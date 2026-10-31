El pueblo de Castilla-La Mancha que se convierte en un ‘mar rojo’ en otoño: un paraíso natural clave en la ruta del mimbre

Los campos de mimbre de Priego, en Cuenca, se vuelven rojizos durante el otoño. (Turismo Castilla-La Mancha)

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Viajar para descubrir lugares de cuento es el plan favorito de muchos. Y si hay una época del año ideal para deleitarse con algunos de los rincones más bellos de España esa es el otoño. Este es el caso, por ejemplo, de un pueblo que se ubica en Castilla-La Mancha, en concreto, en Cuenca, y que se convierte en un ‘mar rojo’ en estos meses. De ahí que sea perfecto para quienes buscan unos días de tranquilidad y desconexión absoluta sumergidos en la naturaleza.

Los valles que rodean esta localidad conservan todavía los últimos tonos verdes y amarillos del otoño. El paisaje, por ahora, mantiene una imagen habitual de la estación, aunque el cambio llegará con las primeras heladas de noviembre en la ribera del río Escabas.

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En apenas unas semanas, la Serranía de Cuenca ofrecerá uno de sus fenómenos naturales más reconocibles: los mimbres adquirirán tonalidades rojizas y transformarán el entorno en una extensa franja de color. Este arbusto, emparentado con los sauces, convierte el valle en un paisaje singular durante los meses más fríos.

La puerta de entrada a la Serranía de Cuenca

El recorrido es ideal para hacer con niños y en él se puede ver como el arte y la naturaleza crean una de las estampas más especiales de la provincia

Se trata de Priego, en la provincia de Cuenca. En sus alrededores aún se conservan los tradicionales “chozos” o “carboneras”, estructuras donde el mimbre se deja secar al aire libre. Esta localidad rural, de cerca de 900 habitantes, es considerada la entrada a la Serranía de Cuenca y posee el título de ciudad desde 1440, cuando se lo concedió Juan II de Castilla.

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El río Escabas atraviesa el entorno tras abrirse paso entre hoces de paredes calizas, hábitat de buitres leonados y águilas perdiceras. Durante el invierno, el humo de las chimeneas, el olor a leña y las calles de piedra definen la atmósfera del pueblo, presidido por el torreón de Despeñaperros.

Priego forma parte de la Ruta del Mimbre, un recorrido de unos 50 kilómetros que conecta varias localidades de la Alcarria conquense y la Serranía. El itinerario, recomendado entre noviembre y mayo por el cambio de color de los mimbres, incluye paradas en Albalate de las Nogueras, Cañamares, Valdeolivas —donde se encuentra su Pantocrátor— y Fuertescusa, conocida por sus paisajes forestales.

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El rojo cobrizo se adueña del paisaje a partir de noviembre

A partir de noviembre, los agricultores de Priego(Cuenca) inician la recolección del mimbre. (Turismo Castilla-La Mancha)

Con la llegada de noviembre, los agricultores de Priego inician la recolección del mimbre. Las varas se agrupan en haces y se disponen en estructuras cónicas conocidas como chozos o carboneras, que recuerdan a los tipis. Durante ese proceso, las vegas adquieren tonalidades rojizas y cobrizas que transforman el paisaje de la Serranía de Cuenca.

Durante décadas, el mimbre fue una materia prima vinculada a la artesanía local. Las varas se sumergían en balsas de agua fría para ganar flexibilidad y después se empleaban en la elaboración de cestos, garrafas forradas, sillas, biombos y otros utensilios. La reducción de estos oficios y el avance de los materiales sintéticos han limitado esta actividad.

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El paisaje alcanza su mayor intensidad tras las primeras heladas, cuando el otoño habitual deja paso a una extensión de tonos granates sobre las riberas. La mejor época para observar este fenómeno comienza en noviembre, siempre que las bajas temperaturas favorezcan el cambio de color del mimbre.

Cómo llegar a Priego

Priego se encuentra en el norte de la provincia de Cuenca, entre La Alcarria y la Serranía de Cuenca. La opción más práctica es el coche: el municipio está comunicado por la N-320 y las carreteras CM-310 y CM-2018, dentro de una zona de carreteras secundarias que permite enlazar con Cañamares, Albalate de las Nogueras y otros pueblos de la Ruta del Mimbre

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Desde Madrid, el trayecto por carretera ronda los 155 kilómetros y puede completarse en alrededor de dos horas, según el itinerario y el estado del tráfico. Quienes viajen en transporte público pueden llegar primero a Cuenca en tren o autobús y continuar hacia la comarca mediante líneas interurbanas, aunque las frecuencias son más limitadas.