Último parte de salud del Tenerife sobre Jesús de Miguel: el futbolista “ha empeorado neurológicamente”

El jugador Jesús de Miguel, evacuado tras la entrada del portero en el partido Tenerife-Andorra (LaLiga)

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Máxima preocupación por el estado de salud de Jesús de Miguel. Según ha hecho saber el CD Tenerife en una comunicado emitido esta madrugada, el estado de salud del futbolista “ha empeorado neurológicamente”. El delantero permanece ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras haber sufrido durante 20 minutos una parada cardiorrespiratoria.

El grave accidente ocurrió el pasado lunes durante el partido que enfrentaba al conjunto blanquiazul con el FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En el minuto 97 y con empate a dos goles en el marcador, Jesús de Miguel corría para disputar un balón cuando se encontró con el guardameta visitante, Jesús Owono, que había abandonado su área para intentar interceptar la jugada.

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Ambos futbolistas protagonizaron un durísimo choque en el que el guardameta impactó con su rodilla contra el jugador del Tenerife. De Miguel cayó desplomado sobre el terreno de juego y quedó inconsciente, provocando inmediatamente la alarma entre los jugadores de ambos equipos.

Las asistencias médicas saltaron al césped para atender al futbolista y dada la gravedad de la situación, se interrumpió el encuentro, mientras los profesionales sanitarios trabajaban para estabilizarlo. Owono fue expulsado con tarjeta roja directa por la acción.

En parada cardiorrespiratoria durante 20 minutos

La situación médica del delantero resultó todavía más grave de lo que inicialmente podía apreciarse desde el terreno de juego. Durante 20 minutos estuvo Jesús de Miguel en parada cardiorrespiratoria, por lo que necesitó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

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Sin embargo, los servicios sanitarios lograron recuperar su pulso y que respirara por sí mismo antes de trasladarlo en ambulancia al hospital más cercano, ha informado COPE. El primer comunicado del CD Tenerife confirmó su ingreso en la UCI y señaló que se encontraba “estable, dentro de la gravedad”. Hasta allí se desplazaron los servicios médicos del club para permanecer pendientes de su evolución.

Sin embargo, la última actualización ha cambiado el escenario. El empeoramiento neurológico comunicado durante la madrugada supone un nuevo motivo de preocupación, aunque el club todavía no ha ofrecido detalles sobre el alcance de las lesiones ni sobre las posibles consecuencias del accidente.

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Pendientes de las próximas horas

El grave incidente obligó a suspender definitivamente el Tenerife-Andorra cuando el marcador reflejaba un 2-2. El encuentro, que había sido aplazado inicialmente debido a las condiciones meteorológicas adversas en la isla, terminó marcado por la emergencia médica sufrida por el delantero local.

La noticia ha provocado numerosas muestras de preocupación y solidaridad en el mundo del fútbol. Por el momento, no existe información médica pública que permita establecer un pronóstico sobre su recuperación. El CD Tenerife ha anunciado que comunicará más novedades en las próximas horas.