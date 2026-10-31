Viajes

El pueblo de Castilla-La Mancha que se convierte en un ‘mar rojo’ en otoño: un paraíso natural clave en la ruta del mimbre

Ubicado en la provincia de Cuenca y con cerca de 900 habitantes, destaca porque su paisaje adquiere un tono rojizo y cobrizo a partir del mes de noviembre

Los campos de mimbre de Priego, en Cuenca, se vuelven rojizos durante el otoño. (Turismo Castilla-La Mancha)
Los campos de mimbre de Priego, en Cuenca, se vuelven rojizos durante el otoño. (Turismo Castilla-La Mancha)
Guardar

Viajar para descubrir lugares de cuento es el plan favorito de muchos. Y si hay una época del año ideal para deleitarse con algunos de los rincones más bellos de España esa es el otoño. Este es el caso, por ejemplo, de un pueblo que se ubica en Castilla-La Mancha, en concreto, en Cuenca, y que se convierte en un ‘mar rojo’ en estos meses. De ahí que sea perfecto para quienes buscan unos días de tranquilidad y desconexión absoluta sumergidos en la naturaleza.

Los valles que rodean esta localidad conservan todavía los últimos tonos verdes y amarillos del otoño. El paisaje, por ahora, mantiene una imagen habitual de la estación, aunque el cambio llegará con las primeras heladas de noviembre en la ribera del río Escabas.

PUBLICIDAD

En apenas unas semanas, la Serranía de Cuenca ofrecerá uno de sus fenómenos naturales más reconocibles: los mimbres adquirirán tonalidades rojizas y transformarán el entorno en una extensa franja de color. Este arbusto, emparentado con los sauces, convierte el valle en un paisaje singular durante los meses más fríos.

La puerta de entrada a la Serranía de Cuenca

El recorrido es ideal para hacer con niños y en él se puede ver como el arte y la naturaleza crean una de las estampas más especiales de la provincia

Se trata de Priego, en la provincia de Cuenca. En sus alrededores aún se conservan los tradicionales “chozos” o “carboneras”, estructuras donde el mimbre se deja secar al aire libre. Esta localidad rural, de cerca de 900 habitantes, es considerada la entrada a la Serranía de Cuenca y posee el título de ciudad desde 1440, cuando se lo concedió Juan II de Castilla.

PUBLICIDAD

El río Escabas atraviesa el entorno tras abrirse paso entre hoces de paredes calizas, hábitat de buitres leonados y águilas perdiceras. Durante el invierno, el humo de las chimeneas, el olor a leña y las calles de piedra definen la atmósfera del pueblo, presidido por el torreón de Despeñaperros.

Priego forma parte de la Ruta del Mimbre, un recorrido de unos 50 kilómetros que conecta varias localidades de la Alcarria conquense y la Serranía. El itinerario, recomendado entre noviembre y mayo por el cambio de color de los mimbres, incluye paradas en Albalate de las Nogueras, Cañamares, Valdeolivas —donde se encuentra su Pantocrátor— y Fuertescusa, conocida por sus paisajes forestales.

El rojo cobrizo se adueña del paisaje a partir de noviembre

A partir de noviembre, los agricultores de Priego(Cuenca) inician la recolección del mimbre. (Turismo Castilla-La Mancha)
A partir de noviembre, los agricultores de Priego(Cuenca) inician la recolección del mimbre. (Turismo Castilla-La Mancha)

Con la llegada de noviembre, los agricultores de Priego inician la recolección del mimbre. Las varas se agrupan en haces y se disponen en estructuras cónicas conocidas como chozos o carboneras, que recuerdan a los tipis. Durante ese proceso, las vegas adquieren tonalidades rojizas y cobrizas que transforman el paisaje de la Serranía de Cuenca.

Durante décadas, el mimbre fue una materia prima vinculada a la artesanía local. Las varas se sumergían en balsas de agua fría para ganar flexibilidad y después se empleaban en la elaboración de cestos, garrafas forradas, sillas, biombos y otros utensilios. La reducción de estos oficios y el avance de los materiales sintéticos han limitado esta actividad.

El paisaje alcanza su mayor intensidad tras las primeras heladas, cuando el otoño habitual deja paso a una extensión de tonos granates sobre las riberas. La mejor época para observar este fenómeno comienza en noviembre, siempre que las bajas temperaturas favorezcan el cambio de color del mimbre.

Cómo llegar a Priego

Priego se encuentra en el norte de la provincia de Cuenca, entre La Alcarria y la Serranía de Cuenca. La opción más práctica es el coche: el municipio está comunicado por la N-320 y las carreteras CM-310 y CM-2018, dentro de una zona de carreteras secundarias que permite enlazar con Cañamares, Albalate de las Nogueras y otros pueblos de la Ruta del Mimbre

Desde Madrid, el trayecto por carretera ronda los 155 kilómetros y puede completarse en alrededor de dos horas, según el itinerario y el estado del tráfico. Quienes viajen en transporte público pueden llegar primero a Cuenca en tren o autobús y continuar hacia la comarca mediante líneas interurbanas, aunque las frecuencias son más limitadas.

