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Murallas, un puente medieval y bosques de colores: el pueblo de Teruel que debes visitar en otoño

Con 242 vecinos, fue seleccionado como uno de Los Pueblos Más Bonitos de España con una riqueza especial en gastronomía por el jamón y las trufas negras

Ermita de Nuestra Señora de Loreto, se sitúa a las afueras de la población, junto al río. (Ayuntamiento de Linares de Mora)
Ermita de Nuestra Señora de Loreto, se sitúa a las afueras de la población, junto al río. (Ayuntamiento de Linares de Mora)
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En la Sierra de Gúdar, al sur de la provincia de Teruel, Linares de Mora reúne un casco histórico situado en pendiente, restos de muralla, un castillo elevado sobre el caserío y un puente de piedra junto al río Linares. La localidad forma parte desde 2025 de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, que destaca su patrimonio medieval, sus construcciones tradicionales y el entorno de montaña.

El otoño cambia la lectura del pueblo y sus alrededores. Los pinares dominan buena parte del paisaje, aunque la vegetación de ribera introduce tonos amarillos y rojizos en los recorridos próximos al agua. El plan puede organizarse en una jornada entre el núcleo urbano y los senderos cercanos, con tiempo para recorrer sus portales, llegar hasta el castillo y caminar por el entorno del Pino del Escobón o el Pozo Navarro.

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El trazado urbano conserva murallas, portales y un castillo sobre la ladera

Portal Alto pertenece a la muralla urbana del municipio (Ayuntamiento de Linares de Mora).
Portal Alto pertenece a la muralla urbana del municipio (Ayuntamiento de Linares de Mora).

Linares de Mora se distribuye entre el río y la zona alta de una montaña. Sus calles estrechas, las casas de piedra y los tejados de teja árabe responden a una trama condicionada por la pendiente. El conjunto histórico conserva parte del recinto defensivo medieval y permite entender cómo se organizaba una villa fortificada en un territorio de montaña.

Entre los elementos que estructuran el paseo figuran el Portal Alto, el Portal Bajo y el Portalico. Estos accesos conectaban el interior de la población con los caminos exteriores y aún marcan distintos niveles del casco urbano. Recorrerlos permite enlazar tramos de muralla, pasadizos y puntos desde los que se observa el valle.

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Se trata de una pequeña villa de origen árabe, aunque por su aspecto hace referencia a la época medieval. (Ayuntamiento de Linares de Mora)
Se trata de una pequeña villa de origen árabe, aunque por su aspecto hace referencia a la época medieval. (Ayuntamiento de Linares de Mora)

En la parte superior se encuentran las ruinas del castillo de Linares de Mora, una fortaleza de origen medieval. La asociación Los Pueblos Más Bonitos de España sitúa el edificio en el siglo XIII y lo incluye entre los monumentos visitables de la localidad. El emplazamiento, sobre una roca que domina las casas, ayuda a comprender su función defensiva y ofrece una perspectiva abierta del núcleo urbano y los montes de la comarca.

La iglesia de la Inmaculada Concepción completa el perfil del pueblo. Se trata de un templo barroco-neoclásico del siglo XVIII, según la información patrimonial difundida por la asociación. Su torre se levanta sobre una antigua estructura defensiva, un detalle que relaciona el edificio religioso con la evolución de las murallas.

Linares de Mora, en Teruel (Adobe Stock).
Linares de Mora, en Teruel (Adobe Stock).

Al descender hacia el río aparece otro de los puntos reconocibles de Linares de Mora: el puente medieval de un arco. Desde esa orilla, el caserío queda enmarcado por el cauce, las construcciones escalonadas y la silueta de la fortaleza. Es uno de los lugares que permite reunir en una misma vista los principales elementos arquitectónicos de la localidad.

El río y los árboles monumentales amplían el recorrido fuera del casco histórico

El entorno de Linares de Mora propone rutas cortas que parten del pueblo o de sus inmediaciones. La web de Los Pueblos Más Bonitos de España señala el Pino del Escobón como uno de los árboles monumentales del término municipal. Se trata de un pino albar de 25 metros de altura, situado en el paisaje de la Sierra de Gúdar.

La zona próxima al río Linares concentra parte de los recorridos de interés durante el otoño. La vegetación de ribera contrasta con las masas de coníferas y acompaña senderos que conectan con antiguas infraestructuras, pozas y pequeños saltos de agua. El Pozo Navarro figura también entre los puntos naturales destacados por la asociación.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Quienes dispongan de menos tiempo pueden combinar el paseo urbano con un tramo junto al río. La alternativa permite evitar una ruta larga y concentrar la visita en los elementos principales: los portales, la iglesia, el castillo y el puente. Para una jornada completa, el itinerario puede extenderse hacia los árboles monumentales y las sendas del entorno.

Antes de iniciar cualquier recorrido, conviene consultar la previsión meteorológica y las indicaciones actualizadas del Ayuntamiento de Linares de Mora. En otoño, el estado del terreno y el caudal del río pueden modificar las condiciones de paso en las rutas cercanas al agua.

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