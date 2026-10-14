El flamenco y el contemporáneo, en el foco de los nuevos talentos de la danza

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Madrid, 14 oct (EFE).- Centro Danza Matadero impulsa la segunda edición de 'Nuevos Creadores', del 30 de octubre al 5 de diciembre, el ciclo que impulsa a compañías, bailarines y coreógrafos con proyección dentro y fuera de España, en que se estrenarán cuatro espectáculos de Jesús Benzal, Paula Comitre, Fonsi López y Juan Berlanga.

María Pagés, directora creativa de Centro Danza Matadero, ha explicado este miércoles que este ciclo permite descubrir los "últimos trabajos de artistas y compañías, una programación que se completa con varios talleres formativos".

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Los días 30 y 31 de octubre, la compañía navarra Led Silhouette (Premio El Ojo Crítico de Danza 2024) propone con 'Ultimatum' una pieza sobre el colapso —emocional, climático y político— que mezcla danza, teatro y cine.

Con 'Bien vale un imperio' ─6 y 7 de noviembre─ Paula Comitre se adentra en la figura de Pastora Imperio para crear la segunda pieza de su 'Trilogía de la Edad de Plata Femenina', un proyecto que se inspira en el imaginario y el legado de mujeres fundamentales para la consolidación del flamenco y la danza española del siglo XX.

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'Donde no hay nada (Arquitectura de la ausencia)', el 20 y 21 de noviembre, es el punto de partida de danza contemporánea de Jesús Benzal, una exploración coreográfica para ocho intérpretes que toma como base conceptual la percepción del vacío, entendido no como ausencia, sino como una posibilidad de construcción artística.

Fonsi López presentará los días 27 y 28 de noviembre 'Apex Timing', una pieza de danza contemporánea para cinco bailarines sobre la cultura de la productividad constante en la sociedad actual, donde producir se ha convertido en una forma de identidad.

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Cerrará la segunda edición del ciclo 'Nuevos Creadores', los días 4 y 5 de diciembre, la compañía de Juan Berlanga, recientemente galardonado con un Premio Max 2026 a Mejor Intérprete Masculino de Danza con 'El salto de Butes' es una creación original de gran formato para seis intérpretes que convierte el mito griego de Butes, argonauta del viaje de Jasón, en un gesto contemporáneo. EFE