Temas Relacionados

Castilla-La ManchaCuenca EspañaDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El cementerio que rompe todas las reglas de la muerte, está en Europa y lo visitan miles cada año

Más de 800 cruces talladas en madera narran, con humor y sin solemnidad, la vida de los vecinos que descansan bajo ellas en un pueblo cercano a la frontera con Ucrania

El cementerio que rompe todas las reglas de la muerte, está en Europa y lo visitan miles cada año

Un destino de recuerdo: un paseo por un bosque funerario entre 3.000 árboles a pocos minutos de Madrid

Entre viñedos, sauces y especies mediterráneas, el cementerio de los recuerdos atrae a quienes buscan un lugar natural para despedirse y volver después a pasear entre sus árboles

Un destino de recuerdo: un paseo por un bosque funerario entre 3.000 árboles a pocos minutos de Madrid

El sendero más largo del mundo está a un vuelo corto de España y cruza la mayor reserva natural costera del Rey Carlos III

La nueva ruta nacional atraviesa el condado de East Sussex y conecta con una reserva natural que protege acantilados, pastizales y un acuífero clave para el suministro de agua potable

El sendero más largo del mundo está a un vuelo corto de España y cruza la mayor reserva natural costera del Rey Carlos III

Los diez pueblos más bonitos de España de 2026: arquitectura, historia y paisajes que ofrecen un viaje al pasado

La Asociación de Los Pueblos más Bonitos de España realiza una nueva lista y selecciona los diez enclaves del año

Los diez pueblos más bonitos de España de 2026: arquitectura, historia y paisajes que ofrecen un viaje al pasado

El pueblo de interior en Alicante que es perfecto para una escapada gastronómica de otoño: “Tiene una de las ferias medievales más antiguas de España”

La despensa de este pueblo en plena Sierra de Mariola une los sabores de la montaña con los productos del mar que llegan de la cercanía con la Costa Blanca

El pueblo de interior en Alicante que es perfecto para una escapada gastronómica de otoño: “Tiene una de las ferias medievales más antiguas de España”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Comercios de varias ciudades se blindan en Halloween por temor a que las convocatorias de Blocus deriven en disturbios y saqueos como en Barcelona

Comercios de varias ciudades se blindan en Halloween por temor a que las convocatorias de Blocus deriven en disturbios y saqueos como en Barcelona

Michavila (GAD3) asegura que hay un “cambio abrupto de voto” en las elecciones generales desde el accidente de Urda: “El PSOE ya no aguanta″

Esto expulsarán al aire las dos chimeneas de 70 metros de la nueva incineradora de Titulcia y que respirarán 122.000 vecinos: dióxido de azufre, monóxido de carbono, amoníaco, mercurio...

Una T, un 18 y una K: el enigma grabado en las joyas de Zapatero que la joyería Yanes no ha logrado resolver tras examinarlas

España tiene la red de trenes de alta velocidad más extensa de Europa, pero también la que menos invierte de entre las grandes economías de la zona euro

ECONOMÍA

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

Los heridos y familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo ya pueden solicitar los primeros anticipos de las indemnizaciones

Fraude en el aceite de oliva: 12 detenidos por vender aceite de calidad inferior como virgen extra ecológico

La banca española no toca techo: sus beneficios se disparan y rozan los 30.000 millones hasta septiembre, un 15% más

La economía española pierde fuelle y baja en el tercer trimestre hasta el 0,6%: el consumo se enfría y la inversión se estanca

DEPORTES

El Atlético de Madrid rompe su maldición y asalta el liderato para meter el miedo al FC Barcelona en una jornada marcada por el luto del accidente ferroviario

El Atlético de Madrid rompe su maldición y asalta el liderato para meter el miedo al FC Barcelona en una jornada marcada por el luto del accidente ferroviario

A qué hora y dónde ver el Levante - Atlético de Madrid: el Cholo Simeone busca cazar el récord de Luis Aragonés en un feudo ‘maldito’

Una leyenda del Bayern de Múnich carga contra Vinícius Jr: “El Real Madrid funciona mejor sin él”

Un ex del Real Madrid y Balón de Oro confiesa cómo fue su fichaje por el Real Madrid: “Lloré a mares camino al aeropuerto pensando qué había hecho”

El Dakar 2027 regresa a África tras un paso ‘fantasma’ por España: Fernando Alonso ya calienta motores en el desierto de Marruecos