselas. Ese fue el gol que hubiera dado la primera Champions al Atlético de Madrid. Frente al Bayern de Múnich. Pero faltaban seis minutos por jugarse.

A 30 segundos del final de la prórroga, Hans-Georg Schwarzenbeck, un central discreto, más conocido como escudero de Beckenbauer que por sus goles, se encontró con el balón y soltó un zapatazo que sorprendió a Miguel Reina. 1-1. Sobre aquel gol se levantó una leyenda. Durante años circuló la versión de que Reina estaba entregando sus guantes a un fotógrafo que estaba detrás de la portería, convencido de que el partido estaba ganado. Él lo desmintió siempre: dijo que vio el disparo tarde porque sus defensas le tapaban la visión.

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En aquella época no había tanda de penaltis, así que dicho partido se tuvo que repetir dos días después. El Bayern ganó 4-0 y levantó su primera Copa de Europa, la primera de tres consecutivas, entre 1974 y 1976.

El gol de Saúl ante el Bayern de Múnich.
El gol de Saúl ante el Bayern de Múnich.

La revancha 42 años después

Los clubes no volvieron a cruzarse hasta casi medio siglo después. En la temporada 2015/16. Para entonces la cosa había cambiado. El Bayern seguía siendo ese “rodillo” alemán, pero el Atlético del Cholo era ese equipo molesto para todos sus rivales.

La idea, el 27 de abril, en el Vicente Calderón, se decidió en once minutos. Saúl bajó un balón llovido en el círculo central, dejó atrás hasta tres defensores de los bávaro y definió a la cepa del poste de la portería de Neur. Los rojiblancos se adelantaban en la eliminatoria. 1-0.

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La vuelta, el 3 de mayo en el Alianz Arena, fue un asedio constante del Bayern de Guardiola. Xabi Alonso adelantó a los alemanes y poco después llegó un penalti. Lo lanzó Thomas Müller y lo detuvo Jan Oblak. Y, en una contra, Griezmann encontró a Fernando Torres, que hizo una pared con ‘el principito’ para marcar un gol que valía una final. El Bayern acabó ganado 2-1, pero el valor doble de los goles fuera de casa mandó a los del Cholo a Milán.

Griezmann bate a Neuer en el Bayern Múnich-Atlético de Madrid del 3 de mayo de 2016. (EFE/Angelika Warmuth)
Griezmann bate a Neuer en el Bayern Múnich-Atlético de Madrid del 3 de mayo de 2016. (EFE/Angelika Warmuth)

La ‘maldición’ del Bayern en Madrid

A la temporada siguiente se volvieron a medir. En la fase de grupos de 2016/17, Carrasco decidió el partido del Calderón con un disparo cruzado, aunque Griezmann estrelló un penalti en el larguero. En Múnich, el Bayern respondió con otro 1-0, esta vez con una falta directa de Lewandowski.

Y en la 2020/2021 la historia volvió a cambiar. El Bayern del Sextete fue esa apisonadora que goleó 4-0 al Atlético en el Allianz, con dos goles de Coman, uno de Goretzka y otro de Tolisso. A la vuelta, en diciembre y sin público, se firmaron las tablas después de que Joao Félix adelantara a los suyos y Müller empatara desde los once metros.

No obstante, conviene recordar que, en los ocho enfrentamientos oficiales entre españoles y alemanes (cuatro victorias bávaras, dos del Atlético y dos empates), el Bayern de Múnich no ha ganado nunca en feudo rojiblanco. Este martes, el Bayern vuelve al Metropolitano con Harry Kane, reciente Balón de Oro.

La fiesta de Harry Kane tras ganar el Balón de Oro

La semana ‘decisiva’ del Atlético

A eso se suma la semana que afrontan desde el Atlético. El duelo llega en un momento clave de la Champions donde un mal resultado les puede complicar la clasificación en el top 8. Los del Cholo no han empezado con buen pie: perdió en Anfield, ganó al Manchester United en el Metropolitano y empató en Stuttgart.

Eso sí, los alemanes tampoco han empezado con la fuerza que se esperaba: golearon al Bodo Glimt, pero empataron con el Arsenal y, sorprendentemente, con el Viking. Finalmente, la semana termina por una batalla por el liderato, contra el FC Barcelona, el domingo a las 21:00 horas.

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